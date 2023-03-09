Украинские силы обороны уничтожили крылатую ракету в районе Прилук на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО
В ходе массированной атаки россиян 9 марта украинские силы обороны сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области.
Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.
"Обломки крылатой ракеты, которую уничтожили Силы обороны Северщины в районе Прилук", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий09.03.2023 11:11 Ответить Мне нравится 14 Ссылка
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