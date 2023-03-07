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Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине. ФОТО

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с коллегами из США, Великобритании и Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине 01

"Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег:

  • верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующего ВС США в Европе генерала ВС ВС США Кристофера Каволи;
  • начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина;
  • начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака;
  • командующего группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто.

Благодарен им за очень содержательный и прямой разговор. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, проинформировал о ходе событий в Бахмуте", - написал Залужный.

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Залужный обсудил с коллегами из США, Великобритании и Польши ситуацию в Бахмуте и поставку военной помощи Украине 02

На встрече тщательно обсудили поставки военной помощи Украине - вооружения и боеприпасов, а также подготовку украинских военных.

"Вопросы усиления противовоздушной обороны, предоставления дальнобойного оружия – остаются сверхважными", – отметил главком ВСУ.

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Автор: 

Каволи Кристофер (59) Агуто Антонино (5) Залужный Валерий (659) Анджейчак Раймунд (5) Радакин Тони (25)


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Топ комментарии
+21
Русафобию затевают
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07.03.2023 21:14 Ответить
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07.03.2023 21:22 Ответить
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07.03.2023 21:16 Ответить
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Русафобию затевают
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07.03.2023 21:14 Ответить
Круто!
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07.03.2023 21:14 Ответить
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07.03.2023 21:16 Ответить
надія нації
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07.03.2023 21:15 Ответить
Кто Залужный? Да не спешите, вы так. Зная как вы меняете на лету свое мнение, все может завтра измениться. Ну если Залужный будет делать так, как вы ему скажите, то конечно. А вообще у нас уже одна надежда нации есть. Куда девать то будем эту надежду)
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07.03.2023 21:22 Ответить
Ту надію відправити туди звідки прийшла.
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09.03.2023 01:04 Ответить
Кріт цього разу не вліз поміж людей.
Це добре.
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07.03.2023 21:17 Ответить
Никакие кроты, суслики и хомячки не помешают Залужному в 2029 стать новым президентом ))
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07.03.2023 21:22 Ответить
Колись я також була оптимісткою.(
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07.03.2023 21:27 Ответить
не, реально он классный
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07.03.2023 21:42 Ответить
Класний. Але я сумніваюсь в мудрості електорату.
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07.03.2023 22:00 Ответить
Це вже схоже на «ставку»!)
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07.03.2023 21:19 Ответить
Добре що д'єрмака там не було.
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07.03.2023 21:22 Ответить
Добре але дуже дивно,як це все мимо нього проскочило...
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08.03.2023 18:19 Ответить
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07.03.2023 21:22 Ответить
Моцні козаки.Швидко замутять двіж.🇺🇦🇺🇦👍
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07.03.2023 21:34 Ответить
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07.03.2023 21:35 Ответить
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07.03.2023 21:36 Ответить
Хорошие пацаны!
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07.03.2023 21:35 Ответить
Бережи Вас Бог - хлопці!
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07.03.2023 22:07 Ответить
Вони приіхали не просто на зустріч!!Напевно обговорювали і планували весняну компанію!!
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08.03.2023 14:14 Ответить
 
 