Сообщено о подозрении пяти боевикам, которые охраняли секретные тюрьмы РФ и штурмовали города в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала неоспоримые доказательства вины еще пятерых участников оккупационных группировок РФ, воевавших против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, ими являются боевики террористических организаций "ДНР", которых в начале полномасштабного вторжения "перевели" в состав штурмовых подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов южного военного округа ВС РФ.

Злоумышленники попали в плен украинских защитников во время боестолкновений на восточном фронте.

Одним из фигурантов оказался боевик, с 2014 года находившийся в составе "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР".

В рядах террористической группировки охранял секретные российские тюрьмы, в которых незаконно удерживали участников сопротивления. А после 24 февраля он принимал непосредственное участие в штурме украинских городов в Донецкой области.

"Еще двое боевиков накануне полномасштабной агрессии вступили в так называемую "народную милицию" ДНР", где их назначили на "должности" стрелков. Вместе с другими оккупантами они обстреливали населённые пункты на востоке Украины, а также осуществляли инженерно-техническое обустройство вражеских позиций", - говорится в сообщении.

Также среди подозреваемых – боевик, который в 2019 году добровольно присоединился к составу "2-го батальона ДНР".

В должности стрелка противотанкового артиллерийского взвода рашистов участвовал в боях против украинских защитников в районе Васильевки и Каменки Донецкой области.

Еще один фигурант – житель Горловки, который в 2020 году присоединился к незаконному вооруженному формированию "ДНР". Его направили служить в танковый батальон на "должность" наводчика.

Также читайте: Не может быть компромиссов относительно санкций против России, - Зеленский

По данным СБУ, в феврале этого года он был переброшен на Новобахмутовку, где вместе с рашистами обстреливал жилые кварталы, гражданские и энергетические объекты критической инфраструктуры.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по 6 статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 111 (государственная измена);

– ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

– ст. 258-3 (участие в террористической организации);

– ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Полтавской, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.