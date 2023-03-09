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Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома.
К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения по всем регионам.

Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное им не сойдет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил хранителей нашего неба и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне впервые ударили ракетами разных типов, на этот раз выпустили 6 "Кинжалов", - Игнат

Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 01
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 02
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 03
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 04
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 05
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 06
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 07
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 08
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 09
Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике 10

Зеленский Владимир (20883) обстрел (27885)


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Топ комментарии
+17
Коли ж ти курва, визнаєш, що це твоя провина? Твоя і тієї дерьмаківської шобли, яку ти привів. Це - наслідки вашого "відвести війська", просто пєрєстать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "ми могли б вдвічі збільшити армія, але як тоді будувати дороги", "західні ЗМІ нагнєтають", "Байден хуже скабєєвой", "готуємось до травневих шашликів" і ще багато чого!

Нажерлися шашликів під мівіну? Не вдавило?
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09.03.2023 10:31 Ответить
+13
Коли ми вже дочекаємось таких фото з бєлгородсько, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:23 Ответить
+13
А уявіть, аби кремль погодився на капітуляцію ЗЕ навесні 2022:
- Крим з Донбасом за дужками на 15 (!) років,
- нейтралітет без НАТО
- слуги змінили б Конституцію,
- санкції з рф зняли би,
- ніяких репарацій
- очікування чергової агресії та повної окупації.
Це все пропонував зеленський.
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09.03.2023 10:28 Ответить
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Коли ми вже дочекаємось таких фото з бєлгородсько, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:23 Ответить
скоро, претула зі стерененком починають сотий збір))
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09.03.2023 10:25 Ответить
Пора давно пора і нам наносити по території агресора жалюгідні удари по їх інфраструктурі.
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09.03.2023 11:34 Ответить
когда ты нарожаешь таких же ракет какими бьют кацапы
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09.03.2023 13:15 Ответить
А чого я іх должьєн рАжать?
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09.03.2023 14:36 Ответить
Коли ми вже дочекаємось таких фото з московської, ростовської, бєлгородської, курської, воронежської та інших областей мордору?
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09.03.2023 10:26 Ответить
Не пишуть скотиняки - шо ж ти, ****, міни зняв? Відволікають.
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09.03.2023 10:39 Ответить
А уявіть, аби кремль погодився на капітуляцію ЗЕ навесні 2022:
- Крим з Донбасом за дужками на 15 (!) років,
- нейтралітет без НАТО
- слуги змінили б Конституцію,
- санкції з рф зняли би,
- ніяких репарацій
- очікування чергової агресії та повної окупації.
Це все пропонував зеленський.
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09.03.2023 10:28 Ответить
Нажаль пам'ятають тільки про мінські домовленості.
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09.03.2023 20:15 Ответить
Коли ж ти курва, визнаєш, що це твоя провина? Твоя і тієї дерьмаківської шобли, яку ти привів. Це - наслідки вашого "відвести війська", просто пєрєстать стрєлять", "сайдьомся па сєрєдінє", "ми могли б вдвічі збільшити армія, але як тоді будувати дороги", "західні ЗМІ нагнєтають", "Байден хуже скабєєвой", "готуємось до травневих шашликів" і ще багато чого!

Нажерлися шашликів під мівіну? Не вдавило?
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09.03.2023 10:31 Ответить
Ніколи ця гнида не визнає. Тільки як з чаушеску.
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09.03.2023 10:34 Ответить
Чаушеску до кінця не розумів, що сталося, бо його ж так любили...
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09.03.2023 12:16 Ответить
А у відповідь ''чергове гундосіння''!
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09.03.2023 10:31 Ответить
Це його основна роль
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09.03.2023 10:35 Ответить
Відповідь проста і єдино вірна. Бог сказав ОКО ЗА ОКО.
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09.03.2023 10:33 Ответить
Чому твій завгосп вчора обговорював оборону Бахмута з Салліваном і Мілі? А ти де був, сидів на горшку?
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09.03.2023 10:36 Ответить
Мабуть знову обдовбалося. Та і хто він такий? дЄрмак все порішає, заодно і в мацкву передасть те, що порішали.
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09.03.2023 12:19 Ответить
Воно сиділо в бункері і балділо.
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09.03.2023 12:22 Ответить
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09.03.2023 10:43 Ответить
Сьогодні у Тараса Григоровича День народження - кацапи решили нагадити
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09.03.2023 10:45 Ответить
Год войны, где собственное массовое производство своих , пусть примитивных , но своих дронов типа ШАХЕД? Мы что тупее иранцев , которые заканчивали наш КПИ? Нужно не болтовней президенту заниматься , а контролем и созданием всех условий для производства и наращивание своего , пусть самого простого оружия.
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09.03.2023 10:44 Ответить
Поки ми почнемо власне виробництво і ворожі Шахеди вже закінчаться. Все менше і менше їх випускають
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09.03.2023 11:01 Ответить
Краще б він робив кар'єру коментатора новин на Г+Г.
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09.03.2023 10:45 Ответить
жалюгідною, примітивна зе-лупо, була твоя тактика, починаю з 19 року: не закуповувати ********** для війська, припинити ракетні програми, штрафувати вояків за відкриття вогню по кацапах, преміювати вояків за НЕ відкриття вогню по кацапах, тримати на посаді демченка, зірвати операцію по захопленню вагнерівців, а потім рік брехати, що це не ти, розмінувати чонгар й вихвалятися цим... гадаю, досить. а зараз, зелене мудило, ми з твоїми недалекими виборцями просто жеремо й давимося юшкою, яку ти, зелений непотріб, зі своїм дєрьмачилом, зварганило...
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09.03.2023 10:48 Ответить
Краще б в тебе була така " жалюгідна тактика", відносно ПаРаші, сопля зелена. Ти за рік війни, падлюка, не відповів на ракетний террор ні разу! Соплі зелені - вони й є зелені соплі.
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09.03.2023 10:58 Ответить
Це прилетіли подарунки на 8 березня всім тим хто далі продовжує тримати на плаву і святкувати разом з русньою це совкове свято.
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09.03.2023 11:03 Ответить
когда будут реальные наказания информаторам и корректировщикам ?
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09.03.2023 11:12 Ответить
Расіяне тоже люди ,ани не нападут(с) Що значить Повертається ....під@ри коZломорді ,нікуди не уходили з 2014 р.

Боневтік забув мабуть
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09.03.2023 11:14 Ответить
Жалюгідний хайпожер ти, Вова.
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09.03.2023 11:35 Ответить
Та ні#уя собі жалюгідна тактика Це ти, гівно зелене, жалюгідний - "кручу-верчу, запутать хачу"
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09.03.2023 11:38 Ответить
Дії пуйла та його орків то наслідки політики зюзі Завжди є причина та наслідки
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09.03.2023 12:58 Ответить
https://t.me/budem_bambit/2180 Юрій Бірюков , телеграм-канал https://t.me/budem_bambit Будем всех бамбить! *

Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.

Нам це під силу.

ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400

ДЛЯ ІНШИХ БАНКІВ
5375 4115 0177 8331

PayPal: [email protected]
Тип переказу: Family/Friends
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09.03.2023 15:37 Ответить
Так значит могут терроризировать ракетами Украинцев Байден не зря нагнетал с отменой шашлыков и ракеты не заканчиваются у русских а все таки есть и производятся, интересно какими таблетками его пичкает ларечник Ермак
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09.03.2023 20:36 Ответить
Импичмент зеленскому и всем его слугам!!!
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09.03.2023 21:25 Ответить
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10.03.2023 01:24 Ответить
 
 