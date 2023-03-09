8 марта 2022 года, выполняя боевое задание, погибли члены экипажей вертолетов Олег Гегечкори, Владимир Скляр, Игорь Мороз, Александр Мариняк и Иван Беззуб.. ФОТО

8 марта 2022 года, выполняя боевое задание, в Киевской области погибли члены экипажей вертолетов Ми-8 Гегечкори Олег, Скляр Владимир, Мороз Игорь и вертолета Ми-24 Мариняк Александр и Беззуб Иван.

Об этом сообщает MilitaryAviation.in.UA, передает Цензор.НЕТ.

"birdie_uaa о том дне:

"Вечером 7 марта мы разобрали цель и маршрут. Ко мне подошел мой командир и сказал, что Ваня хочет полететь вместо меня, потому что ему бабушка сказала, что он будет жить до старости.

Я тогда не мог поверить, что кто-то захотел рискнуть своей жизнью вместо меня. Я спросил: "А как же я?" Тогда он сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Пока есть возможность – отдыхай".

На следующее утро 08.03.2022 группа из четырех вертолетов отправилась работать. Обычный день, казалось, уже привыкли к риску.

Где-то примерно в 9 часов мой лучший друг пишет в рабочую группу: "Вижу русню", и даже успел сбросить координаты. Наш командир ответил: "Работайте по ним".

Это было последнее известие о них, последние слова и последние координаты. Они успели отработать по оккупантам, но потом их сбили. Из четырех вертолетов на базу вернулся один и то – весь в пробоинах от пуль, повезло.

Экипаж Ми-24 с боем забрали наши. Представьте разницу, как ценят людей у нас и у них. Экипажи двух Ми-8 не могли забрать из-за тяжелых боевых действий. До бортов дошли только спустя месяц.

Мой командир и лётчик-штурман чудом выжили и прошли через плен. Все остальные, к сожалению, погибли...

Они погибли, чтобы мы жили. Помните каждый день, какова цена нашей свободы. Вечная слава героям Украины"

Биографии Героев:

Гегечкори Олег





Мороз Игорь

Скляр Владимир





Мариняк Александр

Беззуб Иван