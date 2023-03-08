В Мариуполе снесли многоэтажку, в подвале которой осталось более 200 тел погибших, - Андрющенко. ФОТО

Пытаясь скрыть свои преступления, рашисты снесли в оккупированном Мариуполе очередную многоэтажку. В ее подвале было 200 тел погибших мариупольцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на советника городского головы Петра Андрющенко.

"Улица Новороссийская 16. В подвале было 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала достали лишь около 70 тел. Только те, что были целы. Все остальное - в строительный мусор. Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", - говорится в сообщении.

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