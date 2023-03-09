Собака на обломках разрушенного дома во Львовской области - владельцев убила российская ракета. ФОТО

Владельцы собаки погибли, а их дом разрушен ракетой, выпущенной из РФ. Животное отказывается уходить с места, которое еще прошлой ночью было его домом.

Фото животного на обломках дома опубликовало Суспильне, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, российская ракета убила не менее пяти человек в селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.

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