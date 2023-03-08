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Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта. ФОТОрепортаж

Срочного ремонта требует авто для выезда на Бахмутское направление.

Об этом в Facebook сообщил Павел Павлов, передает Цензор.НЕТ.

"Машина наша нуждается в срочном ремонте. Мы собираем на срочный ремонт для выезда на Бахмутское направление. Это подарок друзей литовцев (они ценят хорошее отношение к их технике) и теперь после короткой, но долгой эксплуатации нужно ее ремонтировать. Мы едем там, где нужна помощь на фронте, поэтому сейчас это самая большая проблема.

Ремонт. Запчасти дешевые, ремонт быстрый, но это уже 4 машины, которые нуждаются в ремонте. Наши средства в ремонт мы тоже вкладываем. Помогите срочно закрыть вопрос. Отчет обещаю!" – отметил он.

Реквизиты для помощи:

4323 3570 2640 0172

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты пытаются наступать на пяти направлениях, ВСУ отразили более 100 атак врага, - Генштаб


Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 01
Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 02
Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 03
Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 04
Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 05
Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта 06

помощь (7876) волонтеры (2641) ВСУ (6692)


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Топ комментарии
+7
Перепрошую, а МО на той рахунок нічого сказати не хоче? Міністр Рєзніков? Чи то не на часі? Такими дрібницями вони не займаються, в них все глобально - яйця по 17, пластикові пляшки з позолотою, картопля з Марса...
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08.03.2023 10:20 Ответить
+5
І капуста, як з доларовими листами.
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08.03.2023 10:36 Ответить
+1
...і тепер після короткої, але довгої експлуатації...
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08.03.2023 10:07 Ответить
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...і тепер після короткої, але довгої експлуатації...
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08.03.2023 10:07 Ответить
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08.03.2023 10:15 Ответить
Эксплуатация была щадящей, но изнурительной - это же элементарно!
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08.03.2023 13:26 Ответить
Треба до президента звернутися
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08.03.2023 10:10 Ответить
Перепрошую, а МО на той рахунок нічого сказати не хоче? Міністр Рєзніков? Чи то не на часі? Такими дрібницями вони не займаються, в них все глобально - яйця по 17, пластикові пляшки з позолотою, картопля з Марса...
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08.03.2023 10:20 Ответить
І капуста, як з доларовими листами.
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08.03.2023 10:36 Ответить
Гниди привладні зажили гроші на допомогу Захисникам України!!
А могли б обмежити вполовину свої бюджети на утримання Стефанчука-Зеленського-ШмигалЯ, гірше не було б!!
Один Резніков тільки заощадив на ЗСУ 100 млрдгрн!!
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08.03.2023 11:10 Ответить
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08.03.2023 15:27 Ответить
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08.03.2023 17:34 Ответить
 
 