Все подразделения ССО, которые вовлечены в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи, - командующий ССО Хоренко. ФОТО

Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи.

Наши воины непрерывно работают в тяжелейших условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно. Об этом заявил командующий Сил специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

"Во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций", - говорится в сообщении.

По словам Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины. А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя.

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