Задержаны еще два предателя, которые помогали врагу на Харьковщине и Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, одним из задержанных оказался житель Изюмского района, который после оккупации части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

По данным СБУ, злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику окупантов.

Кроме этого, он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, уехавших в другие регионы Украины.

После освобождения района коллаборант пытался прятаться от правосудия на территории Харьковщины.

Однако украинская спецслужба установила его местонахождение и задержала.

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"Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения ДНР". На этой "должности" злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов", - говорится в сообщении.

Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область, где пыталась "залечь на дно" и таким образом надеялась избежать правосудия.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее по месту временного пребывания.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Пока они под стражей. Продолжаются расследования.

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Мероприятия по разоблачению и задержанию коллаборантов проводили сотрудники СБУ Харьковской, Винницкой, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.