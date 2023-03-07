РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12495 посетителей онлайн
Новости Фото
13 409 25

В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция. ФОТО

Двое мужчин в Киеве фотографировали объекты инфраструктуры города и блокпосты. Правоохранители задержали их для выяснения всех обстоятельств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Недавно на улице Резервной стражи порядка заметили мужчину, который при виде полицейских заметно занервничал и подозрительно себя вел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поверхностной проверки в телефоне 26-летнего киевлянина инспекторы обнаружили приложение, через которое он фотографировал объекты инфраструктуры города и получал за это вознаграждение.

"Другой случай произошел на улице Богатырской. У 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева", - добавили в полиции.

В обоих случаях правоохранители доставили вероятных нарушителей в управление полиции для установления всех обстоятельств.

Читайте также: В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция 01
В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция 02
В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция 03

Автор: 

Киев (25673) шпионаж (1409) патрульная полиция (1813)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
07.03.2023 23:07 Ответить
+16
Піймали а тепер і відпустять. І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти?! Тому що не боримось з коригувальниками. В раз у раз вже майже рік повторюється історією коригуванням. А влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...
показать весь комментарий
07.03.2023 23:21 Ответить
+15
Ну що сказати? Війна нн закінчилась, кацапи не здулись, як розказують у єдиному телемарафоні. Останні події свідчать про те, що вони навпаки активізувалися. Про вибори і рейтинги думати точно ще зарано. А ось чистити ворожу агентуру потрібно ще ретельніше. Притому всюди. І на вулицях, і у владних кабінетах. А тих зайців здалося б осліпити, щоб більше ніколи нічого не фотографували. Хоча і 20 років у тюрмі без вітамінів теж може зору позбавити. Але по двадцятці підозрюю їм не дадуть.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.03.2023 23:07 Ответить
Я их узнал ! Это Биба и Боба - два советника х.йла !
показать весь комментарий
07.03.2023 23:08 Ответить
Не кажется ли вам что их место возле параши?
показать весь комментарий
07.03.2023 23:10 Ответить
Спочатку на пляшку, а лише тоді на парашу, щодо коригувальників під.аросійських в СІЗО зараз такі правила!
показать весь комментарий
08.03.2023 17:59 Ответить
Ну що сказати? Війна нн закінчилась, кацапи не здулись, як розказують у єдиному телемарафоні. Останні події свідчать про те, що вони навпаки активізувалися. Про вибори і рейтинги думати точно ще зарано. А ось чистити ворожу агентуру потрібно ще ретельніше. Притому всюди. І на вулицях, і у владних кабінетах. А тих зайців здалося б осліпити, щоб більше ніколи нічого не фотографували. Хоча і 20 років у тюрмі без вітамінів теж може зору позбавити. Але по двадцятці підозрюю їм не дадуть.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:13 Ответить
Київ це рюzьгещелепне місто, тому нічого дивного.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:14 Ответить
А это "понаехали сюда" или родились тут? А то у нас в последнее время у рожденных зашкваров больше, чем у "понаехали".
показать весь комментарий
07.03.2023 23:16 Ответить
"Понаехали" видели уже "русский мир", а киевляне некоторые может думают шо русский концлагерь лучше.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:41 Ответить
Що тобі сказати, одного такого я здав СБУ, так він на авто з донецькими номерами був.
Зовсім берега попутав.
показать весь комментарий
07.03.2023 23:45 Ответить
Це 100% москвороті їблани.
показать весь комментарий
08.03.2023 00:28 Ответить
Піймали а тепер і відпустять. І потім ми запитуєм чому ракети чи безпілотники вразили об'єкти?! Тому що не боримось з коригувальниками. В раз у раз вже майже рік повторюється історією коригуванням. А влада бездіяльна законів відповідних жорстоких немає, терміни смішні , під заставу відпускають...
показать весь комментарий
07.03.2023 23:21 Ответить
та владі - ПОФУЙ, по ним не прилітає!! 😡😡😡😡
показать весь комментарий
08.03.2023 04:04 Ответить
шуфрич тоже фоткав і шо?
показать весь комментарий
07.03.2023 23:28 Ответить
И по морде получил
показать весь комментарий
07.03.2023 23:34 Ответить
Ни хрена Шуфрич не получил , баканов 👿🤢отпустил и Шуфрич в Раде возглавляет до сих пор КОМИТЕТ ПО СВОБОДЕ СЛОВА
показать весь комментарий
08.03.2023 01:11 Ответить
Пожизненное
показать весь комментарий
07.03.2023 23:57 Ответить
.. проживання на казлостані
показать весь комментарий
08.03.2023 00:58 Ответить
ВО ВРЕМЕНА ВСЕХ ВОЙН , ТАКИХ ВЫРОДКОВ ГНИД , диверсантов , ПРЕДАТЕЛЕЙ , МАРОДЕРОВ - просто вешали , но с ГНИДОЙ ЕРМАКОМ почти всех отпускают в ЕС , забыв забрать паспорт ! П…
показать весь комментарий
08.03.2023 01:17 Ответить
этих мальчиков надо просто отмудохать до потери ими пульса и оставить приходить в себя в луже...
показать весь комментарий
08.03.2023 06:58 Ответить
електорат зе-цирку гопників козломойського
показать весь комментарий
08.03.2023 09:21 Ответить
побуду "адвокатом диявола" - а мало людей проїзджає на авто з відеореєстраторами, які мають можливість фіксувати координати, повз об'єкти інфраструктури?
показать весь комментарий
08.03.2023 09:23 Ответить
а чи нема з березня минулого року, заборони на реєстратори у авто ? мені пам'ятається на кожному блок посту питали у Києві, чи є реєстратор.
показать весь комментарий
08.03.2023 10:14 Ответить
Не питали а знімали та ламали на очах, якщо він був включений
показать весь комментарий
08.03.2023 18:17 Ответить
чому одразу їх не повісили на стовбах?
показать весь комментарий
09.03.2023 00:10 Ответить
А правду сказал Байден "...на етой территории, которая називается Украина...". Ну нет государства. Шапито.
показать весь комментарий
25.07.2023 10:41 Ответить
 
 