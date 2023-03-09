Собака на обломках разрушенного дома во Львовской области - владельцев убила российская ракета. ФОТО
Владельцы собаки погибли, а их дом разрушен ракетой, выпущенной из РФ. Животное отказывается уходить с места, которое еще прошлой ночью было его домом.
Фото животного на обломках дома опубликовало Суспильне, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщалось ранее, российская ракета убила не менее пяти человек в селе Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
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+71 Анжей #509087
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+38 Rostyslav Komarnytsky
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+36 Sophia-Maria Duglass #550966
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"Бєрєгітє жізні своіх сограждан, нє сбівайтє російскіє ракети".
(це сарказм, мені теж шкода людей і тварину - спали собі, а тут .... як би назвати цих істот.... обірвали життя, але кажуть шо "ми братья і нє ваюєм с мірняком")
мерзота тай по всьому. може совість зажере та застреляться.
угу, завтра мля(
Всі 140 млн. т.зв. росіян мусять померти в страшних муках.
Ну і, звісно, це українська ППО ракету збила, а вони тут ні до чого...
Боже! Це неможливо більше терпіти
Ну не існує Гери, чи до кого ти там кричиш?
хоча.... якщо так легше, то я теж скажу - Боше, чо ти дозволив Рузвельту озброювати совок? Сралін, боше, хотів завоювати весь світ, а тИ - то давав, то взявав...
тьху, тупі віропітеки
Емоції ні вам, ні нам - НЕ ДОПОМОЖУТЬ.
Злість не допоможе звільняти нашу землю. Лють не допоможе нам знищувати більше окупантів. Помста? Та до чого тут помста?! Остигніть! Нашого ворога треба вбивати лише за сам факт того, що вони ступили на нашу землю і хочуть нас поневолити. Одного цього - достатньо. Спокійно, без нервів, без емоцій та почуттів просто знищити всіх окупантів.
Нам потрібно підняти в небо десятки літаків БПЛА Посейдон, знайти укриття та опорні пункти, знайти скупчення живої сили та техніки, передати координати артилерії і вона живу силу ворога перетворить на дохле безсилля. І коли вся територія нашої країни, кожен квадратний міліметр на Херсонщині, кожен терикон на Донбасі чи Луганщині, кожен пляж у Євпаторії чи Саках… весь довгий список - ось коли вони всі помруть чи втечуть, підібгавши хвіст, ось тоді треба переходити до помсти, виколупуючи їх з укриттів у будь-якій точці земної кулі.
А поки що лише холодна голова і спокійне та методичне знищення окупанта.
За кілька днів ми передаємо чергові комплекси БПЛА Посейдон у війська - чергові курсанти закінчують навчання. Два комплекси, шість літаків, дві машини керування, старлінки та комп'ютери, наземні станції керування та виносні пульти зльоту/посадки, генератори та інструменти. Кожен комплекс - 15 254 607 гривень, загальна сума передачі - 30 509 214. Тридцять мільйонів гривень, половину яких сплатив Порошенко. А нам ЩЕ потрібно сплатити 3 529 510 гривень, це залишок закупівлі за цими двома комплексами - це гостра потреба.
Нам потрібна ваша допомога. І потрібні репости. Нам потрібно зібрати решту суми… а потім перейти до наступних чотирьох бригад ЗСУ, які починають навчання наступного тижня. Без емоцій, без нервів, без істерик - зібрати гроші, закупити обладнання, навчити пілотів, знищити ворога.
Нам це під силу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24
5169 3305 2068 6400
ДЛЯ ІНШИХ БАНКІВ
5375 4115 0177 8331
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Тип переказу: Family/Friends
раку тобі, подивитись хочу на крики до лікарів - чо так мало таблеток
примітив, одне й те ж волає, реально типу совків, але у них хоч ідея, а тут - воплівідострясова
в тому шо не вірю як ти шо Всесвіту 7000 років?
ну так це "віра" для психічно хворих. ну-ну, далі, в то шо ти кричиш з такою ж користю як я скажу - Мікі Маус, вИрости мені лимон в вазоні на 2метри?
Ну так - ти просто жалюгідний крикун набридливий. Ти послухай напр. пранки Вольнова з мусульманами - ну ти таке ж саме. просто з двома паличками на шиї, а якщо би треба було пробити ще й ніс, то ти б зістрибнуло зі словами - Я шо, дурак?
так само й за рак - в тебе буде він і ти побіжиш до лікаря, а не до попа в капище, запам.ятай це і вбийся до стіни, бо ти вже задрав своїми криками тупими, омінЪ!
давай кожен дурак буде тут волати - ииии, спасі нас Тварог, або - ПамілуЦ пАМЄЛА, ЧИ - пасабі Пасасілій Святочмучєнік, або - Давайсакешнікобогащає - дає саке, правда не тобі
чо ти тупо заступаєшся за печерну хрінь?
змирись - давай я прокричу - славімо Яхве над останками 99.99999999999% викопних, бо це ж мля, історія, змирись, бо це ж мля - потрібно всіх практично вчених закопать - змирись, бо сотона ж кістки динозаврів ***** підброшує - змирись ***** і будь нарешті тим ким ти пропонуєш мені бути - печерним підаром і дикуном - змирись, а я тобі кажу - колесо існує. змирись.
****, буде він(вона?) мені щось доводити, з погляду на віру у ..... мля, ребят, ви чуєте, чувак вірить шо мужички з крильцями.... літають..... мля, Ейнштейн, був би добрим - ану нах такого "пана"
путєн нападьотдєнєг зеленій жидві нєдадут.
горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !