Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО
Пятерых военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу по реке Тиса, задержали в Закарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Двух мужчин, приехавших на Закарпатье из Днепропетровщины, остановили неподалеку от границы с Румынией. Цель своего пребывания в приграничных районах они объяснить не смогли. Кроме документов и денежных средств, в рюкзаках мужчин пограничники обнаружили ножницы по металлу, с помощью которых злоумышленники хотели преодолеть заградительный забор, а также гидрокостюмы, в которых они планировали переплывать холодную и полноводную реку.
Еще троих нарушителей границы задержали на украинско-венгерском участке границы. Жители Закарпатья, в сопровождении двух переправщиков планировали преодолеть Тису на резиновой лодке. Мужчины признались, что за организацию своего "путешествия" двое из них должны были оплатить "туроператору" по 4 тысячи долларов, еще один – 4,5 тысячи долларов.
На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
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ну загубився, военний...
2.Провладна монобільшість у парламенті.
3.Каста недоторканих,які поза законом.
4.Ігнорування Прав Людини та
порушення Конституції її Гарантом
5.Корупція на всіх шабелях влади,надання імунітету від закону особисто президентом.
6.Розкрадання коштів,які йдуть на військові потреби.
Ховаються за спинами справжніх чоловіків.
цікаво а батальони монако, відень та дубаї зйо*увалися теж під водою чи внаглу, як пшонка через митний контроль буром проперли?
чи як янукович куширями пролізли...
2. "Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли" тоді як довідалися що вони "планували незаконно перетнути кордон"?
Щось хапання громадян без жодних законних підстав набирає в нас все ширшого розмаху. Натомість апалчєнци днр спокійно живуть в Києві роками.
Зміна поглядів на державу відбулась, коли дійсно армія відбила Київ, і побачив, що програма державних медичних гарантій почала працювати.