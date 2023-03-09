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Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне совершили массированный обстрел населенных пунктов Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой области Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Под российским обстрелом оказались Угледар, Новоукраинка и Пречистовка, Соледарская и Торецкая громады.

"1 человек ранен в Бахмуте, известно как минимум о 3 поврежденных домах - город фактически разрушен до основания. В Часовом  Яру есть попадание по территории предприятия и в жилой квартал - поврежден дом, без жертв", - рассказал Кириленко.

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Российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов на Лисичанском направлении. В Звановской громаде повреждены 7 жилых домов. 9 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской громады.

"Всего за сутки россияне убили двух человек в Донецкой области, ранили еще 4", - добавил Кириленко.

Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА 01
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА 02
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА 03
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА 04
Оккупанты за минувшие сутки обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области: повреждены жилые дома, 2 человека погибли, - ОВА 05

обстрел (27885) Донецкая область (10001) Кириленко Павел (640)


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