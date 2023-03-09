Зеленский о сегодняшнем обстреле: Враг возвращается к своей жалкой тактике. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний массированный обстрел Украины.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесщина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома.

К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным. Все службы работают. Продолжается возобновление работы энергосистемы. Применялись ограничения по всем регионам.

Враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике. Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное им не сойдет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил хранителей нашего неба и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов.

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