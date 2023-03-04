В оккупированном Крыму к движению сопротивления за неделю присоединились более 250 человек, - "Желтая лента". ФОТОрепортаж
За прошедшую неделю более 250 активистов присоединились к движению сопротивления "Желтая лента" в оккупированном Крыму.
Об этом сообщают в телеграм-канале движения, передает Цензор.НЕТ.
"Жители Крыма активно приобщаются к движению "Желтая лента", несмотря на жестокие репрессии и опасность. За прошедшую неделю к нам присоединилось более 250 активистов", - говорится в сообщении.
В "Желтой ленте" отмечают, что украинцы Крыма продолжают сопротивляться российской оккупации и бороться за освобождение своей малой Родины.
"Стать частью движения легко - печатай плакаты, распространяй по городу, фотографируй и присылай нам через чат-бот "Вместе", - добавили в "Желтой ленте"".
Топ комментарии
+4 Михаил Дужик #512165
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+4 vigo
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+3 Євген Зайцев
показать весь комментарий04.03.2023 12:27 Ссылка
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Ale pyl´nujte, druzi, 6ob vam kasaby 6pyguniv ne zaslaly
Тепер на чужому горбу до Раю хочуть в'їхати
То просто відчули різницю - як жили при Україні і як при парасії
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