Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с коллегами из США, Великобритании и Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег:

верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующего ВС США в Европе генерала ВС ВС США Кристофера Каволи;

начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина;

начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака;

командующего группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто.

Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, проинформировал о ходе событий в Бахмуте", - написал Залужный.

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На встрече тщательно обсудили поставки военной помощи Украине - вооружения и боеприпасов, а также подготовку украинских военных.

"Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия – остаются сверхважными", – отметил главком ВСУ.

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