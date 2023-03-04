Командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБр Владислав Катруша погиб под Угледаром. ФОТО

23 февраля 2023 года возле г. Угледар Волоновахского района Донецкой области погиб командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев Владислав Катруша.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Навеки в памяти, навсегда в сердце каждого украинца подвиг Героев...Вечная память, командир...Искренние соболезнования семье и близким Владислава Петровича...Прощание с Владиславом Катрушей состоится в воскресенье, 5 марта, в 10.45 на Площади Свободы в Броварах, церемония отпевания - в 11.30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул.Героев Украины, 22-а)", - говорится в сообщении.

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