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Новости Фото Война
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Командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБр Владислав Катруша погиб под Угледаром. ФОТО

23 февраля 2023 года возле г. Угледар Волоновахского района Донецкой области погиб командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев Владислав Катруша.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.

"Навеки в памяти, навсегда в сердце каждого украинца подвиг Героев...Вечная память, командир...Искренние соболезнования семье и близким Владислава Петровича...Прощание с Владиславом Катрушей состоится в воскресенье, 5 марта, в 10.45 на Площади Свободы в Броварах, церемония отпевания - в 11.30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул.Героев Украины, 22-а)", - говорится в сообщении.

Командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБр Владислав Катруша погиб под Угледаром 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, в бою под Бахмутом погиб старший солдат Виталий Бахир. ФОТО

память (1498) потери (4420) 72 отдельная механизированная бригада (243)


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Топ комментарии
+45
Справжній Українець, Командир, Воїн, Патріот. Вічна Пам'ять.
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04.03.2023 12:01
+22
R.I.P.
😪😪😪
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04.03.2023 12:07
+16
😰 smilyvyj Geroj, spo4yvaj z myrom....ukrainzi ne zabudut´ svoih zahisnykiv i pomstjat´sja za vas
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04.03.2023 12:07
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Справжній Українець, Командир, Воїн, Патріот. Вічна Пам'ять.
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04.03.2023 12:01 Ответить
R.I.P.
😪😪😪
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04.03.2023 12:07 Ответить
😰 smilyvyj Geroj, spo4yvaj z myrom....ukrainzi ne zabudut´ svoih zahisnykiv i pomstjat´sja za vas
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04.03.2023 12:07 Ответить
Вічна пам'ять героям Низький уклін Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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04.03.2023 12:46 Ответить
С.У.М.
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04.03.2023 13:34 Ответить
Вічеа память. Герої не вмирають.
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04.03.2023 13:47 Ответить
Героям Слава !
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04.03.2023 13:57 Ответить
Вічна пам'ять.
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04.03.2023 15:09 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/03/04/u-boyu-pid-bahmutom-zagynuv-partiyecz-yevrosolidarnosti-vitalij-kabachok/ Під час оборони Бахмуту загинув партієць «Євросолідарності» Віталій Кабачок
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.

Вічна пам'ять!
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04.03.2023 16:40 Ответить
Вічна пам'ять нашим героям, які віддали життя за Україну.
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05.03.2023 09:16 Ответить
 
 