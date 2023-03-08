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Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня борьбы за права женщин вручил высокие государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, отличившимся самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте Главы государства.

По случаю Международного дня борьбы за права женщин Президент Украины Владимир Зеленский вручил высокие государственные награды и присвоил почетные звания женщинам, отличившимся самоотверженным трудом и храбростью при защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Церемония состоялась в Мариинском дворце в Киеве в присутствии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прибыл в Украину с визитом.

"Защита прав и уважение каждого человека – это то, на чем базируется свобода народов и мир между ними. Сейчас, к сожалению, такое время, что реальны угрозы свободе, а значит, и международной стабильности самые большие за многие десятилетия", – отметил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что сейчас жизнь миллионов семей рушится из-за чувства безнаказанности у агрессора.

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"В ХХI веке снова приходится бороться за то, что, казалось, уже завоевано: за равенство, уважение, право женщин на образование и работу, за право для каждого народа на счастье для своих детей", – сказал он.

Глава государства отметил, что сейчас свободный мир как никогда нуждается в прочности, единстве и решительности ради защиты общих ценностей.

"Сегодня мы благодарим наших женщин, которые воюют, заботятся, работают ради мира для Украины, ради защиты нашей жизни, нашей свободы, наших людей. Я рад, что сегодня представился такой случай – в присутствии господина Генерального секретаря ООН отметить государственными наградами и поблагодарить женщин – военнослужащих Украины, работниц медицинской системы, системы ГСЧС, "Укрзализныци", почты Украины. Тех, кто защищает Украину. Тех, кто помогает украинцам и украинкам", – подчеркнул Президент.

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За храбрость и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, добросовестное и безупречное исполнение профессионального долга Глава государства наградил орденами и медалями женщин-военнослужащих, а также представительниц гражданских профессий, одну из которых – посмертно.

В частности, орденом княгини Ольги I степени отмечена полковник Марина Помаз. Орден княгини Ольги III степени вручен начальнику отдела производственного подразделения "Сумская дирекция железнодорожных перевозок" регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзализныця" Виктории Анищенко, начальнику отделения АО "Укрпочта" Инне Водолажко, старшему лейтенанту службы городской защиты больницы №2 Марине Демьяненко, старшему фельдшеру Бучанской подстанции экстренной помощи Людмиле Скакаловой, подполковнику медицинской службы Алине Слободянюк.

Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины 01
Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины 02
Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины 03
Зеленский вручил государственные награды женщинам, которые отличились в защите суверенитета и территориальной целостности Украины 04

Автор: 

женщины (891) награда (1818) 8 марта (132)


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Топ комментарии
+22
Дивно таке читати. А шоб не 8 березня, то ці жінки і не відзначилися? Яке ж це грьобане совкове дно приурочувати нагородження до дат...
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08.03.2023 18:38 Ответить
+15
ця мерзота повністю знецінила значущість нагород в Україні. Після лисого та манекенші.
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08.03.2023 18:54 Ответить
+14
Зеля, а ти питав у них чи потрібно їм це свято? Тут жінки кажуть що воно їм 300 лєт не впало.
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08.03.2023 18:42 Ответить
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Дивно таке читати. А шоб не 8 березня, то ці жінки і не відзначилися? Яке ж це грьобане совкове дно приурочувати нагородження до дат...
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08.03.2023 18:38 Ответить
Українскі жінки-найкращі в світі...
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08.03.2023 18:39 Ответить
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08.03.2023 19:25 Ответить
Зеля, а ти питав у них чи потрібно їм це свято? Тут жінки кажуть що воно їм 300 лєт не впало.
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08.03.2023 18:42 Ответить
А хто тут верещав на всіх гілках шо це пережиток клятого совка і що не будуть святкувати разом з маскалями?
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08.03.2023 18:51 Ответить
В 1910 году Интернационал объявил 8 марта Международным женским днём.
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08.03.2023 19:01 Ответить
...У 1857 році, 8 березня, в Нью-Йорку протестували повії. Вони вимагали виплатити зарплату матросам, які скористалися їх послугами, але не мали грошей заплатити повіям.

У 1894 році, 8 березня, в Парижі повії знову провели демонстрацію. На цей раз вони вимагали визнати їх права нарівні з тими, котрі шиють одяг або печуть хліб, і заснувати спеціальні профспілки (курвосоюзи?).

Це повторилося 8 березня 1895-го року в Чікаго, і 8 березня 1896-го в Нью-Йорку - незадовго до пам'ятного з'їзду суфражисток в 1910 році, де і було вирішено оголосити цей день «жіночим» і «міжнародним», як це запропонувала Цеткін.

Сама Клара Цеткін проводила подібні акції. Все в тому ж 1910 році, 8 березня, разом зі своєю спільниці Розою Люксембург, вона вивела на вулиці німецьких міст повій з вимогою «припинити безчинства поліції».

Ось тільки в совєцькій версії повій замінили на «трудящіхся жєньщін».
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08.03.2023 19:02 Ответить
Не звізди, то не повії були, читай вікіпедію
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08.03.2023 19:09 Ответить
Русскій, відчепися.
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08.03.2023 19:12 Ответить
Читай оригінал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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08.03.2023 19:19 Ответить
Зрозумів. Кольорові мальчікі це також святкують.
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08.03.2023 19:28 Ответить
о да, Клара Цеткін і Роза Люксембург - "секс как стакан води", судили по собі і думали що й всім жінкам за щастя з першим зустрічним, а родина і діти це кандали. Не можна допускати щоб наші права "виборювали" послідовниці цих комунячек, вони навиборюють так, що ми взагалі без прав лишимося.
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08.03.2023 19:31 Ответить
Верещав той якому ціна "5 копійок" в базарний день?
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08.03.2023 18:55 Ответить
Ти поповнив список особистих ворогів. Вітаю.
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08.03.2023 19:09 Ответить
Цілком згідний з Вами. Свято, яке шанують найбільше москалі та шашличники
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08.03.2023 18:55 Ответить
А за марамойку відповіси, ************.
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08.03.2023 18:55 Ответить
як не соромно ? А ще викладач
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08.03.2023 19:25 Ответить
Який привіт, така і відповідь. У мене так.
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08.03.2023 19:36 Ответить
а як же переконання, перевихованна, перенавчанння?
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08.03.2023 19:51 Ответить
Сама Клара Цеткін проводила подібні акції. Все в тому ж 1910 році, 8 березня, разом зі своєю спільниці Розою Люксембург, вона вивела на вулиці німецьких міст повій з вимогою «припинити безчинства поліції».
а кому это может нравится кроме проституток и сосковых дегенератов-малоросов?
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08.03.2023 19:12 Ответить
А де тут "рівні права" коли жінок нагороджують окремо від чоловіків?
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08.03.2023 19:20 Ответить
та то як соціальна рівність, гарно на папері, а насправді абсолютно і тотально рівно, як заявляють ніколи не буде, це неможливо. Бо ми люди, а не мурахи.
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08.03.2023 19:33 Ответить
https://www.un.org/ru/observances/women-judges-day Международный день женщин-судей 10.03
https://www.un.org/ru/observances/happiness-day/ Международный день счастья 20.03
https://worldmetday.wmo.int/ Всемирный метеорологический день 23.03 Гуляй., не хочу
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08.03.2023 19:23 Ответить
https://www.5.ua/polityka/diakuiu-kozhnii-ukraintsi-poroshenko-pryvitav-zhinok-z-8-bereznia-238722.html Петрик спитав
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08.03.2023 21:19 Ответить
о, а де лєнка із квартЄТА, полякова, настя камєнска??????? непорядок!!!!!! 😡😡😳😡
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08.03.2023 18:45 Ответить
ця мерзота повністю знецінила значущість нагород в Україні. Після лисого та манекенші.
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08.03.2023 18:54 Ответить
Указ Президента України

Про присвоєння Н. Савченко звання Герой України

За незламність волі, громадянську мужність, жертовне служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» САВЧЕНКО Надії Вікторівні.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 2 березня 2015 року № 117/2015
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08.03.2023 18:59 Ответить
о, не знв що зараз президент Порошенко
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08.03.2023 19:10 Ответить
і то що? "Виборчий список "Батьківщини" очолила льотчиця Савченко"
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08.03.2023 19:31 Ответить
тому Батьківщина полетіла як фанера? Бо на медійний ефект робили ставку, на здоровий глузд робити ставку ніхто не хоче, а на нього-то найрузмніше було би поставити.
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08.03.2023 19:35 Ответить
Особисто я підтримую Надію Савченко. І не бачу нічого поганого у її політичній кар'єрі.
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08.03.2023 19:58 Ответить
У кожного свої недоліки. Але частина 5 статті 407 Кримінального кодексу України:

«Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці, вчинене військовослужбовцем,- караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років».

Тож у Гаді все ще попереду
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08.03.2023 20:36 Ответить
Совковщина. Це як медалі за участь в навчаннях від яких у генералів вільного місця на кителях немає.
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08.03.2023 18:57 Ответить
усср. А Байден поздоровив американських жінок з міжнародним жіночим днем?
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08.03.2023 18:59 Ответить
Має право, адже це в них вона зявилось
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08.03.2023 19:22 Ответить
Лысому и ****** тайваньскому вручил? Юз ка не забудь,предатель ******.
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08.03.2023 19:06 Ответить
А нафига старика взял?
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08.03.2023 19:08 Ответить
А ви не подумали що її могли нагородити посмертно і то її родич ?
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08.03.2023 19:31 Ответить
Совок ніяк не вивітриться з голів зеленої влади.
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08.03.2023 19:09 Ответить
цікаво а де Маруся Звіробой, Черновіл,Тайра та ще богато хто вартий..?Где???
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08.03.2023 20:46 Ответить
ЖЕНЩИНАМ УКРАИНЫ 🇺🇦 ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПО ПРАЗДНИКАМ , КАК ПО МЕТОДИЧКЕ СОВКА ... А СЕКСБЛОГЕРШАМ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК . А когда 8 МАРТА отмените , что делать будете
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08.03.2023 20:49 Ответить
Обсирати жіноче свято можуть тільки обісрані мужики. Жінок привітав зі святом ГЛАВКОМ ЗАЛУЖНИЙ.
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08.03.2023 21:34 Ответить
Нє-нє-нє.Не рахується.А де,***,Клюха Манекен?!
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08.03.2023 21:43 Ответить
Урсула фон дер Ляйен 8 Марта почтила женщин Украины
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08.03.2023 22:01 Ответить
Скільки тих свят у жінки?Як же треба ненавидіти своїх матусь,жінок,дочок-щоб смердіти тут на форумі про свято повій.Не стидно-диванні богатирі?Самі ні нащо не здатні,так ще і обсирають жінок.Жінки-це перші волонтери,медсестри,та і воїни.Одна Таня Чоровіл чого варта-командир взводу "Стугни".Ганьба ОП і самому президенту за такі "пройоби"...
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09.03.2023 10:36 Ответить
https://www.facebook.com/reel/2345421028954917?s=chYV2B&fs=e
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09.03.2023 11:18 Ответить
зєлєнська мерзота має сидіти за гратами.разом зі своїм хазяїном єрмаком.обидва завербовані кацапами.
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09.03.2023 14:09 Ответить
 
 