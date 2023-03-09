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СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов. ФОТОрепортаж

В Киеве задержаны российские информаторы, которые пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов", - говорится в сообщении.

В конце февраля сотрудники СБУ задержали шесть злоумышленников, в настоящее время задержаны еще три информатора ФСБ.

"Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей", - отметили в спецслужбе.

Читайте: В России подросток попытался поджечь военкомат. Его задержали

Среди фигурантов – житель столичного региона, пытавшийся обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. По легенде, он должен был попасть в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

"Информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал", - добавили в СБУ.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Пока фигуранты под стражей. Продолжается расследование.

Также смотрите: В Киеве задержаны двое мужчин, которые фотографировали объекты инфраструктуры и блокпосты, - Патрульная полиция. ФОТО

СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов 01
СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов 02
СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов 03
СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов 04
СБУ задержала агентов врага, которые следили за руководством киевских военкоматов 05

Киев (25685) СБУ (20049) шпионаж (1410) военкомат (458)


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Топ комментарии
+5
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова,

який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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09.03.2023 11:23 Ответить
+3
А як там ОПівський кріт, добре почувається?!
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09.03.2023 11:21 Ответить
+3
Скажіть що роблять під час війни з ворогами колоборантами ? правильно розстрілюють і іншим наука буде ,може вже хватить в демократію гратись.
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09.03.2023 11:30 Ответить
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Gnydy 👿 zenyt´ ih za porebrik do moskaliv
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09.03.2023 11:16 Ответить
Лепше вбити
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09.03.2023 11:19 Ответить
точно, от так взяти і просто погнати-відпустити їх? ні, нехай краще довічно гниють у в'язниці
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09.03.2023 11:26 Ответить
Їм мабудь ще платили через мобильни телефони . Мені розповідали, що Козломорді так вербують агентів - ГРОШИМА. А гроши мабудь знаходяться на материковий Україні у пророссійських підприємствах
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09.03.2023 11:17 Ответить
Пропоную замість телефонів забирати у колаборантів очі. Надійніше.
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09.03.2023 11:18 Ответить
і очі теж
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09.03.2023 11:19 Ответить
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова,

який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"
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09.03.2023 11:23 Ответить
затримала громадян України, які були російськими інформаторами.
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09.03.2023 11:18 Ответить
А як там ОПівський кріт, добре почувається?!
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09.03.2023 11:21 Ответить
Ця солодка професія "куратор".
"Защіщаєшь Родіну", сидячи в теплому офісі у москві. Нічим не ризикуєш, пиляєш гроші, які росія щедро виділяє для придбання "агентів" (самі "агенти" працюють за ідею, за "Вєлікую Русь, дарі которой стоіт жізнь положіть"), експериментуєш з тими "агентами" як хочеш. Якщо "агента" впіймають або вб'ють - нічого, легко знайдеш нового. Досвід, гроші, статус, винагороди, відчуття себе богом над "нізшімі народцамі" - все це дає професія "куратор" на росії.
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09.03.2023 11:21 Ответить
Не кінчаються .
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09.03.2023 11:26 Ответить
Скажіть що роблять під час війни з ворогами колоборантами ? правильно розстрілюють і іншим наука буде ,може вже хватить в демократію гратись.
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09.03.2023 11:30 Ответить
Війскови частини-це ТСК ?
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09.03.2023 11:30 Ответить
Третя фотка зачьот. Вихопили з темряви. Якби ще ібло було видно.
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09.03.2023 11:35 Ответить
...сподіваймося, що морди виродків заблюрені через те, що там поломані носи та щелепи, а в очах застигла кров та жах
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09.03.2023 12:09 Ответить
а шо ніяк таких при затриманні при спробі втечі або при наданні опору пристрелити як собак? нахіба вони нам потрібні? одні розтрати на їхнє утримання.
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09.03.2023 12:55 Ответить
И снова любители русского мира,каждый день их вылавливают.Бывшие избиратели партии регионов,опзж,коммунистов или партии шария.Много же тварей живёт вокруг нас.
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09.03.2023 14:44 Ответить
 
 