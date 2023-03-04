Задержаны еще два предателя, которые помогали врагу на Харьковщине и Донетчине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Донецкой областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, одним из задержанных оказался житель Изюмского района, который после оккупации части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.
По данным СБУ, злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику окупантов.
Кроме этого, он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, уехавших в другие регионы Украины.
После освобождения района коллаборант пытался прятаться от правосудия на территории Харьковщины.
Однако украинская спецслужба установила его местонахождение и задержала.
"Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения ДНР". На этой "должности" злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов", - говорится в сообщении.
Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область, где пыталась "залечь на дно" и таким образом надеялась избежать правосудия.
В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее по месту временного пребывания.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Пока они под стражей. Продолжаются расследования.
Мероприятия по разоблачению и задержанию коллаборантов проводили сотрудники СБУ Харьковской, Винницкой, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
Те ж саме можу сказати і про заблюрені пики "сочувствующих" - не треба, бо є презупмція невинуватості, і винуватість особи визначає тільки суд. А до цього, навіть відверта наволоч є підозрюваним або обвинуваченим і має право на нерозголошення відомостей про себе.
Але, що мене, перепрошую, "кумарить" так це те, в яких розслаблених позах перебувають затримані, руки в боки чи в кишенях, сидять розвалившись... Є взагалі дикі, з точки зору безпеки співробітників, фото, де підозрюваний знаходиться за спиною у співробітника, обвішаного зброєю.
Чого чекає керівництво?
Поки якийсь покидьок вихопить зброю (з тої ж кобури на стегні у "спеца") і наробить лиха??!!
Чи на наручниках економлять?
Може волонтерам включитись та купити наручники?