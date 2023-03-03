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Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город. ФОТОрепортаж

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, которые являются защитой Бахмута.

Об этом сообщает о Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр сухопутных сил.

Как отмечается, враг не покидает надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы занять город.

"Для захвата города российские захватчики кинули самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и другие обычные части армии Российской Федерации. Интенсивные сражения сосредотачиваются в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.

В Бахмуте командир услышал сообщения о командирах о положении дел в подчиненных подразделениях, знакомился с проблемными вопросами, касающимися увеличения защиты наших подразделений на линии фронта. Командир поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в битвах Бахмута являются примером стабильности, мужества и героизма.

Смотрите: Бойцы ССО ликвидировали пятерых оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО

Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 01
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 02
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 03
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 04
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 05
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 06
Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город 07

армия РФ (19592) Бахмут (1604) Александр Сырский (615)


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Топ комментарии
+29
Есть такое. В пиар-фильме Комарова Залужный вообще на заднем плане, а про легендарного "Марчелло", спасшего Николаев, Южноукраискую АЭС и Одессу - вообще тишина.

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03.03.2023 15:17
+22
Піарять зелені Сирського як тільки можуть, щоб заглушити Залужного
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03.03.2023 15:17
+14
"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників" - "рукалице",
Привіз яйця по 17 чи що??? Тут волонтери он пишуть кожен день - захистникам Бахмуту потрібні терміново (!!!) - Мавіки, тепловізори, купа медикаментів і т.д. і т.п.... А привозять якісь "подарунки"
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03.03.2023 15:18
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Есть такое. В пиар-фильме Комарова Залужный вообще на заднем плане, а про легендарного "Марчелло", спасшего Николаев, Южноукраискую АЭС и Одессу - вообще тишина.

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03.03.2023 15:17 Ответить
а де про нагороди можна подивитися? Є посилання?
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03.03.2023 15:19 Ответить
В Гугле. Это не закрытая информация.

Награды

Звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ордена «Золотая Звезда» (5 апреля 2022) - за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-9 [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг (27 июля 2022 года) - за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени (11 декабря 2022) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого III степени (14 марта 2015)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-a1-6 [6]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Медали Украины
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03.03.2023 15:24 Ответить
Будь ласка.
Звание https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Герой Украины с вручением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ордена «Золотая Звезда»
(5 апреля 2022)
- за личное мужество, весомый вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B01-9 [9]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест боевых заслуг
(27 июля 2022 года)
- за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого I степени
(11 декабря 2022)
- за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присягеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Орден Богдана Хмельницкого II степени (
18 марта 2022)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

Вікіпедія вам у поміч.
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03.03.2023 15:28 Ответить
А чого він ватний?
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03.03.2023 15:18 Ответить
Залужного он устраивает. Это главное. Если бы не устраивал - уже бы попросил\потребовал уйти с должности.
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03.03.2023 15:21 Ответить
Это при условии, что Залужный способен принимать такие решения.
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03.03.2023 15:23 Ответить
Я считаю что способен. Я не поклонник ЗЕ-швали, но я считаю что никто из них, сейчас на Залужного давить не будет. Слишком высока цена ошибки.
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03.03.2023 15:24 Ответить
але підставляти під дискредитацію цілком здатні. В т.ч. зі здачею територій ворогу.
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03.03.2023 15:43 Ответить
Сырский сам, никакого решения не принимает. В лучшем случае консультация с Залужным, а возможно даже обсуждение несколькими людьми в погонах. Я за объективность.
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03.03.2023 15:49 Ответить
Генерал Кривонос рассказывал что Зеля и ОПа лезут в принятие решений. А недавно было сообщение про заседание ставки, так там докладывали Зеле по направлению Бахмута не Залужный или Шаптала, а именно Сырский напрямую. Это про объективность.
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03.03.2023 15:55 Ответить
пАжилой усатый шЮтник чи шо? На бутылке он может сидеть где угодно, это его личное дело. Костюм супермена или кого угодно тоже самое. Батальон никто в одиночку не может уничтожить, какбе очевидно. Но при чём весь этот бред к обсуждаемому вопросу?.. Или все адреса и пароли выдать? Говорит народ который на фронте и фактов гениальности Сырского мы пока не имеем, рулят другие. А в это время у нас мобики отправляются через 4-5 дня после мобилизации и гибнут под Бахмутом. Так может Сырскому и Наеву на пару заняться этими вопросами, вместо посещений, награждений и подобному гавнопиару, что скажет пИтрасян?
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03.03.2023 15:34 Ответить
ОБС? Надійне джерело.
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03.03.2023 15:42 Ответить
Що обидва в масьввоку навчились то і роблять.Називалось воно неофіційно паркетно-шаркаючим ото хлопці і двіжують як уміють.
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03.03.2023 16:11 Ответить
Kogda Sirski rukovodil lucej kontraatakoj Balakleji eto bil ne on mnogije tak pisali,a vot teper kogda trudno ,uze imeno on odin vinovat.Mne takoje nenravistia,neznaju ja etogo Sirskogo no nado bit objektivnim
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03.03.2023 15:29 Ответить
там грызня идет не по децки , зе- ***** оооооочень хотят снять залужного и заменить управляемым сырским , боятся СТРАШНО за свои места , схемы , закупки , но больше всего им страшно что Залужный набирает ОГРОМНУЮ популярность , а это прямая угроза потери власти.
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03.03.2023 15:27 Ответить
Про зе-шваль полностью согласен, где то читал, что организовали опрос какой был бы рейтинг у партии Залужного, при том что такая партия отсутствует! Но я думаю зе шваль не тронет Залужного. Слишком дорогая цена может быть за это решение.
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03.03.2023 15:47 Ответить
Піарять зелені Сирського як тільки можуть, щоб заглушити Залужного
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03.03.2023 15:17 Ответить
на промо поехать хотел бы, конечно, САМ дермак, но, по разным причинам , решили продвигать пока что Сирського
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03.03.2023 15:17 Ответить
Піар Сирського іде повним ходом, не дарма він учень Іловайського вояки Хомчака, не добре це все, коли він останній раз приїздив в Соледар, ЗСУ зразу з нього вийшли
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03.03.2023 15:17 Ответить
Піар на здачі міст не робится якщо наші залишать Бахмут після його приїзду це буде мінус в його карму
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03.03.2023 15:44 Ответить
Що ти, блін, несеш... Сирський командував наступальною операцією на Харківщині, коли звільнили третину області, він один з найкращих українських генералів.
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03.03.2023 17:03 Ответить
"Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками захисників" - "рукалице",
Привіз яйця по 17 чи що??? Тут волонтери он пишуть кожен день - захистникам Бахмуту потрібні терміново (!!!) - Мавіки, тепловізори, купа медикаментів і т.д. і т.п.... А привозять якісь "подарунки"
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03.03.2023 15:18 Ответить
Как немцам под сталинградом, ящики с медалями и газеты сбрасывали, а им есть нечего было.
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03.03.2023 15:32 Ответить
Командувач підтримав та заохотив цінними подарунками...

Ауди, БМВ, Ролексы, Дукати ..!?
Меньшего эти Герои не заслуживают !
Или, как всегда - грамота, командирские часы и пистолет...?
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03.03.2023 15:18 Ответить
Може замість генерала підвезти туди снарядів міномети зо 100 ********* .
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03.03.2023 15:18 Ответить
Господа, я допускаю что Сырский может нравится не всем. Но главное сейчас, чтоб он устраивал Залужного. Пока что они работают вместе, значит Залужного все устраивает. Сомневаясь в способностях генштаба, это вода на мельницу врага.
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03.03.2023 15:19 Ответить
Посада рівня Сирського, а він, на хвилиночку, командувач Сухопутних сил ЗСУ,- це прерогатива виключно Президента України! Лише він один може його як призначати, так і знвмати! І генерал Залужний у цьому питанні абсолютно нічого не може зробити! А як на мене - то Єрмак скоріше вмовить Зе зняти Залужного, аніж Сирського!
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03.03.2023 16:51 Ответить
Гаспада в Парижэ.
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04.03.2023 10:44 Ответить
Залужний не може їздити по гарячим точкам. Це недопустимо з причин безпеки. Тому поїхав інший генерал. Це правильно.
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03.03.2023 15:20 Ответить
при чому тут може не може,ви шо не бачите оманський чорт хоче Залужного посунути бо той фігура самостійна а Сирський ні.сирський це хомчак2 = хомчак1 =беня.
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03.03.2023 15:25 Ответить
його можна називати "бєнін сирок" ))
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03.03.2023 15:50 Ответить
Сирський - командувач східного ОК, дятел. Це його напрямок
Ось коли він поїде до військ під Білорусь або на західний ОК , напишеш що його просувають, тупень
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03.03.2023 16:55 Ответить
Для поїздки у гарячу точку Сирський-логічна кандидатура. Нічого більше за цим не стоїть.
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03.03.2023 15:28 Ответить
Справді логічно,- поїздка командувача східним напрямком,на схід .
Тільки чому нам це подають,як непересічну подію,ледь не щодня ?
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03.03.2023 15:37 Ответить
Ого!! Скільки диванного воінства набігло... ідіть в сраку стретєги...
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03.03.2023 15:31 Ответить
Є замовлення - хлопці відробляють. Або просто корисні ідіоти. Таких тут теж багато...
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03.03.2023 15:45 Ответить
Ну і навіщо вчиняти такий сир-бор, приїхав так приїхав. Будемо судити по результатам.
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03.03.2023 16:03 Ответить
Читайте "ЗЄ знов піарить Сирського, щоб затінити Залужного".
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03.03.2023 16:18 Ответить
Хлопці його називають "хрунь", інші епітети зайві, як-то кажуть.
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03.03.2023 16:42 Ответить
Отже, сьогодні-завтра Бахмут здадуть.
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03.03.2023 17:08 Ответить
Схоже на те. Головне щоб не тримали місто за рахунок великих втрат...
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03.03.2023 18:13 Ответить
Да он просто гений....Селедки командующему
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03.03.2023 19:29 Ответить
А КТО ЕМУ ПОДГЛАЗ ДАЛ !?)
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03.03.2023 22:29 Ответить
кацап сыров уже приезжал перед соледаром...
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04.03.2023 01:31 Ответить
Шойта лица у пацанов не веселые.Посмотрите фотки..Непредвзято...Там лица не уставшие,а предчувстующие чтото нехорошее.Если че,я тут рядом.
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04.03.2023 10:48 Ответить
дела видимо плохи, он приезжал в Лисичанск перед отступлением
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04.03.2023 11:25 Ответить
 
 