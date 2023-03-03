Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД. ФОТО

В паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области обнаружили пассажира, который пытался скрыто ввезти из Румынии 2,2 млн гривен наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Инспектор пограничной службы обратил внимание на нервное поведение одного из пассажиров легковушки, направлявшегося из Румынии в Украину. В результате дальнейшего совместно с таможенниками осмотра лица, пограничники обнаружили на теле мужчины наличные деньги свыше 2,2 миллиона гривен, прикрепленные пищевой пленкой.

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Происхождение денег путник объяснить не смог. В отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяты до решения суда.

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