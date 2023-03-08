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СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж

сбу

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей.

Также читайте: Раде предлагают разрешить выезд за границу мужчинам, не подлежащим мобилизации

Благодаря постоянному "обновлению" информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов преступной деятельности.

Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:
▪️ компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;
▪️ банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

Также читайте: Мобилизационный план, объявленный в начале военного положения, еще не завершен, - Резников 

В настоящее время шести администраторам деструктивных Телеграмм-каналов готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 01
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 02
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 03
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 04
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 05
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 06
СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации 07

СБУ (20038) мобилизация (2812) ВСУ (6692) Telegram (114)


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Топ комментарии
+31
Пост же не о телеграме. Пост о том, что оказывается написать "ребята, на проспекте за углом раздают повестки" - криминал, ТЦК==ЗСУ, а СБУ как всегда молодцы, ликвидировали опаснейшую угрозу государству и вооруженным силам.
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08.03.2023 15:14 Ответить
+23
Тобто ділитися інфою де роздають повістки - це кримінал на 10 років? Шось не туди ми звернули...
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08.03.2023 15:29 Ответить
+19
А якщо десь виникне канал "Куди не треба ходити, щоб не отримати по голові", його теж треба закрити? Методи роботи цих так званих "тцк-шників" порою не дуже відрізняються від методів гопоти.
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08.03.2023 15:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Телеграм загалом це кацапська помийка. Ви не знайдете там жодного американського чи європейського каналу, не знайдете там англомовних чатів із англомовними чи іспаномовними користувачами. Це суто російсько-індійська помийка під патронатом ФСБ.
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08.03.2023 15:07 Ответить
Пост же не о телеграме. Пост о том, что оказывается написать "ребята, на проспекте за углом раздают повестки" - криминал, ТЦК==ЗСУ, а СБУ как всегда молодцы, ликвидировали опаснейшую угрозу государству и вооруженным силам.
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08.03.2023 15:14 Ответить
Я ж написав "загалом". Стаття ж про конкретні прояви.
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08.03.2023 15:22 Ответить
І це не "про аказивается напейсать" а про створення агрегатору інформаціі із мережею агентів. Ця інформація не потрібна українцю, який не є злочинцем - ухилянтом.
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08.03.2023 15:26 Ответить
чмоня, а що це за кастомна сегрегація?))) хто тобі такі права надав, бот-балабол??)
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08.03.2023 17:26 Ответить
А інформація про незаконні дії держорганів також нікому не потрібна? Її на вашу думку оприлюднювати не потрібно?
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08.03.2023 18:09 Ответить
и что?
ютуб тоже. перестанешь ютуб смотреть?
в ютубе есть теневой бан. накруты просмотров лайков. и очень много зетанутых каналов. и ботов. которые искажают картину
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08.03.2023 15:25 Ответить
Нічого, справа не у наявністі ботів, а у відсутністі цивілізованого світу у москальскому телеграмі.
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08.03.2023 15:28 Ответить

я где на цензоре читал что 60% Украинцев доверяют инфе из телег каналов))
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08.03.2023 16:23 Ответить
Шановний, а ви так жваво виправдовуєте, складається враження що ви або бот або пришелепкувата бабця. Наскільки зрозуміло по кількості ваших коментарів то вільного часу у вас навіть дуже багато, країну чому не захищаєте, якщо такий крутий патріот? До речі завдяки таким як ви у свій час ввели розстрільну трійцю тим паче доводжу до вашого відома тг заборонений для використання тільки в деяких родах військ зсу, і на протиправну діяльність тцк чому протидія уже протизаконна, через таких як ви шановний нашу країну тільки заочно (напоказ) асоціюють з демократією.
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08.03.2023 16:07 Ответить
ботяра, очень аргументировано чешешь!))))) ты врешь банально))) и руки не из плечей у тебя, бот?!)
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08.03.2023 16:33 Ответить
Ви не знайдете там жодного американського чи європейського каналу, не знайдете там англомовних чатів із англомовними чи іспаномовними користувачами.
Да ну?А це тоді що? https://t.me/JustDudeChannel
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08.03.2023 20:30 Ответить
у контрозвідку їх-в них вже й досвід є
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08.03.2023 15:07 Ответить
Є прекрасний досвід, набутий кров"ю як мобілізувати суспільство Жиди. Де немає обраних, заброньованих всі міністри в 73 пішли на фронт, двоє загинуло. Для Успішної мобілізації потрібно одне - справедливість.
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08.03.2023 15:12 Ответить
Вме одно знайдеться чим обгрунтувати своє бажання уникнути мобілізації. Хоча я тільки за щоб усі чиновники які мають бронь служили.
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08.03.2023 15:16 Ответить
Набуя я взагалі повинен щось "обгрунтовувати"? Та ще й перед ким, перед тобою?
Моє життя, як хочу, так ним і розпоряджаюсь.
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08.03.2023 15:38 Ответить
Так навіщо тоді обгрунтовуєш в коментарях нижче? Ссилаєшся на відсутність реклами( яка насправді була і є)? Щось ти буйний трішки, оце твоє" набуя" це що таке сцикливе прикриття матюків?
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08.03.2023 16:31 Ответить
То може вже пора на законодавчому рівні врегулювати процедуру вручення повістки у ''воєнний час''! Щоб не було скандалів , та порушень-перевищень повноважень!
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08.03.2023 15:14 Ответить
Вона і так врегульована на законодавчому рівні. Епізоди порушень тому і називаються порушеннями, бо суперечать цьому законодавчому регулюванню.
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08.03.2023 15:43 Ответить
ботяра, так ЗАКОНОМ, а не "постановой КБ")) ботяра, продолжай позоритбся дальше))
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08.03.2023 16:34 Ответить
А законодавча процедура передбачає викрадення громадян чи вписування неуповноваженими особами нових даних в документ, який не передбачає виправлень?
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08.03.2023 18:13 Ответить
"яка перевищила 400 тис. підписників " --- ось вам і патріоти, і це тільки ті хто підписався,а ще скільки таких є по всій Україні
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08.03.2023 15:17 Ответить
можливо це тому, що воювати повинні навчені та озброєні патріоти-професіонали, що свідомо зробили свій вибір
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08.03.2023 15:24 Ответить
Не в цій війні.
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08.03.2023 15:31 Ответить
Війна завжди однакова.
Де реклама збройний сил та військової служби?
Я вже не питаю, де вона була всі передвоєнні роки, але ж бляха, вже рік війни пройшов, а людей тупо ловлять та женуть на забій як скот.
А потім "ай-ай-ай, 400 тис. підписників-зрадників!"
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08.03.2023 15:36 Ответить
Реклама есть - радио в ФМ диапазоне, Харьков, регулярно слышу
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08.03.2023 15:43 Ответить
*****, надо посчитать, сколько лет назад я вообще где-нибудь слышал радио. Так то я его вообще в жизни не слушал.
Та и не слушают радива те, кто на остановках стоят, как ниже лишенец пишет, разве шо в маршрутке какой-нить шансон.
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08.03.2023 15:46 Ответить
"Де реклама збройний сил та військової служби?" --- для того щоб розуміти що доля країни зараз висить на волосині тобі реклама збройних сил потрібна? Може тебе ще хлібом сіллю запрошувати,щоб ти йшов захищати свою ж сімю в першу чергу? А потім у нас ще говорят що у нас патріотична країна, у нас ось таких індивідуумів котрі шукают причину лиш би сидіти і дальше вдома на дивані поки 20 річні пацани штабелями гинуть на фронті пів країни.
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08.03.2023 15:53 Ответить
навечні озброєні патроти-професіонали закінчуються,а особливо у війні яка йде зараз яка є найбільшою у Європі після 2 світової війни, де за сутки по наших позиціях випускається близько 20 тисяч снарядів, і від цього втрати величезні, якщо не добирати через мобілізацію то хто воювати буде, бойові комарі чи голуби?
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08.03.2023 15:50 Ответить
Навчені-озброєні патріоти професіонали ще в основному не починалися Андрію, не треба брехати. Бо у нас не було повноцінної професійної армії. Бо минулі керманичі, окрім Порошенко, розкрадали та розвалювали армію, обманюючи нарід лицемірним миролюбством. І тепер продовжують красти до речі з одного боку, а з іншого намагаються якось виїхати на патріотизмі свідомої частини народу та допомозі Заходу.
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08.03.2023 17:52 Ответить
А що тут дивного? Це в пропагандистському кіно у разі війни всі в єдиному патріотичному пориві стають на захист країни. В реальності справжніх патріотів, які готові йти на реальні жертви заради своєї країни, не так вже й багато (особливо в країнах, де не займаються патріотичним вихованням).
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08.03.2023 15:46 Ответить
"патріотизм-останній прихисток негідників"(С.Джонсон)..про який патріотизм може бути мова,коли в державі таке бл..дство твориться під час війни...коли харя другана в телевізор не влазить,а на війні гине простий дядько з Волині..і таких прикладів безліч..
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08.03.2023 19:07 Ответить
браво фсбУ!!!! вони би так своіх кротів, зрадників і корегувальників ловили!!!!! а цього разу обшук теж в шкарпеточках був, чи - "нє тот центыр тяжєсті"????
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08.03.2023 15:23 Ответить
Нещодавно журналісти перевіряли, як працюють такі канали, просто скинувши назву вулиці, де нібито роздають повістки і там за секунди це опублікували неперевірену інфу. Пацани просікли, як швидко розкрутити канали та трохи на цьому підзаробити. Тепер матимуть проблеми.
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08.03.2023 15:24 Ответить
Взагалі-то у мене по місту гасають табуни дорогих авто і за кермом не жінки. Куди вони цілими днями гасають - не можу зрозуміти. Чи то праця така є? Якщо так потрібні бійці - ось вам, один патруль наловить за день батальйон.
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08.03.2023 15:25 Ответить
що попередня влада була імпотентною в цьом плані що ця геть зрадницько-оманська. Розмні люди кажуть, що цю війну перетворюють в ато-2 ну і завдяки сраним телемарафонам і іншим оптимістичним підспівувачам.
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08.03.2023 15:30 Ответить
Зрозуміло - заздрісний ніщєброд. "Дороге авто" - це вже як маркер такої ось худоби.
Живуть люди, працюють, а не так як ти - на проперженому дивані сидиш слюні пускаєш.
Тай зазвичай для таких "дороге авто" починається десь з 15 тисяч, а по факту відро відром.
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08.03.2023 15:31 Ответить
Якщо у хлопця на зупинці все в порядку із військовим квитком - ніхто його не відловлюватиме. Якщо ти ухилянт і квитка нема, або є із спеціальністю, на який є попит - то чому б і не прокатитись до тцк?
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08.03.2023 15:41 Ответить
ботяра, а титак смішно копійки відпрацьовуєш)))) півень, давай активніше вилизуй ТЦК дупу)
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08.03.2023 16:15 Ответить
Перевіряти чи у хлопця на зупинці все в порядку з документами має право уповноважена особа, за наявності відповідних правових передумов, а не всі в кого таке бажання спонтанно виникне.
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08.03.2023 18:17 Ответить
А ти не стій, як худоба, стій із військовим квитком, в якому прописаний військомат міста, на зупинці якого ти стоїш.
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08.03.2023 15:45 Ответить
Я непридатний.
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08.03.2023 15:59 Ответить
І за скільки купив непридатність "багатій"?
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08.03.2023 16:14 Ответить
Я тобі наврядше зможу порахувати, скільки я витратив на пиво за все життя, через яке в мене цироз.
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08.03.2023 16:16 Ответить
Та ні, скільки витратив на підробку довідки, що ти непридатний, ухилянт?
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08.03.2023 16:20 Ответить
Знаєш, буває так - хвороба є, а довідки немає?
Точніше, десь є стара довідка, коли ще не все так погано було.
А в тцк я манав йти, ці лєпіли зараз хіба що безногих придатними не роблять.
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08.03.2023 16:28 Ответить
А якщо десь виникне канал "Куди не треба ходити, щоб не отримати по голові", його теж треба закрити? Методи роботи цих так званих "тцк-шників" порою не дуже відрізняються від методів гопоти.
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08.03.2023 15:27 Ответить
Нефік інформацію про дії ЗСУ/ТЦК під час війни збирати.
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08.03.2023 15:48 Ответить
Нефік шаройобитися де попало та людей терирозувати.
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08.03.2023 15:51 Ответить
І нема в ТЦК ніяких ЗСУ, братів-дегенератів Шонія забув?
Хто завгодно може купити однострій та робити що душі заманеться.
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08.03.2023 15:52 Ответить
Доведено лисим довбойобом Шевченко та Мертвечуком.
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08.03.2023 15:53 Ответить
а шо ти таке, щоб класифікувати ці дії?))) бот, голос!)
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08.03.2023 16:17 Ответить
ботяра, а яким ЗАКОНОМ оформлено ТЦК?))) гавкай голосніше, ботику!
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08.03.2023 16:21 Ответить
Тобто ділитися інфою де роздають повістки - це кримінал на 10 років? Шось не туди ми звернули...
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08.03.2023 15:29 Ответить
Вже 4 роки як не туди.
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08.03.2023 15:33 Ответить
можна подумати до цього ми йшли туди
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08.03.2023 15:38 Ответить
По-перше, вони збирали цю інфу за допомогою агентурної мережі підписників , це вже можна кваліфикувати, як шпигунство. По-друге - а нащо ділитися беззмістовною для вас інформацією? Чи може ви ухилянт і ця інформація для вас критична?
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08.03.2023 15:38 Ответить
ботяра, та що ти таке огидне?!))) ти тут сериш прям аж почервонів))
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08.03.2023 16:20 Ответить
То за вашої логікою, підписники будь-якого каналу, де вказують про якісь події є агентурною мережею.
Змістовнісиь чи беззмістовніст інформації визначають самі підписники.
Який нормативно-правовий акт України визначає, що особа не може бути підписником телеграм каналу та отримувати інформацію про незаконні дії працівників ТЦК?
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08.03.2023 17:53 Ответить
По-друге, Berrimor Cute, ви читали, що передбачає диспозиція статті ККУ, яка передбачає відповідальність за шпигунство? Чи це ваше вільне трактування цієї норми?
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08.03.2023 18:06 Ответить
Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 12 років за ґратами Джерело:

СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Джерело:

Бойовику, що вбивав українців світить 12 років.

Засновникам телеграм каналів -- 10.

Чому так мало реальному вбивці, і чому так багато блогерам?
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08.03.2023 15:37 Ответить
Залякати. Щоб іншим не кортіло таким займатись
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08.03.2023 16:18 Ответить
Сини Данілова також ухилянти? Напевно ні, ухилянти це ті хто чати читав. За то що ТЦК людей викрадає з вулиці, так їм в найгіршому випадку дисциплінарне покарання, а адміну чату 10 років
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08.03.2023 16:02 Ответить
ось так трактують закон "рибаки в пікселі"))) з них 95% навіть на нулі жодного разу не були. це все родичі чиїсь, котрі дуже не бажають самі на війну.
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08.03.2023 16:18 Ответить
Це називається "закручування гайок по повній". Ми точно вільна країна, яка бореться за всі можливі свободи цивілізованого суспільства? Чи ж скочуємося до рівня рашки?
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08.03.2023 16:16 Ответить
Зупинку рашка пропускаємо, і одразу до кінечної - Народно-Демократична Республіка
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08.03.2023 23:52 Ответить
Вже вкотре переконуюсь, що весь трешак який пишуть про рф у нас в новинах (вилавлювання на вулицях, пакування у мiкробуси, всi здоровi на ВЛК, безлiч тупих наказiв), потiм через певний час так само у нас виникає. За логiкою далi слiд очiкувати роздачу в лiкарнях...
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08.03.2023 16:32 Ответить
Щось мені підказує, що наступним кроком буде закон об "інагентах", як у рашці та Грузії.
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08.03.2023 16:33 Ответить
Давайте ещё силовика в президенты и счастье будет по полной.
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08.03.2023 16:44 Ответить
Саме так зелені тварі все просрали, спочатку від черг у військоматів, і зараз, коли всі ховаються. Тому що зеленим тварям все мало красти, треба ще, і ще і ще.
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08.03.2023 16:50 Ответить
ооооо!!! приповзли нарешті порохоботи!))) тут вже весь цензор під порохоботами)
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08.03.2023 17:28 Ответить
Краще бути порохоботом, ніж зеленським лайном.
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08.03.2023 23:09 Ответить
добро пожаловать в рсфср с нквдэшниками и воронками
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08.03.2023 17:41 Ответить
Тобто, спроби викрадення громадян працівниками ТЦК не є кримінально караним діянням, за що вказані особини жодної відповідальності не несуть, як і в більшості випадків, грубе порушення Закону працівниками ТЦК, що регламентує порядок вручення повісток.
Але інформування про протиправні дії працівників ТЦК є протидією законній діяльності??
Бо власне "законна" діяльність ТЦК не передбачає виписування неуповноваженими особам в заздалегідь заповнені бланки нових даних, як і не передбачає спроби викрадення громадян.
Правова аргументація, як завжди на висоті.
На Закон як завжди наклали з 10 поверху.
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08.03.2023 17:48 Ответить
та тут і не пахне правом)))) чинуші на закон клали, а людей ганяють)) нічого не змінюється.
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08.03.2023 17:49 Ответить
Це 100%. З таким ходом подій, коли право є інструментом, а не головним принципом, який необхідно дотримуватись, демократична держава буде далекою, недосяжною ілюзією.
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08.03.2023 17:59 Ответить
Громадяни завважають будувати Гулаг та сталінській режим
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08.03.2023 18:47 Ответить
Може чучхе?
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08.03.2023 23:53 Ответить
- Конституція України. Стаття 19 - Органи державної влади.., їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
- Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 - жодної згадки про наявність у ТЦК та СП повноважень роздавати повістки на вулицях, перевіряти документи та затримувати осіб.
- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 173 - Дрібне ***********, тобто... чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують...спокій громадян.
- Конституція України. Стаття 55 - Кожен має право будь-якими... засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Стаття 34 - Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію... на свій вибір.
- Закон України "Про службу безпеки України". Стаття 2 - На Службу безпеки України покладається... захист... прав громадян від... посягань з боку окремих організацій, груп та осіб...

Тож виникає питання, як дії громадян, що повністю вкладаються у вимоги Конституції України можуть перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а невиконання представниками цих формувань та дія всупереч Конституції і законам може визнаватися "законною діяльністю"? І чи саме тих, хто перешкоджає законній діяльності затримала СБУ?
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09.03.2023 03:49 Ответить
Добрий день. Канали зачинили я думаю тому що на цьому вони почали будувати бізнес + перешкоджання роботі військових. Якби хтось зустрівся з друзями чи знайомими і поділився тим що бачив де видають повістки то це одне. Але коли судячи з кількості підписників цим ділиться приблизно 400тис людей це вже інша справа і тому втрутилось СБУ. А коли стоїть акцентом на " дайте грошей і ми вам допоможемо уникнути вручення повістки" то для цього безліч є варіантів як це розглянути з боку закону. Давайте ще створим канали з розміщення ППО і скажем що ми маємо право розповсюджувати інфу про це і ділитись на всю країни а коли візьмуть за м'яке місце кричати на весь світ що несправедливо чіпають . Що незрозуміло в тому коли всім пояснюю не перешкоджати роботі військовим ? Я сумніваюсь що ті хто лазять по новинам " не знають" про таке прохання і свідомо йдуть на порушення а потім кричать що я не знав. Я до всіх порушень ще б долучив зумисне порушеня законів. З максимальним терміном покарання.
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22.03.2023 18:46 Ответить
 
 