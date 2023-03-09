Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание "Кобзаря" 1917 года. Книгу передадут на реставрацию. ФОТОрепортаж
Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря" 1917 года. Книга будет передана на реставрацию.
Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Сегодня, в день рождения Кобзаря, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря", осторожно его подняли и заметили, что книга редкая, издание 1917 года. Воины - участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", - рассказал журналист.
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Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
Душа.
«Ти все боявся, що душа змарніє,
Погасне, наче полум»я свічі,
І нікому вже буде розбудити
ЇЇ посеред мороку ночі…».
Вбивали слово… І душа вмирала…
Душа Вкраїни, щира і проста…
Бо на хресті віками розпинали,
Заткнувши рот, заклеївши уста…
Брехня зростала, душу затруївши
Зростали діти,вірячи у лжу,
Імення прадідів своїх забувши
Переступивши совісті межу.
Вінок зривали, кобзу розбивали
Сміялися із «мовы» «хуторян»
Однак, жагу до волі не зламали,
Вона лиш тліла, і не вірила в обман…
Десь там, у попелі, жарина тліла,
Палила серце, ятрила його
Сини і дочки кращі України
На плаху йшли, не хилячи чоло.
Але ці жертви не були даремні -
І крізь оці усі роки буремні
Встає душа! В сльозах, у крові
Встає душа, - і як дитя, сміється знову!
(С. Гайдамака).
https://youtu.be/b2EQHw2UbR8
Ще якась поетка не довго думала, сотворила зовсім вже карикатурну "солодку дарусю", повна бредятина, тошнотворна вже від середини прочитання почала голова боліти. Премію Шевченківську дали! Дітям у школі підсунули.
якби добре вчили Катерину на Донбасі, то не було б ВОСКРЕСНЫХ ДЕТЕЙ, котрі потім позвали хутина
Але який вплив на психіку 13 річної семикласниці чинить та депресивна, просто така, що викликає розпач, та Катерига
Батьки не завжди приділяють цьому питанню увагу. У церкву діти не ходять. Ви в курсе статистики СКІЛЬКІ дівчат вагитнюють в ранні роки? Нехай вивчають Катерину і народжують в нормальні роки , коли вони вже можуть про дитину піклуватися
І НЕ СПЕРИЧАЙТЕСЯ З ЖИНКОЮ
ФОТО З Донеччини. Єнакієве, 1924 рік
‼️‼️‼️Ні: головними уборами на Донбасі були очіпки, віночки й різні варіанти в'язання хусток; традиційним одягом була, звичайно, вишиванка, хоча і зі своїм унікальним орнаментом
А має бути: з животом ходити не стидно, родити не стидно, за це з дому не виганяють, на смерть не карають! Як добре, що зараз випинають живіт з-під футболки і не дивляться. Не стидно! Не 'бридке". Вагітніють і раді. Життя дала! Вийде ще заміж. Не смертельно. Добре, що не як у Катерині.
2 ч. ·
На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.
І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.
З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».
Хай береже нас і надалі
https://www.youtube.com/live/aCzjHbZ9EjU?feature=share
горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !