В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция. ФОТО

Двое мужчин в Киеве фотографировали объекты инфраструктуры города и блокпосты. Правоохранители задержали их для выяснения всех обстоятельств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Киева.

"Недавно на улице Резервной стражи порядка заметили мужчину, который при виде полицейских заметно занервничал и подозрительно себя вел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время поверхностной проверки в телефоне 26-летнего киевлянина инспекторы обнаружили приложение, через которое он фотографировал объекты инфраструктуры города и получал за это вознаграждение.

"Другой случай произошел на улице Богатырской. У 42-летнего мужчины патрульные обнаружили бинокль, записывающие приборы и фотоаппарат, в котором находились изображения блокпостов и военных объектов Киева", - добавили в полиции.

В обоих случаях правоохранители доставили вероятных нарушителей в управление полиции для установления всех обстоятельств.

Читайте также: В Сумской области задержан российский шпион, разведывавший позиции ВСУ на приграничных территориях, - СБУ. ФОТОрепортаж





