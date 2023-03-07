С четырьмя бойцами диверсионной группы "Братства", погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 марта, бойцов диверсионной группы "Братства", погибших 25 декабря 2022 года на территории РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасия и Аполлона с почестями провели в последний путь в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Прощание с военнослужащими Максимом Михайловым (позывное "Непийпиво"), Юрием Горовцем, участвовавшим в Революции Достоинства ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасий") и Богданом Ляговым ("Аполлон") состоялось на Майдане Незалежности. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронили украинских разведчиков на Байковом кладбище.
Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов были профессиональными диверсантами, успешно осуществлявшими операции в тылу врага, благодаря "хлопку" наводя ужас на Брянск, Белгород и Курск.
Напомним, 25 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания на территории России погибли четверо украинских воинов: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов. О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
Вічна пам'ять
Ця інформація змінює лише ставлення до ткаченко( Господи,скільки ще таких ткаченко буде, а ці хлопці нас залишили😪).
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
Коли вже українці почнуть вірити не белькотінню з зомбімарафону а власним очам?
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть оркам-окупантам !
Низький Уклін і Вдячність ! Світла Пам"ять хоробрим Українцям...🇺🇦
Про таких треба фільми знімати
а це ж козаки з Братства
Вічна Пам'ять і Подяка Героям !
Земля пухом Героям України.
Вічна память героям
Спочивайте у кращому світі.