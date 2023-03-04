Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10. ФОТОрепортаж

По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела троих погибших жителей дома в Запорожье. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, уже двое суток спасатели ликвидируют последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.

















Напомним, что ночью 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому города Запорожья.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли двух кошек и собаку.

Смотрите: Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет. ФОТОрепортаж

Для улучшения видимости во время проведения аварийно-спасательных работ ночью сотрудники ГСЧС дополнительно устанавливали осветительные башни.

По состоянию на 07.00 4 марта ликвидация последствий продолжается.