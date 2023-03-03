Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД. ФОТО
В паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области обнаружили пассажира, который пытался скрыто ввезти из Румынии 2,2 млн гривен наличными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Инспектор пограничной службы обратил внимание на нервное поведение одного из пассажиров легковушки, направлявшегося из Румынии в Украину. В результате дальнейшего совместно с таможенниками осмотра лица, пограничники обнаружили на теле мужчины наличные деньги свыше 2,2 миллиона гривен, прикрепленные пищевой пленкой.
Происхождение денег путник объяснить не смог. В отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяты до решения суда.
Топ комментарии
+8 ZoV KobZona
показать весь комментарий03.03.2023 17:04 Ссылка
+7 Александр Чуднивец #474549
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+7 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий03.03.2023 17:06 Ссылка
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В доларах міг би і пронести , можливо ....
а просто так ввезти 50 000 дол.сша или грн экв. нельзя.
Он же типа инвестор, а не кровосися.
то одного на мільйон, зловили
а 465 з 465 які в ВР не питають походження грошей