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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - "Желтая лента". ФОТОрепортаж

За прошедшую неделю более 250 активистов присоединились к движению сопротивления "Желтая лента" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.

"Жители Крыма активно приобщаются к движению "Желтая лента", несмотря на жестокие репрессии и опасность. За прошедшую неделю к нам присоединилось более 250 активистов", - говорится в сообщении.

В "Желтой ленте" отмечают, что украинцы Крыма продолжают сопротивляться российской оккупации и бороться за освобождение своей малой Родины.

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"Стать частью движения легко - печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", - добавили в "Желтой ленте"".

В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 01
В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 02
В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 03
В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 04
В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 05
В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - Желтая лента 06

Крым (26419) партизаны (180)


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Топ комментарии
+4
Якби ж ще окрім намальованих жовтих стрічок ще на жовтій мотузці, хоть інколи, представників поліції, військових чи кого з адміністрації вішали на стовпах. Було б реально видно спротив. А так, це більше на дулю в кармані схоже, як на мене.
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04.03.2023 12:16
+4
Славно, хлопці!
Головне почати і не зупинятись!
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04.03.2023 12:35
+3
Дев'ять років шукали жовту фарбу ?!
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04.03.2023 12:27
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Якби ж ще окрім намальованих жовтих стрічок ще на жовтій мотузці, хоть інколи, представників поліції, військових чи кого з адміністрації вішали на стовпах. Було б реально видно спротив. А так, це більше на дулю в кармані схоже, як на мене.
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04.03.2023 12:16 Ответить
Нам без вашої допомоги - ніяк. Приїжджайте, покажете: що і як треба робити.
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04.03.2023 15:08 Ответить
Дуже далеко до Німеччини. Не дійду.
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04.03.2023 15:20 Ответить
Ні, не Німеччина) На прапорець не дивіться, то впн. Мова ж про Крим.
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04.03.2023 17:59 Ответить
А яким чином до Криму?
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04.03.2023 18:01 Ответить
Ви же роздаєте поради: як треба боротися з окупантами. Невже сами дорогу не знайдете? Може Укрзалізниця квіток до Криму продасть?
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04.03.2023 21:43 Ответить
Знаєш, чому роздаю поради по Криму? Бо я сам звідти. Просто я не міг там продовжувати жити разом з нечистю, тому довелось їхати та кардинально міняти життя. Багато з тих хто живе там і начебто позиціонує себе проукраїнським по факту ними не є. Це звичайні пристосуванці. Зараз вони кажуть в бесідах по телефону що нам співчувають але не хочуть ні в якому разі щоб війна прийшла на півострів. Щоб якось домовились, бо, кажуть, в нас діти. Інші, ми вже старі і якщо згорить хата то де ми будемо жити. Тіпа, хай вже все так і залишається, аби на наших вулицях не стріляли. Тобто вас вже це лихо зачепило, а нас за що? Ось такі кримські патріоти й малюють цю жовту дулю в кишені. На більше вони не згодні.
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04.03.2023 21:56 Ответить
Duze dobre👍
Ale pyl´nujte, druzi, 6ob vam kasaby 6pyguniv ne zaslaly
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04.03.2023 12:20 Ответить
Нічого доброго, крисчане смажене почуяли. Хто заважав кацапам звізди дати раніше???

Тепер на чужому горбу до Раю хочуть в'їхати
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04.03.2023 12:47 Ответить
Дев'ять років шукали жовту фарбу ?!
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04.03.2023 12:27 Ответить
Не дев'ять років, а чекали моменту, коли вже ЗСУ будуть ближче
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04.03.2023 12:30 Ответить
Не треба було чекати, а дати копняка раніше.

То просто відчули різницю - як жили при Україні і як при парасії
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04.03.2023 12:48 Ответить
Украина написано на русском. фсбшная петушня хочет внедриться, но не хватает мозгов написать букву - "ї".
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04.03.2023 12:29 Ответить
А если б была буква і, ти бы похвалил эфэсбэшную петушню за сообразительность?
Других вариантов, без участия петушни,у тебя нет?..
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04.03.2023 12:38 Ответить
Встретились бы в реальной жизни, я бы хотел услышать как ты скажешь "паляниця"...
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04.03.2023 13:05 Ответить
Славно, хлопці!
Головне почати і не зупинятись!
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04.03.2023 12:35 Ответить
Хто список пише?

Накрити одним ударом?

Флешмоб:
1. 6 березня надрукуйте або намалюйте половинку серця будь-якого кольору та сфотографуйтеся з нею на фоні вашого міста.
2. Опублікуйте фото в соцмережах та тегніть акаунт нашого руху в Instagtam: @yellowribbonua
3. Додайте до фото хештег #ЄдинеСерцеУкраїни.

Дуже зручно для декого.
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04.03.2023 12:50 Ответить
 
 