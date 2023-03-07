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Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

Пятерых военнообязанных мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу по реке Тиса, задержали в Закарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ 01

Двух мужчин, приехавших на Закарпатье из Днепропетровщины, остановили неподалеку от границы с Румынией. Цель своего пребывания в приграничных районах они объяснить не смогли. Кроме документов и денежных средств, в рюкзаках мужчин пограничники обнаружили ножницы по металлу, с помощью которых злоумышленники хотели преодолеть заградительный забор, а также гидрокостюмы, в которых они планировали переплывать холодную и полноводную реку.

Две группы уклонистов, которые планировали форсировать Тису, задержаны на Закарпатье, - ГПСУ 02

Еще троих нарушителей границы задержали на украинско-венгерском участке границы. Жители Закарпатья, в сопровождении двух переправщиков планировали преодолеть Тису на резиновой лодке. Мужчины признались, что за организацию своего "путешествия" двое из них должны были оплатить "туроператору" по 4 тысячи долларов, еще один – 4,5 тысячи долларов.

Читайте также: На Закарпатье задержана группа уклонистов: заплатили по 2,5 тыс. дол. за путешествие на лодке через Тису. ФОТО

На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304) мобилизация (2812) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+34
Ух ти, затримали! А два батальйони ''монако'', та ''відень'' про**бали!
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07.03.2023 17:32 Ответить
+21
Вот готовые подводники диверсанты,теперь послать их с взрывчаткой через Днепр.
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07.03.2023 17:20 Ответить
+12
Зато смелые. Тиса в это время года - не хухры-мухры
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07.03.2023 17:29 Ответить
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Вот готовые подводники диверсанты,теперь послать их с взрывчаткой через Днепр.
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07.03.2023 17:20 Ответить
ну... як бачимо, їх бойовий вихід провалився
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07.03.2023 17:22 Ответить
Так с фугасами за плечами будут плыть намного аккуратней и незаметней.
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07.03.2023 17:24 Ответить
Зато смелые. Тиса в это время года - не хухры-мухры
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07.03.2023 17:29 Ответить
Срочно наградіть іх мєдалькамі "Герой України"
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08.03.2023 14:48 Ответить
а туроператор що?
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07.03.2023 17:21 Ответить
Туроператор по всей видимости подставной от ментов .Ловит уклонистов так сказать на на живца
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07.03.2023 18:00 Ответить
Довбні якісь.
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07.03.2023 17:22 Ответить
Оно конечн, Тиса не Урал но эти двое решили реконструировать Чапаева и Петьку. Жаль пулеметчика на берегу не оказалось, для полной реконструкции.
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07.03.2023 17:31 Ответить
Так пулеметчик на берегу то был, наш но решил с цветочками поздравить уклонистов с 8 марта, как год назад
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08.03.2023 14:52 Ответить
Ух ти, затримали! А два батальйони ''монако'', та ''відень'' про**бали!
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07.03.2023 17:32 Ответить
Бо ті пробашляши, а ці хотіли мімо каси, а це для погранців і далі вгору по ланцюгу хабарів, втрачена вигода.
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07.03.2023 21:47 Ответить
Файні кандидати для служби в ЗСУ!
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07.03.2023 17:35 Ответить
Морские котики!
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07.03.2023 17:38 Ответить
Як раз ці кандидати на колоборантів , а не в ЗСУ. Нафіг вони в ЗСУ .
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07.03.2023 17:42 Ответить
того штимпеля негайно в опу - там всі верховні!
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07.03.2023 17:35 Ответить
Ви тренуєте з США, куди записатись ?
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07.03.2023 17:58 Ответить
штимпелів не беру...
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07.03.2023 18:15 Ответить
Цікаво, отого найдрібнішого з нижнього фото теж визнали б придатним? Там явно видно, що той ще дистрофік, який і ваги бронежилета не витримає. Таке точно жоден командир не захоче брати у свій підрозділ.
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07.03.2023 17:36 Ответить
То зеленський! 1,5 м зросту якраз у Віслюка.
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07.03.2023 17:40 Ответить
шюткі перестать шютить!
ну загубився, военний...
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07.03.2023 17:46 Ответить
то проводник
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07.03.2023 18:13 Ответить
Буде "подружкой"
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08.03.2023 14:54 Ответить
ремонтувати бронетехніку, в любу щілину пролізе
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07.03.2023 19:36 Ответить
Цікаво, є історії тих, хто не заплатив грошей баригам і самотужки втік через кордон (окрім місцевих)
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07.03.2023 17:37 Ответить
талановиті хлопці й сміливі..., жаль що дурні...
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07.03.2023 17:38 Ответить
Всіх на важкі роботи --прибирання завалів , та штамп в паспорті негромадянин ! Що б курвам ні пенсій в майбутньому , ні закордонних паспортів , ні свого бізнесу нічого . Це просто істоти .
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07.03.2023 17:40 Ответить
Совок головного мозку.Читаючи подібні перли,розумію що десь пуйло правий,і таки деякі з українців дійсно з кацапами ментально "адінарот"
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07.03.2023 17:50 Ответить
Тут є такі, які пропонували "загороджувальні загони" з кулеметами та показові страти тих, хто боїться воювати. Мабуть, ще й за "концтаборами" сумують...
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07.03.2023 17:58 Ответить
Добре. Тоді дайте їм канахвєт.
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07.03.2023 18:03 Ответить
Тобто , одні гинуть за Україну , а інші на заробітки , подалі від війни ? А після нашої перемоги повернуться з -за кордонів , і життя вдалося ? Ви -пристосуванці довбані , буде вам тільки сором .
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07.03.2023 18:10 Ответить
Є фізично слабкі люди та панікери не здатні контролювати страх - їх можна мобілізувати для потреб армії в тилу, де вони зможуть бути корисними. А ті, хто вважає, що людину можна кинути у в'язницю чи розстріляти через те, що їй не пощастило народитися слабкою та заляканою, нічим не краще за адептів сталіна, х****, режиму Північної Кореї, Білорусі і т.п.
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07.03.2023 18:39 Ответить
Де я написала розстріляти ? Не маніпулюй !
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07.03.2023 20:28 Ответить
Я і не зазначав, що саме ви таке пропонуєте, просто навів приклад того, що часто пропонують застосовувати і з чим категорично не погоджуюсь.
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07.03.2023 20:38 Ответить
Прийшли три нульовочки - такі " розумні -розумні " , а ми такі тут " дурні -дурні "сидимо на сайті . Так , і де б ми без вас ..
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07.03.2023 21:05 Ответить
На якій підстві пані вирішила,що ці люди взагалі повернуться,як тільки в них буде змога виїхати?Думаєте вони мріють жити у фактично рашці 2.0,та з такими як ви?
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07.03.2023 19:07 Ответить
Бот Тoхісus пішов лісом ! Рашки -2 не буде .
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07.03.2023 19:33 Ответить
1.Закриття опозиційних ТВ каналів.
2.Провладна монобільшість у парламенті.
3.Каста недоторканих,які поза законом.
4.Ігнорування Прав Людини та
порушення Конституції її Гарантом
5.Корупція на всіх шабелях влади,надання імунітету від закону особисто президентом.
6.Розкрадання коштів,які йдуть на військові потреби.
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07.03.2023 20:20 Ответить
Toxicus --я за пана Порошенка , та його команду завжди була і буду . А то що ти написав , напиши зелеботам , або подай в суд на Боневтіка .
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07.03.2023 20:26 Ответить
Напиши це Боневтіку .
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07.03.2023 20:29 Ответить
Бачу знову дівчат ображають безяєчні особини.
Ховаються за спинами справжніх чоловіків.
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07.03.2023 21:14 Ответить
Вона вже тут
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08.03.2023 16:50 Ответить
Наталья , вы уже достигли климатического возраста ? Судя по кровожадности да.
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07.03.2023 20:16 Ответить
готові бойові плавці, залишилося лише їм дельфінів підібрати...

цікаво а батальони монако, відень та дубаї зйо*увалися теж під водою чи внаглу, як пшонка через митний контроль буром проперли?

чи як янукович куширями пролізли...
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07.03.2023 17:42 Ответить
12 000 намагалися втекти... Це зловили десь десять відсотків... А скільки по схематозу виїхало???
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07.03.2023 17:58 Ответить
Хлопці просто здавали залік з плавання. А ножиці по металу? Та на березі знайшли; хотіли здати у Бюро знахідок.
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07.03.2023 18:00 Ответить
1. В Україні не заборонено носити кусачки і гідрокостюм, якщо нема факту спроби перетину кордону (знаходження на забороненій території) - нема законних підстав їх затримувати.

2. "Мету свого перебування у прикордонні вони пояснити не змогли" тоді як довідалися що вони "планували незаконно перетнути кордон"?

Щось хапання громадян без жодних законних підстав набирає в нас все ширшого розмаху. Натомість апалчєнци днр спокійно живуть в Києві роками.
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07.03.2023 18:17 Ответить
ЗІ не те щоб я дуже опікувався порушниками кордону але мене турбує стрімке згортання прав людини, нам ще бракує щоб громадяни стали сприймати власну державу як ворога
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07.03.2023 18:43 Ответить
Я до 2022 теж сприймав державу як ворога. Ніякої допомоги. Вчишся, лікуєшся, вирішуєш питання тільки за свій рахунок. Держава тільки висмоктує податки, які йдуть невідомо куди, чинуші ставлять штучні заборони і теж смокчуть побори. Держава може лише безкоштовно запроторити за грати, де теж треба платити щоб не били, або в спецінтернат, де умови наближені до в'язничних, якщо не гірші. В Україні я залишався лише через хвору матір, яка вивела мене в люди.
Зміна поглядів на державу відбулась, коли дійсно армія відбила Київ, і побачив, що програма державних медичних гарантій почала працювати.
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08.03.2023 12:37 Ответить
Ой , біда, біда, Юзіка з Лисим затримали отже горе А насправді цікаво , скільки, для цього потрібно прикордонників, щоб мишь не проскочила . Може досить гратися, оголосіть скільки це коштує , щоб люди , платили та вільно пересувалися. А то як то воно щось не те . Одних арештовують , а другий вільно тікають .
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07.03.2023 18:43 Ответить
Ой Тата , от токо не треба , столько патриотичного пафоса , расскажите это вашим депутатам в Раде . Хто и де воюює
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07.03.2023 18:58 Ответить
Провокатор .
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07.03.2023 21:00 Ответить
штимпелю б ще плоську голову - що б кухель пива рівно стояв
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07.03.2023 20:23 Ответить
йому б ще плоську голову, що б кухель пива рівно стояв...
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07.03.2023 20:25 Ответить
 
 