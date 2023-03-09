РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6820 посетителей онлайн
Новости Фото Война
11 085 3

Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО. ФОТО

Воздушные силы ВСУ показали обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, которые были сбиты 9 марта противовоздушной обороной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Воздушных сил в фейсбуке.

Обломки российских крылатых ракет Калибр и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО 01
Обломки российских крылатых ракет Калибр и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО 02
Обломки российских крылатых ракет Калибр и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО 03
Обломки российских крылатых ракет Калибр и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО 04

Читайте также: За сутки в районе Бахмута произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение, - Череватый

Обломки российских крылатых ракет Калибр и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО 05

Напомним, в ночь на 9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования, в частности крылатых ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59, управляемых ракет С-300, а также 6 ракет типа Х -47 "Кинжал". Кроме того, было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.

крылатые ракеты (889) ПВО (2836) Воздушные силы (2423)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.dialog.ua/russia/269470_1678374147 Вооруженные борцы с режимом Путина записали видео из-под Курска и пообещали "много подарков"
показать весь комментарий
09.03.2023 21:50 Ответить
как кацап не атакуй, все равно получишь ***
показать весь комментарий
09.03.2023 21:50 Ответить
Мені кажется,що ці іржаві корита котрі плавають як гімно в ополонці по нашому Чорному морі,пора вже перелаштувати їх на підводний флот.
показать весь комментарий
10.03.2023 10:06 Ответить
 
 