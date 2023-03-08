Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Мемрику, обстрелы Авдеевки, Красногоровки, Каменки, Курахово, Константиновки, - ОВА. ФОТО
Российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Предыдущие сутки стали первыми с 24 февраля 2022 года, когда в Донецкой области не пострадало ни одного гражданского. Но ситуация остается напряженной", - говорится в сообщении.
Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Мемрику Новогродовской ТГ, повреждено 3 дома. А с утра дважды под обстрел попала Авдеевка: снаряды попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ. В Очеретинской громаде под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской - Курахово и Кураховка.
"На Горловском направлении россияне интенсивно стреляли по Константиновке: в результате 5 обстрелов повреждено 18 домов и школу. Громко было в окрестностях Часовоярской и Торецкой громад. В Соледарской громаде повреждено 5 домов в Васюковке и 4 в Федоровке", - сообщил Кириленко.
На Лисичанском направлении зафиксировано 10 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской громады.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль