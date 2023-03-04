Враг ударил из "Смерчей" по селу в Донецкой области, Авдеевка под артобстрелом, - ОВА. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать Донецкую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, накануне вечером россияне ударили "Смерчами" по Камышевке Новогродовской ТГ - повреждено медицинское учреждение, без пострадавших.

"На Донецком направлении 8 домов повреждены в Очеретинской громаде: в Соловьевом, Тоненьком и Ласточкином. Вечером произошел артобстрел Авдеевки, повреждены дома на трех улицах. В Кураховской громаде под обстрелами Курахово и Кураховка, в Марьинской - Марьинка, Красногоровка, Катериновка - без жертв", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении утром ранен 1 человек в Часовом Яру. В Торецкой громаде повреждены 5 домов. В Соледарской громаде под огнем Дубово-Василевка, Орехово-Василевка и Миньковка.

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении в Звановской громаде ранен 1 человек, повреждены 6 домов в Переездном и 3 в Звановке. В Северске разрушен дом, повреждены промышленные объекты. Зафиксировано 11 обстрелов Торского и Заречного Лиманской громады.

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