Командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБр Владислав Катруша погиб под Угледаром. ФОТО
23 февраля 2023 года возле г. Угледар Волоновахского района Донецкой области погиб командир отделения мотопехотного батальона 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев Владислав Катруша.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, передает Цензор.НЕТ.
"Навеки в памяти, навсегда в сердце каждого украинца подвиг Героев...Вечная память, командир...Искренние соболезнования семье и близким Владислава Петровича...Прощание с Владиславом Катрушей состоится в воскресенье, 5 марта, в 10.45 на Площади Свободы в Броварах, церемония отпевания - в 11.30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул.Героев Украины, 22-а)", - говорится в сообщении.
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У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!