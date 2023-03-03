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Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД. ФОТО

В паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области обнаружили пассажира, который пытался скрыто ввезти из Румынии 2,2 млн гривен наличными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД 01

Инспектор пограничной службы обратил внимание на нервное поведение одного из пассажиров легковушки, направлявшегося из Румынии в Украину. В результате дальнейшего совместно с таможенниками осмотра лица, пограничники обнаружили на теле мужчины наличные деньги свыше 2,2 миллиона гривен, прикрепленные пищевой пленкой.

Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД 02

Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД 03

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Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД 04

Происхождение денег путник объяснить не смог. В отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил, деньги изъяты до решения суда.

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граница (5299) деньги (933) контрабанда (2410) МВД (9324) Одесская область (3627)


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Топ комментарии
+8
Скорее всего это украденные парашниками деньги с оккупированных территорий.
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03.03.2023 17:04
+7
Кошти передати на потреби ЗСУ...
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03.03.2023 16:56
+7
Це награбовані гроші з тимчасово окупованих територій. Про переміщення величезних сум колаборантами вже повідомляли неодноразово.
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03.03.2023 17:06
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Правила форума Совет форумчан
Це всього навсього 55 тис. доларів 🙂
В доларах міг би і пронести , можливо ....
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03.03.2023 16:56 Ответить
10 тыс или екв.
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03.03.2023 21:42 Ответить
Кошти передати на потреби ЗСУ...
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03.03.2023 16:56 Ответить
А накера? Он же ввозит, а не вывозит. Какой смысл прятать? Задекларировал бы и легально ввез,
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03.03.2023 16:56 Ответить
Це награбовані гроші з тимчасово окупованих територій. Про переміщення величезних сум колаборантами вже повідомляли неодноразово.
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03.03.2023 17:06 Ответить
Ну возможно, тогда понятно желание не светиться.
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03.03.2023 17:09 Ответить
по-моему если декларировать, надо объяснять происхождение?
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03.03.2023 21:43 Ответить
Если декларируешь когда вывозишь, тогда надо если выше разрешенного максимума
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03.03.2023 22:12 Ответить
ну вот, как он мог задекларировать, когда не мог объяснить происхождение денег?
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03.03.2023 22:30 Ответить
Он же вьезжал в Украину, поэтому не должен был обьяснять происхождение. Я так понял если это деньги криминальные, украденные в Херсоне, то вообще не хотели показывать что они есть. А иначе вообще никто не требовал бы обьяснить откуда они.
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04.03.2023 07:06 Ответить
ну конечно.... Вы хотите сказать что в Украину можно въехать с млрд гривен и никому ничего не объяснять?
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04.03.2023 22:14 Ответить
2 млн.гривен которыми он обмотался это эквивалент 50 000 дол.сша. Если легально что то продал в Румынии то какие могут быть вообще вопросы у нашей таможни? У нас что запрет хождения украинской гривны в мире кроме как на территории Украины? Что то я о таком не слышал
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04.03.2023 22:28 Ответить
ну так он же не мог доказать что "легально что то продал в Румынии"
а просто так ввезти 50 000 дол.сша или грн экв. нельзя.
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04.03.2023 22:36 Ответить
Можно и не требуется никаких доказательств для украинской таможни, нужно только легально вывезти из Румынии и заполнить декларацию на ввоз в Украину.
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04.03.2023 22:48 Ответить
ну чтоб заполнить декларацию, нужно доказать происхождение средств. А с этим у него и были проблемы)
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04.03.2023 22:58 Ответить
Сколько еще раз написать, что законодательство Украины не требует доказательств происхождения средств при ввозе?
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04.03.2023 23:42 Ответить
Только при вывозе сверх 10 тысяч требуется выписка с банка
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04.03.2023 23:44 Ответить
Хотів в нас трошки економіку підняти -- не проконало .
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03.03.2023 16:57 Ответить
Скорее всего это украденные парашниками деньги с оккупированных территорий.
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03.03.2023 17:04 Ответить
Если быикупюры были разного достоинства то может меняли наши граждане на местную валюту. А все по 1000? Может таким сложным путем из хранилищ НБУ в Херсоне?
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03.03.2023 17:06 Ответить
Может это естественное образование?
Он же типа инвестор, а не кровосися.
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03.03.2023 17:19 Ответить
походження грошей?????
то одного на мільйон, зловили
а 465 з 465 які в ВР не питають походження грошей
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03.03.2023 17:39 Ответить
А де він у Румунії набрав стільки гривень?
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03.03.2023 19:11 Ответить
Фраза: "Происхождение денег путник объяснить не смог" сделала мой вечер
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03.03.2023 19:49 Ответить
Тю..а мені купюри якось не нра..новеньки тисячкі..неюзані..банківської немає, гумка..а номери які? Нові пачки за номерами нацбанк відстежить..
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03.03.2023 20:44 Ответить
 
 