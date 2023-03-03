В течение 3 марта российские оккупанты выпустили по Никопольскому району около сотни снарядов, - облсовет. ФОТО

Российские оккупанты нанесли удары по громадам Никопольщины из тяжелой артиллерии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Никопольщина - снова под вражеским огнем. В течение дня район подвергся семи вражеским атакам: из тяжелой артиллерии российские оккупанты били по Марганецкой и Мировской громадам, выпустив около сотни снарядов. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении.

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В Марганецкой громаде агрессор попал по социальному учреждению. Также в результате обстрела разбито почти три десятка зданий, из которых 17 – это частные дома, еще 12 – хозяйственные постройки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено до основания. Зацепило и три легковых автомобиля, газопровод, электросети. В Марганецкой громаде агрессор попал по социальному заведению. Также в результате обстрела разбито почти три десятка зданий, из которых 17 – это частные дома, еще 12 – хозяйственные постройки. Одно хозяйственное сооружение уничтожено до основания. Зацепило и три легковых автомобиля, газопровод, электросети.

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