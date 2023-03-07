Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

Пятерых военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу по реке Тиса, задержали в Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Двух мужчин, приехавших на Закарпатье из Днепропетровщины, остановили неподалеку от границы с Румынией. Цель своего пребывания в приграничных районах они объяснить не смогли. Кроме документов и денежных средств, в рюкзаках мужчин пограничники обнаружили ножницы по металлу, с помощью которых злоумышленники хотели преодолеть заградительный забор, а также гидрокостюмы, в которых они планировали переплывать холодную и полноводную реку.

Еще троих нарушителей границы задержали на украинско-венгерском участке границы. Жители Закарпатья, в сопровождении двух переправщиков планировали преодолеть Тису на резиновой лодке. Мужчины признались, что за организацию своего "путешествия" двое из них должны были оплатить "туроператору" по 4 тысячи долларов, еще один – 4,5 тысячи долларов.

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На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.