В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта маленькой Эмилии Фурник должно было исполниться 8 месяцев, но ребенок не дожил до этого дня. Ее вместе с родителями - Камилой и Ильей - убила российская ракета, которая ночью 2 марта попала в их дом. Квартира, где жили супруги с ребенком, находилась в третьем подъезде (улица Независимой Украины, 67) на втором этаже. Тела семьи нашли под завалами через двое суток. Все они были на одной кровати.

"2 марта где-то в 6 утра мы были возле дома. Все упало на их квартиру. Мы ждали двое суток, все надеялись, а вдруг их живыми найдут", - говорит односельчанка и школьная учительница Ильи Людмила, пишет 061.ua, передает Цензор.НЕТ.

Она называет парня "человек-живчик". Говорит учился хорошо, школу закончил с отличием, всегда помогал друзьям. Илья родом из села Жеребянки, что в Васильевском районе. Оно сейчас находится в оккупации. Камила из села Вербовое, Пологовского района. Этот населенный пункт также оккупирован.

"Дети познакомились в Запорожье, вместе учились в авиационном колледже, а потом работали на "Мотор Січ", но в разных цехах", - говорит тетя Камилы Татьяна.

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Как рассказали коллеги Камилы, которые называют ее не иначе, как дочь, сначала она ушла в тарифный отпуск, а потом сразу в декрет. Говорят, что семья очень ждала ребенка. Камила и Илья поехали навестить родных, где их и застала большая война. Беременная девушка пряталась от обстрелов в подвале. Тогда им удалось вырваться и уехать в Запорожье. Некоторое время они жили на Западной Украине, но вернулись домой.

"Жили в квартире отца Ильи. Должны были ее переоформить, родители хотели детям подарить, но из-за войны не успели", - говорит тетя Камилы.

Она получила от городских властей акты о разрушении жилья, а вот помощь оформить не может, потому что это должен делать ... владелец жилья.

"Я пытаюсь объяснить, что владелец во временной оккупации и не может приехать. Мэрия сказала, что ничего не знает. Говорят ищите юриста и решайте. После похорон уже этим будем заниматься. На похороны деньги дала агрофирма, где отец работал, "Мотор Січ" и неравнодушные люди", - рассказывает Татьяна.

На похороны пришли родители Камилы, друзья, коллеги. Родные Ильи не смогли выехать из оккупации. Похоронили семью на запорожском кладбище Святого Николая.















































