Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине. ФОТО
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с коллегами из США, Великобритании и Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.
"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег:
- верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующего ВС США в Европе генерала ВС ВС США Кристофера Каволи;
- начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина;
- начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака;
- командующего группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто.
Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, проинформировал о ходе событий в Бахмуте", - написал Залужный.
На встрече тщательно обсудили поставки военной помощи Украине - вооружения и боеприпасов, а также подготовку украинских военных.
"Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия – остаются сверхважными", – отметил главком ВСУ.
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