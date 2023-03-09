РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6759 посетителей онлайн
Новости Фото Война
10 747 34

В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому. ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 марта маленькой Эмилии Фурник должно было исполниться 8 месяцев, но ребенок не дожил до этого дня. Ее вместе с родителями - Камилой и Ильей - убила российская ракета, которая ночью 2 марта попала в их дом. Квартира, где жили супруги с ребенком, находилась в третьем подъезде (улица Независимой Украины, 67) на втором этаже. Тела семьи нашли под завалами через двое суток. Все они были на одной кровати.

"2 марта где-то в 6 утра мы были возле дома. Все упало на их квартиру. Мы ждали двое суток, все надеялись, а вдруг их живыми найдут", - говорит односельчанка и школьная учительница Ильи Людмила, пишет 061.ua, передает Цензор.НЕТ.

Она называет парня "человек-живчик". Говорит учился хорошо, школу закончил с отличием, всегда помогал друзьям. Илья родом из села Жеребянки, что в Васильевском районе. Оно сейчас находится в оккупации. Камила из села Вербовое, Пологовского района. Этот населенный пункт также оккупирован.

"Дети познакомились в Запорожье, вместе учились в авиационном колледже, а потом работали на "Мотор Січ", но в разных цехах", - говорит тетя Камилы Татьяна.

Также смотрите: Российская ракета убила по меньшей мере четырех человек во Львовской области, - ОВА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как рассказали коллеги Камилы, которые называют ее не иначе, как дочь, сначала она ушла в тарифный отпуск, а потом сразу в декрет. Говорят, что семья очень ждала ребенка. Камила и Илья поехали навестить родных, где их и застала большая война. Беременная девушка пряталась от обстрелов в подвале. Тогда им удалось вырваться и уехать в Запорожье. Некоторое время они жили на Западной Украине, но вернулись домой.

"Жили в квартире отца Ильи. Должны были ее переоформить, родители хотели детям подарить, но из-за войны не успели", - говорит тетя Камилы.

Она получила от городских властей акты о разрушении жилья, а вот помощь оформить не может, потому что это должен делать ... владелец жилья.

"Я пытаюсь объяснить, что владелец во временной оккупации и не может приехать. Мэрия сказала, что ничего не знает. Говорят ищите юриста и решайте. После похорон уже этим будем заниматься. На похороны деньги дала агрофирма, где отец работал, "Мотор Січ" и неравнодушные люди", - рассказывает Татьяна.

На похороны пришли родители Камилы, друзья, коллеги. Родные Ильи не смогли выехать из оккупации. Похоронили семью на запорожском кладбище Святого Николая.

В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 01
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 02
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 03
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 04
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 05
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 06
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 07
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 08
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 09
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 10
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 11
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 12
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 13
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 14
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 15
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 16
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 17
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 18
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 19
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 20
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 21
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 22
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 23
В Запорожье похоронили семью Фурник с 8-месячным младенцем, которая погибла в результате российского ракетного удара по жилому дому 24

Запорожье (2680) похороны (1534) жертвы (2097)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+24
Горіти в пеклі плєшиваму з усіма його байстрюками...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:22 Ответить
+18
Нічого в цьому світі так просто не минеться ні для кого. Вбивці і всі причетні до війни понесуть покарання. Просто смерть це досить легке покарання для них. Ні, вони виживуть і будуть бачити як гинуть від нещасних випадків їх рідні, як будуть хворіти на рак і інші невиліковні хвороби їх діти. Вони будуть бачити страждання своїх рідних і будуть волати "за що". Прокляття буде йти по роду до 7 покоління їх нащадків. Не все в цьому світі купується за гроші.
показать весь комментарий
09.03.2023 19:34 Ответить
+18
Навіть священник не може стримати сліз! Але де ж сльози "доброго" бога? Маськовська с-ка живе, жиріе, і з розуму сходить від жиру, а невинні люди - ДІТИ! - гинуть ! Де ж любов і доброта того, хто наче над нами? До кого він добрий?!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіти в пеклі плєшиваму з усіма його байстрюками...
показать весь комментарий
09.03.2023 19:22 Ответить
Пекла нема, горіти прийдеться тут!
показать весь комментарий
10.03.2023 11:25 Ответить
Нічого в цьому світі так просто не минеться ні для кого. Вбивці і всі причетні до війни понесуть покарання. Просто смерть це досить легке покарання для них. Ні, вони виживуть і будуть бачити як гинуть від нещасних випадків їх рідні, як будуть хворіти на рак і інші невиліковні хвороби їх діти. Вони будуть бачити страждання своїх рідних і будуть волати "за що". Прокляття буде йти по роду до 7 покоління їх нащадків. Не все в цьому світі купується за гроші.
показать весь комментарий
09.03.2023 19:34 Ответить
Ага! Доки товстий схудне, худий помре! Що, коли прийде відплата, ті, що загинули невинно встануть?
показать весь комментарий
09.03.2023 20:26 Ответить
Хороші слова для самозаспокоєння, які нам вбивають в голову з самого малечку. Але, нажаль, світ так не працює. Треба схопити винних і посадити в тюрму довічно. Хай живуть один-на-один зі своїми думками в смердючих камерах! Хай жруть тюремне лайно! Хай до кінця життя знають, що виходу немає і вони там і подохнуть!
показать весь комментарий
10.03.2023 11:29 Ответить
Скажу страшну річ: справжні винні нічого не понесуть, ніякої відплати не буде. Бо у цьому світі немає справедливості... А навіть якби ця відплата була, то вона не поверне цю сім'ю...
показать весь комментарий
10.03.2023 11:35 Ответить
Навіть священник не може стримати сліз! Але де ж сльози "доброго" бога? Маськовська с-ка живе, жиріе, і з розуму сходить від жиру, а невинні люди - ДІТИ! - гинуть ! Де ж любов і доброта того, хто наче над нами? До кого він добрий?!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:43 Ответить
Бога не существует. А если и есть, то нам такой не нужен.
показать весь комментарий
09.03.2023 20:17 Ответить
я дійшла таких висновків: і ми і кацапи - діти Богові (але особисто я схиляюсь до думки, що косаби все ж таки породження сатани), тож, і Господь всіх людей вважає своїми дітьми. Це як мати в якої її два сини сваряться між собою, і вона не може одного з них назвати гарним, а іншого поганим і покарати. (( Не варто провокувати Господа. Ми ж молимо його про допомогу! Кожному по вірі його.
показать весь комментарий
09.03.2023 21:48 Ответить
Если бы бог существовал, с его безграничными якобы возможностями и мудростью он бы нашел вариант, как сделать все мирно. Разве нет? А если бог настолько тупой и смотрит на все эти злодеяния ничего не предпринимая, то он такой же злодей.
показать весь комментарий
10.03.2023 00:22 Ответить
не розраховуйте на дискусію. Вірити чи не вірити - то вибір кожної людини, особистий. Сподіваюсь ця теза не обговорюється, так же ж?. І іноді він (вибір) на чомусь заснований. Ви такий самий фанат, як і віруюча людина, різниця полягає лише в тому, що ви фанатично НЕ вірете в те, у що вірить інша людина.
показать весь комментарий
10.03.2023 10:08 Ответить
🙏🙏🙏
показать весь комментарий
10.03.2023 11:44 Ответить
100 процентів!!! Де ж той Бог?!?!
показать весь комментарий
10.03.2023 15:10 Ответить
Все дети Бога, даже злодеи. Суть может в том, какой путь хочет человек выбрать в своем земном пути. А тогда Бог решает. Там видно будет.
показать весь комментарий
10.03.2023 19:56 Ответить
расскажи это младенцам убитым русней. Они тоже "выбирали свой путь?"
показать весь комментарий
10.03.2023 21:47 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2023 19:52 Ответить
🙏🙏🙏 😢
показать весь комментарий
10.03.2023 11:45 Ответить
Будь ПРОКЛЯТА *********** бесовская раССея с ее недонаселением скотобесов козлищь - стада сатаны. питарраССея - филиал ада на Земле. Будь проклято ********** БЕСпутин антихрист люциферович и лжепатриарх ******* Негодяев. Аминь!
показать весь комментарий
09.03.2023 19:59 Ответить
Отправьте эти фотки в ООН, пусть хоть минутой молчания почтят память погибших в Украине, пока они там яйца чешут
показать весь комментарий
09.03.2023 20:16 Ответить
Для них це "конфлікт, в якому не все так однозначно", так що хвилина мовчання - це для темношкірих жертв расизму, для померлих в 95 років селебріті та політиків, для жертв землетрусів... Але не для жертв цієї війни.
показать весь комментарий
10.03.2023 11:38 Ответить
8 лет бамбас, да твари?!!! Нам пора восстанавливать ракетную программу, чтобы через 10 лет превратить жизнь русских фашистов в ад. После победы, независимо от власти в рф нужно начинать системно работать над уничтожением россии.
показать весь комментарий
09.03.2023 20:18 Ответить
Я за все життя так не плакала і так не ненавиділа, як за останній рік. Мабуть пора до психолога бо аж серце заходиться від ненависті до нелюдів російських
показать весь комментарий
09.03.2023 20:24 Ответить
Ось і називайте цю субстанцію "расійська" -- вони це сутто московитська субстанція й нема в неї іншої уатентичної назви !
показать весь комментарий
09.03.2023 21:05 Ответить
також розревілась((((. Важко заспокоїтися, коли бачиш таких красивих, молодих, фактично дітей, ту дитинку і вбитими. Прокляті косаби. Немає і ніколи не буде прощення тварюкам, нелюдям, потворам.
показать весь комментарий
09.03.2023 21:43 Ответить
Берегите себя, нас всех накроет психоз от этих переживаний.
показать весь комментарий
10.03.2023 00:19 Ответить
,,отэта,, тебя ******* занесло..
показать весь комментарий
09.03.2023 21:55 Ответить
біда яка! Красиві такі молодята, зовсім юні. ((( Господи, допоможи нам знищити цю кацапську мерзоту, цю гидомерну плісняву, благаю Тебе, Боже!
Спочивайте з миром, дітки.. Царство Небесне!
показать весь комментарий
09.03.2023 21:35 Ответить
Будьте ви прокляті, москалі і ті хто їх сюди покликав
показать весь комментарий
10.03.2023 00:46 Ответить
Гореть в аду извергам, они не боги, чтобы жизнь отнять, которую они не дали.
показать весь комментарий
10.03.2023 19:52 Ответить
 
 