Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж
Украинским защитникам на фронте нужны рации, тепловизоры и прицелы.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, на фронте продолжаются ужасные, кровопролитные бои. Каждый день гибнут лучшие воины ВСУ. Нужна помощь нашим воинам".
Рации Моторола и тепловизоры ждали почти месяц, наконец-то пришла поставка. Следует выкупить 12 раций, счет на 325 тыс. грн. Два тепловизора – 140 тыс. Четыре прицела – 107 тыс. грн
Надо помогать, потому что дроны, теплики и прочее спасают жизнь нашим воинам, поймите это! Каждая гривна, репост, это огромная помощь. Вчера выкупила квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 231 тыс., прицел - 23 тыс. и лекарства - 17 тыс.", - говорится в сообщении.
Реквизиты для помощи:
PayPal: [email protected]
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер карты Банки
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