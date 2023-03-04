В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - "Желтая лента". ФОТОрепортаж

За прошедшую неделю более 250 активистов присоединились к движению сопротивления "Желтая лента" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Крыма активно приобщаются к движению "Желтая лента", несмотря на жестокие репрессии и опасность. За прошедшую неделю к нам присоединилось более 250 активистов", - говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" отмечают, что украинцы Крыма продолжают сопротивляться российской оккупации и бороться за освобождение своей малой Родины.

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"Стать частью движения легко - печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", - добавили в "Желтой ленте"".











