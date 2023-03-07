С четырьмя бойцами диверсионной группы "Братства", погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 марта, бойцов диверсионной группы "Братства", погибших 25 декабря 2022 года на территории РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасия и Аполлона с почестями провели в последний путь в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с военнослужащими Максимом Михайловым (позывное "Непийпиво"), Юрием Горовцем, участвовавшим в Революции Достоинства ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасий") и Богданом Ляговым ("Аполлон") состоялось на Майдане Незалежности. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронили украинских разведчиков на Байковом кладбище.

Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов были профессиональными диверсантами, успешно осуществлявшими операции в тылу врага, благодаря "хлопку" наводя ужас на Брянск, Белгород и Курск.

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Напомним, 25 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания на территории России погибли четверо украинских воинов: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов. О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук