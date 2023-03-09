Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО. ФОТО
Воздушные силы ВСУ показали обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, которые были сбиты 9 марта противовоздушной обороной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Воздушных сил в фейсбуке.
Напомним, в ночь на 9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования, в частности крылатых ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59, управляемых ракет С-300, а также 6 ракет типа Х -47 "Кинжал". Кроме того, было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олег Fix
показать весь комментарий09.03.2023 21:50 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Вячеслав Шатров
показать весь комментарий09.03.2023 21:50 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
viktor #495976
показать весь комментарий10.03.2023 10:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль