Авто для выезда на Бахмутское направление требует срочного ремонта. ФОТОрепортаж

Срочного ремонта требует авто для выезда на Бахмутское направление.

Об этом в Facebook сообщил Павел Павлов, передает Цензор.НЕТ.

"Машина наша нуждается в срочном ремонте. Мы собираем на срочный ремонт для выезда на Бахмутское направление. Это подарок друзей литовцев (они ценят хорошее отношение к их технике) и теперь после короткой, но долгой эксплуатации нужно ее ремонтировать. Мы едем там, где нужна помощь на фронте, поэтому сейчас это самая большая проблема.

Ремонт. Запчасти дешевые, ремонт быстрый, но это уже 4 машины, которые нуждаются в ремонте. Наши средства в ремонт мы тоже вкладываем. Помогите срочно закрыть вопрос. Отчет обещаю!" – отметил он.

Реквизиты для помощи:

4323 3570 2640 0172

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