Сырский посетил подразделения, которые защищают Бахмут: враг накапливает силы и не оставляет надежды захватить город. ФОТОрепортаж

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работает в подразделениях, которые являются защитой Бахмута.

Об этом сообщает о Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр сухопутных сил.

Как отмечается, враг не покидает надежду захватить Бахмут и продолжает накапливать силы, чтобы занять город.

"Для захвата города российские захватчики кинули самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и другие обычные части армии Российской Федерации. Интенсивные сражения сосредотачиваются в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.

В Бахмуте командир услышал сообщения о командирах о положении дел в подчиненных подразделениях, знакомился с проблемными вопросами, касающимися увеличения защиты наших подразделений на линии фронта. Командир поддержал и поощрил ценными подарками защитников, которые в битвах Бахмута являются примером стабильности, мужества и героизма.

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