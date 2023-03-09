Обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, сбитых сегодня силами ПВО. ФОТО

Воздушные силы ВСУ показали обломки российских крылатых ракет "Калибр" и Х-101, которые были сбиты 9 марта противовоздушной обороной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования Воздушных сил в фейсбуке.









Читайте также: За сутки в районе Бахмута произошло 128 обстрелов и 41 боевое столкновение, - Череватый

Напомним, в ночь на 9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования, в частности крылатых ракет Х-101/Х-555, X-22, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-31П и X-59, управляемых ракет С-300, а также 6 ракет типа Х -47 "Кинжал". Кроме того, было совершено 8 пусков ударных БПЛА Shahed-136/131.