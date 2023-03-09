СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов. ФОТОрепортаж
В Киеве задержаны российские информаторы, которые пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов", - говорится в сообщении.
В конце февраля сотрудники СБУ задержали шесть злоумышленников, в настоящее время задержаны еще три информатора ФСБ.
"Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей", - отметили в спецслужбе.
Среди фигурантов – житель столичного региона, пытавшийся обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. По легенде, он должен был попасть в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.
Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.
"Информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал", - добавили в СБУ.
Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранты под стражей. Продолжается расследование.
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