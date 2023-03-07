Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного поклонника агрессора во время следственно-оперативных действий в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, им оказался житель Новомосковска, собиравший для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей.
"При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона. Контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.
По данным следствия, он находился в постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов.
В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором.
Также у фигуранта изъята рашистская символика.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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Може зараз прийде якийсь черговий таріщ лєйтєнант із спєцаддєла ефесбе і щось з цього приводу скаже, подивимся. Бо ботів вагін на цензорі стало)
Пора бы вам уже понять, что в стране идёт война и огромную лепту, в разжигание и начало этой войны внесли именно сепаратисты и коллаборационисты , с которыми, к сожалению, власть и существующие законы практически не борются, за это расплачиваются своими жизнями наши героические воины.
Стране срочно нужен новый закон о борьбе с сепаратизмом и коллаборационизмом, чтобы наказания за эти преступления начинались с лишения свободы, сроком на 25 лет строго режима, с полной конфискацией имущества , с последующим лишением гражданства Украины !
Неужели это непонятно?
На рашистских пабликах уже несколько дней разгоняют версию, что это Украина взорвала Северные потоки. Сначала статьи шли без конкретики, а сегодня вот этот журналист уже прикрываясь серьезным изданием The Times https://www.thetimes.co.uk/article/west-nato-nord-stream-attacks-protect-ukraine-qsrqxvssw начал лить воду на их мельницу .