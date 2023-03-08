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Новости Фото Война
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Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на фронте нужны рации, тепловизоры и прицелы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, на фронте продолжаются ужасные, кровопролитные бои. Каждый день гибнут лучшие воины ВСУ. Нужна помощь нашим воинам".

Рации Моторола и тепловизоры ждали почти месяц, наконец-то пришла поставка. Следует выкупить 12 раций, счет на 325 тыс. грн. Два тепловизора – 140 тыс. Четыре прицела – 107 тыс. грн

Надо помогать, потому что дроны, теплики и прочее спасают жизнь нашим воинам, поймите это! Каждая гривна, репост, это огромная помощь. Вчера выкупила квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 231 тыс., прицел - 23 тыс. и лекарства - 17 тыс.", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Смотрите также: На фронте продолжаются кровопролитные бои, защитникам нужны квадрокоптеры и прицелы, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 01
Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 02
Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 03
Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 04
Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 05
Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова 06

Автор: 

помощь (7879) волонтеры (2642) ВСУ (6695) Юсупова Наталья (188)


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Топ комментарии
+11
Донатил. Доначу. И буду донатить на сколько з/п позволяет
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08.03.2023 16:21 Ответить
+5
А що робить МО, якщо волонтерка Юсупова постійно просить про допомогу🤔 Може їй варто піти на роботу в МО та очолити який-небудь департамент матеріально-технічного забезпечення чи як 🤔
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08.03.2023 16:13 Ответить
+5
Яйця по 17грн, фляги по 8 долярів-оце робота МО. Все інше де не можна ''урвати'' їх не цікавить!
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08.03.2023 16:23 Ответить
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А що робить МО, якщо волонтерка Юсупова постійно просить про допомогу🤔 Може їй варто піти на роботу в МО та очолити який-небудь департамент матеріально-технічного забезпечення чи як 🤔
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08.03.2023 16:13 Ответить
Яйця по 17грн, фляги по 8 долярів-оце робота МО. Все інше де не можна ''урвати'' їх не цікавить!
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08.03.2023 16:23 Ответить
і зекономлені 100 лярдів про які, як писав цензор, відзвітував міністр оборони...
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08.03.2023 18:04 Ответить
+++
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08.03.2023 16:20 Ответить
Донатил. Доначу. И буду донатить на сколько з/п позволяет
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08.03.2023 16:21 Ответить
Дай Боже тобі, побільше грошей і, головне, здоров'я , буде здоров'я,- гроші заробиш 🤗
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08.03.2023 16:25 Ответить
+
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08.03.2023 16:28 Ответить
+
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08.03.2023 16:49 Ответить
Закрыли волонтеров по полному тарифу...теперь все поставки только через дЕрмака и Татарова...
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08.03.2023 17:00 Ответить
+500 грн
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08.03.2023 17:31 Ответить
+
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08.03.2023 18:03 Ответить
Мое мнение - ЭТО мы виноваты !!! 73 % выбрали себе такое счастье ( как всегда ) МО покупает золотые яйца , а на прицелы денег не хватает !!! И все ЗАШИБИСЬ - все при погонах !!!
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08.03.2023 18:27 Ответить
Не владею инфо, но выглядит странно. Многочисленные фонды, сборы. Почему она туда не пойдёт и не расскажет, что ей отказали? Пиарят Юсупову? Вроде нет смысла. Не понимаю эту тему с этим человеком, но ни в коем случае не хочу очернить её.
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08.03.2023 21:33 Ответить
+500
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08.03.2023 21:40 Ответить
+2000
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09.03.2023 13:58 Ответить
Це є тільки на один підрозділ. Тепер порахуйте скільки підрозділів є.. до цього списку можна додати ще акумулятори до рацій, цих дронів, станції EcoFlow, генератори, starlink, зовнішні антени до цих дронів, системи керування, моноокуляри, приціли з нічним та тепловізійним баченням і сума відразу вилетить в 5-6 разів більша. Багато з цього хлопці купують за свій кошт щоб зберегти життя собі і побратиму.
І все що використовується в повсякденному житті. Багато втрачають на позиціях.
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09.03.2023 15:37 Ответить
 
 