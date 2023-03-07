РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12417 посетителей онлайн
Новости Фото Война
15 742 35

С четырьмя бойцами диверсионной группы "Братства", погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 марта, бойцов диверсионной группы "Братства", погибших 25 декабря 2022 года на территории РФ - Непийпиво, Святошу, Тарасия и Аполлона с почестями провели в последний путь в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с военнослужащими Максимом Михайловым (позывное "Непийпиво"), Юрием Горовцем, участвовавшим в Революции Достоинства ("Святоша"), Тарасом Карпюком ("Тарасий") и Богданом Ляговым ("Аполлон") состоялось на Майдане Незалежности. Панихида состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Похоронили украинских разведчиков на Байковом кладбище.

Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов были профессиональными диверсантами, успешно осуществлявшими операции в тылу врага, благодаря "хлопку" наводя ужас на Брянск, Белгород и Курск.

Читайте также: 7 марта в Киеве похоронят четырех бойцов диверсионной группы "Братства", погибших на Брянщине в декабре 2022 года

С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 01
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 02
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 03
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 04
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 05
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 06
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 07
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 08
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 09
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 10
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 11
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 12
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 13
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 14
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 15
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 16
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 17
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 18
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 19
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 20
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 21
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 22
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 23
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 24
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 25
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 26
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 27
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 28
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 29
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 30
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 31
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 32
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 33
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 34
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 35
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 36
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 37
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 38
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 39
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 40
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 41
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 42
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 43
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 44
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 45
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 46
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 47
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 48
С четырьмя бойцами диверсионной группы Братства, погибшими на Брянщине в декабре 2022 года, простились в Киеве 49

Напомним, 25 декабря 2022 года во время выполнения боевого задания на территории России погибли четверо украинских воинов: Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов. О "ликвидированной на границе с Брянской областью украинской диверсионной группе" в понедельник, 26 декабря, сообщили российские пропагандисты.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Братство (105) Брянск (118) диверсия (305) ВСУ (6692)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
показать весь комментарий
07.03.2023 16:20 Ответить
+24
Ткаченку і йому подібним українським гнидам - ганьба!
показать весь комментарий
07.03.2023 16:41 Ответить
+24
пора відспівати ткаченка
показать весь комментарий
07.03.2023 16:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ткаченко в останню мить скасував рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.
https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
Вічна пам'ять
показать весь комментарий
07.03.2023 16:15 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 16:20 Ответить
Петицію щоб ткаченка усунули написати чи не поможе, як думаєте?
показать весь комментарий
07.03.2023 16:28 Ответить
пора відспівати ткаченка
показать весь комментарий
07.03.2023 16:53 Ответить
Хіба ткаченко вирішує наше ставлення до загиблих? Як би їх відспівували навіть на вулиці, хіба це щось би змінило? НАША ВДЯЧНІСТЬ НЕ МАЄ МЕЖ. КОЖНА МАТИ МОЛИТЬ ГОСПОДА ЗА НИХ.
Ця інформація змінює лише ставлення до ткаченко( Господи,скільки ще таких ткаченко буде, а ці хлопці нас залишили😪).
показать весь комментарий
07.03.2023 16:32 Ответить
ткаченко це виродок - слуга московського патріархату та бєні, завдяки таким "ткаченкам"-хахлам-малоросам, купленим за 30 бєніних *********, або за дешевий серіал, або за кіло гречки, Україна й досі не в сім'ї європейських народів й не в НАТО. Українцям просто треба нарешті визначитися, вони хочуть НЕприкольної правди, неприємних, але чесних висновків, важкої роботи та зрештою європейського майбутнього для себе та своїх дітей, чи підслащеної "прикольної" фейкової щоденної "марафонної" брехні для імбіцилів та зрештою власних дітей в еміграції, країну без майбутнього та клоуна в тєлєкє, який гнусавою пикою буде рекламувати черговий сезон "сКатов" по каналу "расєя адін", на кнопкє "марафона єдінства"???
показать весь комментарий
08.03.2023 00:20 Ответить
Героям слава і ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ. А для всіх живих прошу у Господа пам'яті, терпіння і ЗБРОЇ.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:17 Ответить
Герої не вмирають!
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
показать весь комментарий
07.03.2023 18:25 Ответить
Песня подобрана, аж мороз по коже. Слава Героям!
показать весь комментарий
08.03.2023 21:00 Ответить
Вічна Память,Родині СПІВЧУТЯ
показать весь комментарий
07.03.2023 16:20 Ответить
Спочатку малороська ***** Ткаченко пише сльозливий допис про розстріляного героя, а вже через лічені години забороняє відспівувати загиблих воїнів у Лаврі І перефразовуючи цю цинічну потвору: "зелений режим нічим не відрізняється від російського"
показать весь комментарий
07.03.2023 16:25 Ответить
Ткаченку і йому подібним українським гнидам - ганьба!
показать весь комментарий
07.03.2023 16:41 Ответить
"Пізнаєте їх по плодах ( справах) їхніх.
Коли вже українці почнуть вірити не белькотінню з зомбімарафону а власним очам?
показать весь комментарий
07.03.2023 22:34 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:35 Ответить
Помста рускомировцю зеленому мародери ткаченка за плювок на тіла полеглих воїнів буде?
показать весь комментарий
07.03.2023 16:44 Ответить
Слава Героям! Вічна пам'ять!
показать весь комментарий
07.03.2023 16:44 Ответить
СЛАВА ГЕРОЯМ !!! ВІЧНИЙ СПОКІЙ !
показать весь комментарий
07.03.2023 16:52 Ответить
Ткаченко мразь лицемерная,гнида зеленая.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:34 Ответить
Герої не вмирають ! Вони приєднуються до лав Небесної Сотні і звідти підтримують Земних Воїнів України ! Тому і має Країна подвійний Захист ! Тому і переможе !
Слава Україні ! Слава Нації ! Смерть оркам-окупантам !
Низький Уклін і Вдячність ! Світла Пам"ять хоробрим Українцям...🇺🇦
показать весь комментарий
07.03.2023 17:48 Ответить
З загибеллю цих чотирьох Героїв якось закінчилася й "бавовна" у трьох сусідніх ******** росії...Якої було досхочу за їх життя! Мабуть майстрами свого діла ці хлопці були неперевершеними, Десь попадалася інфа, що загинули вони за наводкою зрадника...Вічна слава вам, Герої!
показать весь комментарий
07.03.2023 17:52 Ответить
Дехто пише, що потрапили на мінне поле. Там біля кордону кацапи зараз інтенсивно мінують територію.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:07 Ответить
цілком можливо, друзів дугіна у нас є немало
показать весь комментарий
07.03.2023 22:37 Ответить
Справжні козаки були.
Про таких треба фільми знімати
показать весь комментарий
07.03.2023 18:07 Ответить
Страшний біль і сльози, йдуть найкращі. Героям слава!
показать весь комментарий
07.03.2023 18:08 Ответить
Вічна пам"ять і слава Героям! Козаки -відчайдухи, Лицарі долгу і честі перед Вітчизною... найкращі сини України, низько схиляємо голови перед вашим подвигом...
показать весь комментарий
07.03.2023 18:37 Ответить
хтось казав зле про Корчинського
а це ж козаки з Братства

Вічна Пам'ять і Подяка Героям !
показать весь комментарий
07.03.2023 18:50 Ответить
У Свободі, яку очолює тянибок, теж немало достойних людей
показать весь комментарий
07.03.2023 22:40 Ответить
Треба "дякувати" ОП і дЄрмаку за неодноразову здачу наших розвідників кацапам.
Земля пухом Героям України.
показать весь комментарий
07.03.2023 18:54 Ответить
Здали хлопців зєлєнскіє мразі.
Вічна память героям
показать весь комментарий
07.03.2023 20:53 Ответить
Світла пам'ять Героям !
Спочивайте у кращому світі.
показать весь комментарий
07.03.2023 20:55 Ответить
чому вони диверсанти? Вони Герої,розвідники!
показать весь комментарий
07.03.2023 21:19 Ответить
Який біль та сум від загибелі молодих та кращих! Вічна пам'ять та подяка! Слава Україні!
показать весь комментарий
07.03.2023 21:46 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2023 22:38 Ответить
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
показать весь комментарий
08.03.2023 16:02 Ответить
Дякуємо за захист!!! Героям Слава!!! 💛💙💔
показать весь комментарий
08.03.2023 22:10 Ответить
 
 