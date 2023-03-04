Все подразделения ССО, которые вовлечены в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи, - командующий ССО Хоренко. ФОТО
Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи.
Наши воины непрерывно работают в тяжелейших условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось ежедневно. Об этом заявил командующий Сил специальных операций ВС Украины бригадный генерал Виктор Хоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут и привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.
"Во время поездки командующий ССО Украины ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений Сил специальных операций", - говорится в сообщении.
По словам Хоренко, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, входящих в структуру ССО Украины. А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якого хріну стан на фронті моніторить завгосп, синок російського ГРУшника?
Якщо толерантний Луценко заговорив про бардак, то ЗЕмародерів дійсно піджимають Оманські домовленості.
ЄС за 2 роки? Буга-га.
Це вже не виклик, а плювок від шавки олігархів.
Корупція набирає обертів, децентралізацію і самоврядування глушать на кореню, суди, силовіки залежать від шістки єрмака татарова, а воно кудахкає...
так як було під Києвом...
а для чого утримувати кусок випаленої території
який стратегічний об,єкт є Бахмут, коли там живого мясця нема але є варіант оточення
утримувати ділянку ціною тисяч життів наших воїнів тільки для того щоб не здати???
буде другий аеророрт, друга азовсталь...
а для чого????
я розумію що треба захищати Україну, але має бути якась стратегія а не те що кажуть військові які там знаходяться,
м,ясо, м,ясо, м,ясо...
Подивиться на геодезичну мапу -- з неї ясно , що саме цей апендикс є пасткою . Й велика верогідність , що саме його й підріжуть ЗСУ ...
Але ж кожен військови знає (тим більш артелерист) -- просування під низину гори є не тільки нікчемним й йще шкідливим с точки зору в тому числі й артпозиції .
Відкрийте мапу з рел"єфом (а не тільки професійну - тобто топографічну) й Ви крайще зрозумієте дженду Залужного й чому в генштабі не мають жодного бажання для відступу !
Трохи літня людина тому не дивно що й мій батько воював в 2-й світові й теж гарматному полку (76 мм) . Так ось він робив там теж саме , що зараз дрони -- тільки властними двома . Топографічна розвітка це називається . Від був першекурсником КПІ , коли пійшов на фронт й в полку майже єдиний , хто розумів в топографії .
Я нижче перелічив усі міста т.з. "паруючих висот" з яких можно як в тирі розтрілювати орків на флангах .
Ось Ви, будь ласочка назовіть хоча б одну висоту під Бахмутом , яку орки захопили чи хоча б обійшли з флангів ?!
Ви усе що описали -- дуже "поетично" але з точки зору топографії -- технічно неграмотно . Бо для "вогняноо мішка" потрібні певні топографічні дані -- яких нема . Це тільки на папірі й тупому мизку прігожина для обстрілів з низини гори є позиція . Але є гарматні розрахунки й по наказу ***** чи ка-дірки вона не змінить траєкторію з параболічної на гіперболічну чи іншу якусь . Й максимально припустими кут ніхто наказом не відмінить .
А на тій дорозі (з Вашого опису) за останній місяц ніяких змін не відбулося .
Усі "успіхи" ворога на цій ділянці -- це північ ... Але ж порахуйте на "Діп стейті" -- максимальне просування там за місяць це "сопля" періметром з аж 14км топто -- чотирикутник ... 4.5 х 2.5 км ...
Причому - це низинна ділянка стиснута з обох боків пануючими пагорбами .
Скажу навіть більше -- за більше року вторгнення максимальна глибина просування на цій дільниці це 40 км . Та й уся дільниця за рік це 40х40км у Бахмутівському напрямку . Просто геніяльний успіх орків , враховучи , що на його вони поклати тільки там десь так 40-50 тисяч голів їхньої гарматної худоби ...
У всіх цих випадках навіть тактику полінилися хоча б якось змінити.
Перший раз можна списати на необізнаність, другий раз на дурість, а третій вжє є зрадою.
А чому вивели з Бахмута підрозділ аеророзвідки?
Планувальники довбані!
Якщо вирішили залишити Бахмут, то відводьте всіх. А якщо ні, то залишили арту без очей.
Та й в "дііп стейті" є лінійка . Просто тупо поміряйте лінійкою . Скільки там кілометрів т.з. "оточення" . Там реально дупа рашистам . Це їх реальна пастка-домовина .
Бо їх як в тирі розтрілює українська арта гарматами з т.з. "пануючих висот" .
Там їм повна дупа .
Їх просування абсолютно нікчемні з точки зору топографії по усюди "з флангів" вони продерлися до потдніжжя висот я яких не без задоволення їх лускає мінометами ЗСУ .
Тай й "очі підрозділів відвели не далеко . Бо запускати їх з пануючих висот крайще й беспчнійше .
Це ж Вам не московицький з"язок , а "старлінк" й тому нема жодних проблем корегувати дії підрозділів в самому Бахмуті з західних пагорбів під містом .
Трохи про відстані :
Від Часів Яру до центру Бахмута аж 11.5 км й це максимально віддаленна гора від Бахмута.
Від Калинівки 10 км км це т. з. -- дальні підступи .
Від Богданівкі вже 8.5 км це т. з. -- дальні підступи .
Від Іванківського 7.5 км ....
Від Хромова вже 6 км -- там велика купа висот .
Так ось орки просунулися до піднніжжя висот Хромова й трохи східнійше й південнійше Іванокова й звітували начхальству в москві -- мовляв ми герої(ни) , ми їх оточили .
Бо в вагнері тупі зеки й їх пригожкін не меньший невіглас й тому погано "читають мапи" й не розуміють , що для арти ЗСУ вони як раз вийшли на ідеальні позиції в якості мішеней .
Півторюю - там пануючі висоти ... Я перелікував назви не так просто а з розрахунком того , що в тих районах як раз й є пануючи висоти !!!
А в самому місті Бахмут (точнійше на східних околицях) йдуть позіційні бої . Дуже з невеликої відстані й там запускати наші дрони непомітно від ворога дуже велика проблема . А ось з Хромова - як раз те саме, що лікарь прописав ....
Атакуем! Пулемет? Ерунда. Рано или поздно у него либо патроны кончатся, либо ствол перегреется, либо пулеметчик сойдет с ума от количества убитых им людей. Если в течение дня все три условия не выполнены, тогда ужин, отбой, а с утра опять атакуем
Как в программировании, условный цикл
Усі інші "котли" й "оточення" від орків погано закінчилися саме для орків .
Бо вони воюють тактикою 100річної давнини . Й без розрахунку ********* технологій . В них нормальних мап дуже мало й майже усі папірові .
******* війна вимагає багато витримки в тому сенсі , що не варто робити зараз те , що вимагають емоції . Як вимагали емоції йще в червні -- "вперед на Херсон" ... Але в жовтні орки самі здали Херсон .
Так й зараз дивишья на адмін-мапу --- жах під Бахмутом ... Але трохи виключаєшь емоції й дивишься геодезію місцевості . А наш Генштаб й Залужний йще на ції висотках малює позиції ЗСУ у себе на компі . Ми це лише можемо прогнозувати , а він точно знає -- чи є там де-факто напівоточення , або воно лише існує в обуренних мизках любителів ПАПа ...
Йде війна , а в певних інтересантів продовжуються політичні розбірки . Коли справа у тиловий корупції я обома руками "за" . Але ж не требо чепати "передок" ...
Візміть лінійку й поміряйте ... Там просування на 5 км максимум . Навіть для міномета це дуже приваблива відстань , що б не мати уяви - нібито позиції окрів з точки зору обстрілів якось покращилися .
Й головне -- в часи високоточної зброї (як казав мій командир батареї) ворожим обстрілом рахується виключно те , що прилітає саме на твою позиції , або позицію побратимів , яку ти впевенно бачиш . Бо с однієї позиції ти мало що бачиш й мажливо , що снаряд летів до ворога , або до його ДРГ яка спробувала обійти нас з флангу ...
Я знаю одне , що з напівкільця в 180 градусів західнійше Бахмута продовжують займати ЗСУ , усі пануючи висоти ! Орки поки йще не захопили жодної ...
Ось якщо захоплять хоч одну (я їх перелікував в іншому пості) -- то буде сигнал для організованного відступу .
полгода быдло-орки, как дикая орда, тупо штурмовали Бахмут и понесли огромные потери так и не выполнив задачу выхода на админ. границы Донецкой области.
Сейчас надо грамотно провести отвод частей ВСУ из Бахмутского выступа на новые подготовленные позиции, чтобы изменить конфигурацию линии фронта и сократить вдвое протяженность линии обороны.
А може Ваш Петро великий стратег ? Чи може ми забули про реальну загибель в реальному котлі під Дебальцеве ?!
Ось де точно в нас не було а ні високоточної арти , ні Хаймерсів , ні дронів . А йще в тому напівкільці не було у ЗСУ т.з. пануючих висот , які абсолютно усі зараз є в нас !
За останній місяць орки жодного успіху не мали на півдні від Бахмута , а на півночи залізли в низинну горловину між двух пагорбів , де панує знов таки ЗСУ ...
Тільки люди , які мають уяву про військо , про арту , про топографію наприкінець можуть судити про загрозу .
А панікества тут не потрібно .
Тупе бидло прігожин на то й разрахував , коли "звернувся" до "Зеленки" .
Сопля розміром 4.5 х 2.5 км захопленна орками на півночі від Бахмута останній місяць не може бути приводом для такої паніки . Під Вугледаром орки в січні захопили в рази більшу дільницю й де вони там зараз ?!
Ви тут далеко випереджаєте.
Це по перше.
А по друге. Європа і штати допомагають нам , бо ще з 2014 утворена проукраїнська коаліція. Величезна праця була зроблена з 2014 - 2019 роки.
І зараз є кому давати зброю. Є ЗСУ, є фахівці, є надійні люди. Вони не на порожньому місці з'явились. Не від будівлі доріг.
І по третє.
Президент Джо Байден фактично виконує обов'язки вашого вовочки. У військовій сфері та міжнародних відносинах. Поки ваш вовчка дрібно пакостить всім у країні та поза її межами.
Просто я як військовий у відставці дотримаюся принципу не обговорювати дії батьків-командирів під час самого пекла бою. Ось таку звичку залишила армія . В тилу мене дуже турбує цей ганебний конкурс на любих друзів єрмака в НАБУ ... Але ж у кловуна є одна велика перевага перед ПАПою -- він настільки профан в військовій справі , що не спробує туди втручатися на відміну від "папєрєдніка" ... Й в Залужного настільки сталєві яйця , ім"я й дженда , що він ніколи не стане слухати поради цього "штатського" . Тобто тут виключно рішення Залужного я бачу . Якому я вірю більше ніж чи то виробнику "Сватів" чи то виробнику ліпецького "Рошену" (або "Київських тортів " які за кілька годин постачалися на кремлівські банкети) .
Україна саме тому є вільної , що тут продовжується традиція -- стусан під зад будь кому , хто засидівся на Банковій чи Раді ... Тобто : принцип змінності влади працює .
Встановитель пам'ятника зеленському президентський Сирок навіть не звітує перед Залужним.
Ви ж знаєте хто це ? Саме він там і командує. Він навідувався нещодавно в Бахмут. На фотосесію.
Вже хто тільки не говорить, що в нас там шалені втрати. Мабуть десятки Іловайських і Дебальцевих. Але ж як ви кажете, в Іловайську і Дебальцево вбив усіх Петя, а в Маріуполі, Соледарі і Бахмуті путцин. Подвійні стандарти.
Це відповідь терориста гіркіна в його Telegram каналі на питаня хто що планує і хто що виконує.
аж два!!!
я до того що нам не кажуть, якою ціною утримується Бахмут.
і ще,
як в Маріуполі, так і в Бахмуті сбу, мусора, не воюють...
і про маневри мвс та сбу, які тікають від передової навіть не попередивши тих, з ким були пліч о пліч ще будемо багато чути
останнє, це що до справедливості
як отримувати все життя достойну зарплату, пільги, та ще й лівандос, то вони перші
а як воювати, то хай простий люд вмирає...
а пишу так, бо більше вірю в знищення свідомих громадян чим в потребу оборони конкретної ділянки...
Навіть, якщо цей контроль призведе до смертей інших військових.
Бо головний ворог ЗелЬОнського не пуйло і параша,
а наша опозиція 😠
Далі НЕМАЄ нічого цензурного для коментарів...