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Враг ударил из "Смерчей" по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Донецкую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне вечером россияне ударили "Смерчами" по Камышевке Новогродовской ТГ - повреждено медицинское учреждение, без пострадавших.

"На Донецком направлении 8 домов повреждены в Очеретинской громаде: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином. Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской громаде под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской - Марьинка, Красногоровка, Катериновка -  без жертв", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении утром ранен 1 человек в Часовом Яру. В Торецкой громаде повреждены 5 домов. В Соледарской громаде под огнем Дубово-Василевка, Орехово-Василевка и Миньковка.

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении в Звановской громаде ранен 1 человек, повреждены 6 домов в Переездном и 3 в Звановке. В Северске разрушен дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманской громады.

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Враг ударил из Смерчей по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА 01
Враг ударил из Смерчей по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА 02
Враг ударил из Смерчей по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА 03
Враг ударил из Смерчей по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА 04
Враг ударил из Смерчей по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА 05

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донбасса.

обстрел (27685) Донецкая область (9929) Авдеевка (2444) Кириленко Павел (638)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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04.03.2023 11:09 Ответить
І поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над тобою.
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04.03.2023 11:36 Ответить
500 електронщиків, радіофізиків, матеріалознавців на десяти виробничих лініях ракет Вільха заміняють 50 тис. солдат на полі бою.
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04.03.2023 15:04 Ответить
Кожен факультет автоматики, електротехніки, радіотехніки це два десятка професорів, доцентів і кандидатів і десятки толкових випусників. Але керують країною телевізійні і юридичні балаболи, які вміють тільки ганяти нулі по банківських рахунках і піхоту у м'ясорубку. Влада Сороса і Хабада це паразитизм і геноцид.
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04.03.2023 15:37 Ответить
 
 