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Задержаны еще два предателя, которые помогали врагу на Харьковщине и Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще двух вражеских приспешников в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской и Донецкой областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, одним из задержанных оказался житель Изюмского района, который после оккупации части региона поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

По данным СБУ, злоумышленник добровольно участвовал в строительстве вражеских блокпостов и ремонтировал бронетехнику окупантов.

Кроме этого, он помогал "расквартировать" рашистов в домах местных жителей, уехавших в другие регионы Украины.

После освобождения района коллаборант пытался прятаться от правосудия на территории Харьковщины.

Однако украинская спецслужба установила его местонахождение и задержала.

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Задержаны еще два предателя, которые помогали врагу на Харьковщине и Донетчине, - СБУ 01

"Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Лимана, которая во время оккупации города согласилась возглавить так называемый "отдел персонифицированного учета управления труда и социальной защиты населения ДНР". На этой "должности" злоумышленница предлагала местным жителям получать льготы в российских рублях, составляла списки льготников и формировала соответствующую базу для оккупантов", - говорится в сообщении.

Во время деоккупации Лимана коллаборантка сбежала в Винницкую область, где пыталась "залечь на дно" и таким образом надеялась избежать правосудия.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ разыскали злоумышленницу и задержали ее по месту временного пребывания.

Задержаны еще два предателя, которые помогали врагу на Харьковщине и Донетчине, - СБУ 02

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 4. и ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Пока они под стражей. Продолжаются расследования.

Также читайте: Задержан предатель, который "наводил" вражескую артиллерию на боевые позиции ВСУ в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Мероприятия по разоблачению и задержанию коллаборантов проводили сотрудники СБУ Харьковской, Винницкой, Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

СБУ (19988) Харьковщина (5577) Донецкая область (9929) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+5
Для чого оте все затримання, потім ще годуй в СІЗО Не простіше було пристрелити за те, що
"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
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04.03.2023 10:38
+4
зайдіть дл офісу президента.там можете пару фур таких загрузити
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04.03.2023 10:51
+3
Щоб так ОПу пошмонали.
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04.03.2023 10:49
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Для чого оте все затримання, потім ще годуй в СІЗО Не простіше було пристрелити за те, що
"аказал сааапратівлєніє прі задєржаніі"
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04.03.2023 10:38 Ответить
Щоб так ОПу пошмонали.
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04.03.2023 10:49 Ответить
Біба і Боба - два долбоjoба.
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04.03.2023 10:51 Ответить
зайдіть дл офісу президента.там можете пару фур таких загрузити
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04.03.2023 10:51 Ответить
для тебе бачу е..всі кто до 19 а нам нет.. зрадника до берези хоть з від кравчука хоть від піаниста кому ти смокчеш музикальний інструмент
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04.03.2023 19:30 Ответить
Вреда от бабёнки, которая помогала дерибанить бюджет расии в пользу тамошних льготников я не вижу, одна польза
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04.03.2023 11:01 Ответить
это все хорошо, но рубите щупальца, а голова и туловище сидят в другом месте
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04.03.2023 11:39 Ответить
Розумію гнів людей, які кажуть "...застрелити при затриманні", але не поділяю, бо не треба вподоблятись дикунам, та і партнери не зрозуміють...
Те ж саме можу сказати і про заблюрені пики "сочувствующих" - не треба, бо є презупмція невинуватості, і винуватість особи визначає тільки суд. А до цього, навіть відверта наволоч є підозрюваним або обвинуваченим і має право на нерозголошення відомостей про себе.
Але, що мене, перепрошую, "кумарить" так це те, в яких розслаблених позах перебувають затримані, руки в боки чи в кишенях, сидять розвалившись... Є взагалі дикі, з точки зору безпеки співробітників, фото, де підозрюваний знаходиться за спиною у співробітника, обвішаного зброєю.
Чого чекає керівництво?
Поки якийсь покидьок вихопить зброю (з тої ж кобури на стегні у "спеца") і наробить лиха??!!
Чи на наручниках економлять?
Може волонтерам включитись та купити наручники?
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04.03.2023 11:39 Ответить
Пошукайте в оп та владних кабінетах Там знайдеться багато таких Затримаєте підуть на угоду зі слідством дадуть на ЗСУ декілька мільйонів іх відпустять А з тих затриманих ніякої користі тільки збитки
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04.03.2023 12:54 Ответить
Бабенку,желательно, сразу постричь наголо по-французки,дабы все видели"кто есть кто"
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04.03.2023 13:34 Ответить
 
 