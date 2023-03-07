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Новости Фото Война
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Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

сбу,орел,контрразведка,аквіла,контррозвідка

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного поклонника агрессора во время следственно-оперативных действий в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался житель Новомосковска, собиравший для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей.

"При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона. Контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он находился в постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов.

В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Смотрите: Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии. ФОТО

Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ 01
Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ 02
Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ 03
Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ 04

Также у фигуранта изъята рашистская символика.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

обстрел (27820) СБУ (20038) коллаборационизм (883) Днепропетровская область (4074)


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Топ комментарии
+17
Цього дегенерата, зовнвшньо схожого на людину ротрібно прив'язати до надувного макету Хаймарс десь за містом і з його телеіону передати кацапам координати.
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07.03.2023 14:36 Ответить
+8
Треба прив'язати його біля зруйнованого будинку на ж/м Перемога звечора з відповідною табличкою.
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07.03.2023 14:42 Ответить
+7
Як на мене, то десь такі в слугах наріда і сидять, поголівно.
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07.03.2023 14:49 Ответить
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Цього дегенерата, зовнвшньо схожого на людину ротрібно прив'язати до надувного макету Хаймарс десь за містом і з його телеіону передати кацапам координати.
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07.03.2023 14:36 Ответить
Лучше связать его вниз головой и бить палками до тех пор пока из него конфеты не посыпятся..
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07.03.2023 15:18 Ответить
Це вам Подоляк про конхвети підказав?
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07.03.2023 15:28 Ответить
Не, фильмов насмотрелся..
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07.03.2023 16:16 Ответить
за гроші та посаду колись у майбутньому..., звідки беруться такі дистильовані виродки..., невідомо...
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07.03.2023 14:40 Ответить
Як на мене, то десь такі в слугах наріда і сидять, поголівно.
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07.03.2023 14:49 Ответить
Совки не припускають, шо вєлікая кацапердія може програти. Цей шаблон зашитий у свідомості совків.
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07.03.2023 16:07 Ответить
"...у "звітах" змінював їхні назви і позначав як військові об'єкти". Воно дійсно гадало, що за це відсиплять більше *********? Здається, за це цього поца і здали. А могли і кувалдою...
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07.03.2023 14:41 Ответить
Ага, вірте тому виродку. Кацапи ******** цивільні об'єкти ще активніше аніж військові
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07.03.2023 15:06 Ответить
Треба прив'язати його біля зруйнованого будинку на ж/м Перемога звечора з відповідною табличкою.
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07.03.2023 14:42 Ответить
Треба з ним як кацапи зробили з нашим військовим!!!
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07.03.2023 15:07 Ответить
Нах*я воно нам живе?
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07.03.2023 15:12 Ответить
Какими приборами для топо привязки он пользовался? Буссолем или гугл картами? Про места дислокации инфа еще правдоподобна, но про торговые центры... координаты которых в любой гугл карте?
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07.03.2023 15:20 Ответить
Наскільки я знаю, гугл карти не дають інформацію про координати об'єктів в Україні нерезидентам з 24.02.22. Тобто, щоб бачити координати, треба мати зареєстрований до 24.02 обліковий запис гугл з прив'язаною до 24.02 українською сім-картою. Інакше координат немає.
Може зараз прийде якийсь черговий таріщ лєйтєнант із спєцаддєла ефесбе і щось з цього приводу скаже, подивимся. Бо ботів вагін на цензорі стало)
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07.03.2023 17:38 Ответить
Допитати й розстріляти на хрін.
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07.03.2023 15:21 Ответить
виродок паскудний! Розстрілюйте після допиту таку наволоч.
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07.03.2023 15:46 Ответить
Раніше за це розстріл на місці ну а тепер по-європейськи дайте шоколадку і відпустіть.
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07.03.2023 15:49 Ответить
На кол ********.
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07.03.2023 16:10 Ответить
щас его гур наградит медалью
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07.03.2023 16:26 Ответить
Граждане депутаты!

Пора бы вам уже понять, что в стране идёт война и огромную лепту, в разжигание и начало этой войны внесли именно сепаратисты и коллаборационисты , с которыми, к сожалению, власть и существующие законы практически не борются, за это расплачиваются своими жизнями наши героические воины.

Стране срочно нужен новый закон о борьбе с сепаратизмом и коллаборационизмом, чтобы наказания за эти преступления начинались с лишения свободы, сроком на 25 лет строго режима, с полной конфискацией имущества , с последующим лишением гражданства Украины !

Неужели это непонятно?
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07.03.2023 17:59 Ответить
СБУ не желает проверить киевского журналиста https://www.thetimes.co.uk/profile/maxim-tucker?page=1 Maxim Tucker, Kyiv
На рашистских пабликах уже несколько дней разгоняют версию, что это Украина взорвала Северные потоки. Сначала статьи шли без конкретики, а сегодня вот этот журналист уже прикрываясь серьезным изданием The Times https://www.thetimes.co.uk/article/west-nato-nord-stream-attacks-protect-ukraine-qsrqxvssw начал лить воду на их мельницу .
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08.03.2023 11:47 Ответить
 
 