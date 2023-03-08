Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня борьбы за права женщин вручил высокие государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, отличившимся самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

По случаю Международного дня борьбы за права женщин Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, отличившимся самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Церемония состоялась в Мариинском дворце в Киеве в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прибыл в Украину с визитом.

"Защита прав и уважение каждого человека – это то, на чем базируется свобода народов и мир между ними. Сейчас, к сожалению, такое время, что реальны угрозы свободе, а значит, и международной стабильности самые большие за многие десятилетия", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас жизнь миллионов семей рушится из-за чувства безнаказанности у агрессора.

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"В ХХI веке снова приходится бороться за то, что, казалось, уже завоевано: за равенство, уважение, право женщин на образование и работу, за право для каждого народа на счастье для своих детей", – сказал он.

Глава государства отметил, что сейчас свободный мир как никогда нуждается в прочности, единстве и решительности ради защиты общих ценностей.

"Сегодня мы благодарим наших женщин, которые воюют, заботятся, работают ради мира для Украины, ради защиты нашей жизни, нашей свободы, наших людей. Я рад, что сегодня представился такой случай – в присутствии господина Генерального секретаря ООН отметить государственными наградами и поблагодарить женщин – военнослужащих Украины, работниц медицинской системы, системы ГСЧС, "Укрзализныци", почты Украины. Тех, кто защищает Украину. Тех, кто помогает украинцам и украинкам", – подчеркнул Президент.

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За храбрость и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение профессионального долга Глава государства наградил орденами и медалями женщин-военнослужащих, а также представительниц гражданских профессий, одну из которых – посмертно.

В частности, орденом княгини Ольги I степени отмечена полковник Марина Помаз. Орден княгини Ольги III степени вручен начальнику отдела производственного подразделения "Сумская дирекция железнодорожных перевозок" регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" Виктории Анищенко, начальнику отделения АО "Укрпочта" Инне Водолажко, старшему лейтенанту службы городской защиты больницы №2 Марине Демьяненко, старшему фельдшеру Бучанской подстанции экстренной помощи Людмиле Скакаловой, подполковнику медицинской службы Алине Слободянюк.







