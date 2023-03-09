Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии. ФОТО

Утром враг тремя ракетами атаковал г. Шостка Сумской области. Последствия обстрела документируют прокуроры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 9 марта 2023 года оккупанты выпустили по территории г. Шостка, по предварительной информации, три крылатых ракеты.



В результате вражеской атаки повреждены авто и частные дома – обломками выбиты стекла, иссечены стены, фасады зданий. Из-за обстрела на одном из местных предприятий возник пожар", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



На месте происшествия работает оперативная следственная группа с участием прокуроров и полицейских. После надлежащей фиксации последствий обстрелов и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

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