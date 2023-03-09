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Украинские силы обороны уничтожили крылатую ракету в районе Прилук на Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

В ходе массированной атаки россиян 9 марта украинские силы обороны сбили крылатую ракету в районе Прилук Черниговской области.

Об этом сообщает Оперативное командование "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Обломки крылатой ракеты, которую уничтожили Силы обороны Северщины в районе Прилук", - говорится в сообщении.

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Украинские силы обороны уничтожили крылатую ракету в районе Прилук на Черниговщине, - ОК Північ 01
Украинские силы обороны уничтожили крылатую ракету в районе Прилук на Черниговщине, - ОК Північ 02

Прилуки (42) ракеты (3616) Черниговщина (1485)


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09.03.2023 11:11 Ответить
 
 