СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.
В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей.
Благодаря постоянному "обновлению" информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.
В ходе следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов преступной деятельности.
Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.
Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:
▪️ компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;
▪️ банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.
В настоящее время шести администраторам деструктивных Телеграмм-каналов готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.
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ютуб тоже. перестанешь ютуб смотреть?
в ютубе есть теневой бан. накруты просмотров лайков. и очень много зетанутых каналов. и ботов. которые искажают картину
я где на цензоре читал что 60% Украинцев доверяют инфе из телег каналов))
Да ну?А це тоді що? https://t.me/JustDudeChannel
Моє життя, як хочу, так ним і розпоряджаюсь.
Де реклама збройний сил та військової служби?
Я вже не питаю, де вона була всі передвоєнні роки, але ж бляха, вже рік війни пройшов, а людей тупо ловлять та женуть на забій як скот.
А потім "ай-ай-ай, 400 тис. підписників-зрадників!"
Та и не слушают радива те, кто на остановках стоят, как ниже лишенец пишет, разве шо в маршрутке какой-нить шансон.
Живуть люди, працюють, а не так як ти - на проперженому дивані сидиш слюні пускаєш.
Тай зазвичай для таких "дороге авто" починається десь з 15 тисяч, а по факту відро відром.
Точніше, десь є стара довідка, коли ще не все так погано було.
А в тцк я манав йти, ці лєпіли зараз хіба що безногих придатними не роблять.
Хто завгодно може купити однострій та робити що душі заманеться.
Змістовнісиь чи беззмістовніст інформації визначають самі підписники.
Який нормативно-правовий акт України визначає, що особа не може бути підписником телеграм каналу та отримувати інформацію про незаконні дії працівників ТЦК?
СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. Джерело:
Бойовику, що вбивав українців світить 12 років.
Засновникам телеграм каналів -- 10.
Чому так мало реальному вбивці, і чому так багато блогерам?
Але інформування про протиправні дії працівників ТЦК є протидією законній діяльності??
Бо власне "законна" діяльність ТЦК не передбачає виписування неуповноваженими особам в заздалегідь заповнені бланки нових даних, як і не передбачає спроби викрадення громадян.
Правова аргументація, як завжди на висоті.
На Закон як завжди наклали з 10 поверху.
- Постанова КМУ від 30.12.2022 №1487 - жодної згадки про наявність у ТЦК та СП повноважень роздавати повістки на вулицях, перевіряти документи та затримувати осіб.
- Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 173 - Дрібне ***********, тобто... чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують...спокій громадян.
- Конституція України. Стаття 55 - Кожен має право будь-якими... засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Стаття 34 - Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію... на свій вибір.
- Закон України "Про службу безпеки України". Стаття 2 - На Службу безпеки України покладається... захист... прав громадян від... посягань з боку окремих організацій, груп та осіб...
Тож виникає питання, як дії громадян, що повністю вкладаються у вимоги Конституції України можуть перешкоджати законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а невиконання представниками цих формувань та дія всупереч Конституції і законам може визнаватися "законною діяльністю"? І чи саме тих, хто перешкоджає законній діяльності затримала СБУ?