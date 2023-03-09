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Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии. ФОТО

Утром враг тремя ракетами атаковал г. Шостка Сумской области. Последствия обстрела документируют прокуроры.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"Утром 9 марта 2023 года оккупанты выпустили по территории г. Шостка, по предварительной информации, три крылатых ракеты.

В результате вражеской атаки повреждены авто и частные дома – обломками выбиты стекла, иссечены стены, фасады зданий. Из-за обстрела на одном из местных предприятий возник пожар", - говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На месте происшествия работает оперативная следственная группа с участием прокуроров и полицейских. После надлежащей фиксации последствий обстрелов и изъятия улик материалы уголовного производства будут переданы в Управление СБУ в Сумской области.

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Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии 01
Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии 02
Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии 03
Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии 04
Последствия ракетной атаки по г. Шостка Сумской области: повреждены авто и частные дома, возник пожар на предприятии 05

обстрел (27885) Сумская область (3326) Шостка (82) Офис Генпрокурора (2498)


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Москвич постраждав яке нахабство
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09.03.2023 13:49 Ответить
Прилетілло від "братів". У Шостці вати та ждунів рюсського міра дуже багато.
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09.03.2023 13:53 Ответить
Більше половини, значно більше. Так що вата отримує очікуване. Добре знаю про Шостку, є там близькі (не дуже, що правда).... падлюк там вдосталь ще з часів янека....
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09.03.2023 15:52 Ответить
це акція вАзмездія пА вАенной і енергетІческАй сферам
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09.03.2023 14:02 Ответить
победили один сарай...ущерба на пупельон
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09.03.2023 14:30 Ответить
Ну, майно постаждало..... заводи там давно стоять мертвими, гадаю, що ракета не окупила й сотої частини вартості.... ідіоти.
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09.03.2023 15:53 Ответить
Ще в часи І Світової війни кимсь з її учасників було сказано: "На війні бомба чи снаряд не бачать різниці в політичних поглядах та не питають про національність тих, на чиї голови падають...."
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10.03.2023 05:27 Ответить
 
 