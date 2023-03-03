Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город. ФОТОрепортаж
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, которые являются защитой Бахмута.
Об этом сообщает о Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр сухопутных сил.
Как отмечается, враг не покидает надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы занять город.
"Для захвата города российские захватчики кинули самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и другие обычные части армии Российской Федерации. Интенсивные сражения сосредотачиваются в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.
В Бахмуте командир услышал сообщения о командирах о положении дел в подчиненных подразделениях, знакомился с проблемными вопросами, касающимися увеличения защиты наших подразделений на линии фронта. Командир поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в битвах Бахмута являются примером стабильности, мужества и героизма.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг (27 июля 2022 года) - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого III степени (14 марта 2015)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-a1-6 [6]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Медали Украины
Звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ордена «Золотая Звезда»
(5 апреля 2022)
- за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-9 [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг
(27 июля 2022 года)
- за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени
(11 декабря 2022)
- за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (
18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
Вікіпедія вам у поміч.
Привіз яйця по 17 чи що??? Тут волонтери он пишуть кожен день - захистникам Бахмуту потрібні терміново (!!!) - Мавіки, тепловізори, купа медикаментів і т.д. і т.п.... А привозять якісь "подарунки"
Ауди, БМВ, Ролексы, Дукати ..!?
Меньшего эти Герои не заслуживают !
Или, как всегда - грамота, командирские часы и пистолет...?
Ось коли він поїде до військ під Білорусь або на західний ОК , напишеш що його просувають, тупень
Тільки чому нам це подають,як непересічну подію,ледь не щодня ?