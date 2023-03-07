Задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного поклонника агрессора во время следственно-оперативных действий в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, им оказался житель Новомосковска, собиравший для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей.

"При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты. Полученные сведения требовались захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона. Контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он находился в постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских пабликов.

В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

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Также у фигуранта изъята рашистская символика.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.