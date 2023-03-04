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Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10. ФОТОрепортаж

По состоянию на 07:00 4 марта спасатели деблокировали тела троих погибших жителей дома в Запорожье. В общей сложности из-под завалов дома спасатели деблокировали 10 погибших, из которых один ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, уже двое суток спасатели ликвидируют последствий ракетного удара по жилому дому в Запорожье. В круглосуточном режиме спасатели продолжают работу по поиску людей под завалами и демонтажу опасных элементов дома.

Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 01
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 02
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 03
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 04
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 05
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 06
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 07
Ракетный удар по дому в Запорожье: количество жертв возросло до 10 08

Напомним, что ночью 2 марта войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому города Запорожья.

Сотрудники ГСЧС спасли 11 человек. Во время разбора завалов спасли двух кошек и собаку.

Смотрите: Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 5, 10 человек считаются пропавшими без вести, - горсовет. ФОТОрепортаж

Для улучшения видимости во время проведения аварийно-спасательных работ ночью сотрудники ГСЧС дополнительно устанавливали осветительные башни.

По состоянию на 07.00 4 марта ликвидация последствий продолжается.

Запорожье (2675) жертвы (2091) ГСЧС (5002)


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кацапня-пітушня воювати не вміє, тож вбиває цивільних
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04.03.2023 07:47 Ответить
Кацапи оголосили що в Запорізькій обл. буде 2 обласних центри. Це Бердянськ і Мелітополь.
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04.03.2023 08:32 Ответить
Ось з ким ця рашиська мерзота воює ,будь проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворенняю
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04.03.2023 08:39 Ответить
Щоб кацапські самки не розродилися ніколи!
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04.03.2023 09:18 Ответить
А старые пердуды ещё рассказывают про какое то справедливое соглашение с бензоколонкой.
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04.03.2023 12:20 Ответить
Шановне товариство! Вічна пам`ять загиблим від влучання кацапської ракети та мої особисті співчуття рідним загиблих. Але я хотів би не тільки це сказати. Зверніть увагу на ті руйнування, які стались підчас влучання в будинок. Як на мій погляд то тут є декілька факторів таких руйнувань. Безперечно це потужність та маса боєвої частини ракети, що влучила. А головне, це на мій погляд, по всй країні де відбулись подібні руйнування відбулись в будинках, що були побудовані по технології крупно-панельних будинків. Вони після влучання ракет складаються, як картонні будинки. Тому такі і руйнування та такі жертви наших людей. Я так думаю що Кабміну України треба прийняти рішення та заборонити зведення таких будівель по цій застарілій технології. Пора будувати багато-поверхівки як монолітні із залізобетону. Треба готуватись до нової, ще більш руйнівної війни. І не треба на цьому економити, а витрачати кошти по повній. Бо це в кінцевому результаті безпека наших співвітчизників. Ну от якось так я думаю.
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05.03.2023 00:43 Ответить
 
 