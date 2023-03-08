Воинам на передовой нужно 12 раций, 2 тепловизора и 4 прицела, они спасают жизнь военным, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на фронте нужны рации, тепловизоры и прицелы.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, на фронте продолжаются ужасные, кровопролитные бои. Каждый день гибнут лучшие воины ВСУ. Нужна помощь нашим воинам".

Рации Моторола и тепловизоры ждали почти месяц, наконец-то пришла поставка. Следует выкупить 12 раций, счет на 325 тыс. грн. Два тепловизора – 140 тыс. Четыре прицела – 107 тыс. грн

Надо помогать, потому что дроны, теплики и прочее спасают жизнь нашим воинам, поймите это! Каждая гривна, репост, это огромная помощь. Вчера выкупила квадрокоптера Мавик 3 Комбо - 231 тыс., прицел - 23 тыс. и лекарства - 17 тыс.", - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

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Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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