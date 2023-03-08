СБУ заблокировала 26 телеграм-каналов, которые помогали уклонистам избегать мобилизации. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Интернет-ресурсы "сообщали" о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.

В первую очередь они "сливали" актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов. Для сбора сведений о "локациях" использовали собственную сеть информаторов среди местных жителей.

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Благодаря постоянному "обновлению" информации деструктивные каналы быстро "наращивали" собственную аудиторию, превысившую 400 тыс. подписчиков. После этого администраторы решили сделать на этом бизнес и предложили свои платформы для размещения коммерческой рекламы.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники установили личности всех организаторов преступной деятельности.

Среди них – два владельца SMM-компании, которая занимается продвижением интернет-ресурсов с использованием так называемых ботоферм.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов правоохранители обнаружили:

▪️ компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий;

▪️ банковские карты, на которые злоумышленникам поступали деньги за размещение рекламы.

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В настоящее время шести администраторам деструктивных Телеграмм-каналов готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) с последующим избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.













