РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6820 посетителей онлайн
Новости Фото Война
17 422 31

Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание "Кобзаря" 1917 года. Книгу передадут на реставрацию. ФОТОрепортаж

Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря" 1917 года. Книга будет передана на реставрацию.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня, в день рождения Кобзаря, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря", осторожно его подняли и заметили, что книга редкая, издание 1917 года. Воины - участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", - рассказал журналист.

Смотрите также: Столтенберг прочитал стихотворение Шевченко на английском. ВИДЕО

Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание Кобзаря 1917 года. Книгу передадут на реставрацию 01

Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание Кобзаря 1917 года. Книгу передадут на реставрацию 02

Автор: 

книги (630) Шевченко Тарас (272) Бутусов Юрий (4385) Бахмут (1604)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Це символічно.
показать весь комментарий
09.03.2023 23:24 Ответить
+36
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
показать весь комментарий
09.03.2023 23:35 Ответить
+21
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

показать весь комментарий
10.03.2023 03:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це символічно.
показать весь комментарий
09.03.2023 23:24 Ответить
"І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
показать весь комментарий
09.03.2023 23:35 Ответить
(Пам»яті Василів - Стуса і Симоненка…)

Душа.

«Ти все боявся, що душа змарніє,

Погасне, наче полум»я свічі,

І нікому вже буде розбудити

ЇЇ посеред мороку ночі…».



Вбивали слово… І душа вмирала…

Душа Вкраїни, щира і проста…

Бо на хресті віками розпинали,

Заткнувши рот, заклеївши уста…



Брехня зростала, душу затруївши

Зростали діти,вірячи у лжу,

Імення прадідів своїх забувши

Переступивши совісті межу.



Вінок зривали, кобзу розбивали

Сміялися із «мовы» «хуторян»

Однак, жагу до волі не зламали,

Вона лиш тліла, і не вірила в обман…



Десь там, у попелі, жарина тліла,

Палила серце, ятрила його

Сини і дочки кращі України

На плаху йшли, не хилячи чоло.



Але ці жертви не були даремні -

І крізь оці усі роки буремні

Встає душа! В сльозах, у крові

Встає душа, - і як дитя, сміється знову!



(С. Гайдамака).
показать весь комментарий
10.03.2023 03:52 Ответить
Berezit´ zju knygu, bo vona die na moskaliv , jak 4asnyk na vampyriv 🙏
показать весь комментарий
09.03.2023 23:44 Ответить
У напівоточеному Бахмуті - оце тривожніше. Найшли то й найшли. Книжку під пахву та й йти звідтам
показать весь комментарий
10.03.2023 00:29 Ответить
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…» .

показать весь комментарий
10.03.2023 03:54 Ответить
"Записки Ичкерийского Волка" - Генерал Джохар Дудаев!
показать весь комментарий
10.03.2023 21:38 Ответить
Не читав Однак слова - правильні! Тому скопіював і зберіг звідкись цитату
показать весь комментарий
10.03.2023 21:47 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2023 00:30 Ответить
показать весь комментарий
10.03.2023 00:48 Ответить
Катерина, Тарас Шевченко, поема, 1838 рік

https://youtu.be/b2EQHw2UbR8
показать весь комментарий
10.03.2023 00:49 Ответить
Шевченко депресивний, він просто знищує. Постійний розпач, вічна біда- біденна, народні і людські муки, хата почорніла, мати постаріла, сестра посивіла, сорочка вистріпалася, дівка вродила - з дому вигнали, померла разом з тим дитям....скільки дівок, пройшовши у 7 класі (сорок годин катерини!) ту катерину, пишучи надцятий твір по ній, думали, ой, та якби мені так, батьки виженуть, позорище, гидке-бридке...( ті батьки вигнали б, роди вона і від Петра, звичайно).
Ще якась поетка не довго думала, сотворила зовсім вже карикатурну "солодку дарусю", повна бредятина, тошнотворна вже від середини прочитання почала голова боліти. Премію Шевченківську дали! Дітям у школі підсунули.
показать весь комментарий
10.03.2023 10:15 Ответить
Але ще: борітеся, бийтеся, кайдани порвіте і прочая. Тобто, кайдани ізначально мають бути, то їх порвіте. Тобто волі, волі, а значить статус кво- невольники, раби, але вставайте вже порвіте, порвіте ..
показать весь комментарий
10.03.2023 10:19 Ответить
Чи міг бути такий голодомор у когось, крім українців?
показать весь комментарий
10.03.2023 10:20 Ответить
Ви не праві, вивчаяКатерину ,дівчатка мають розумити проблеми , яки виникають при бездумної поведінці. Батьки вирослі з хиханьками і хаханьками по теліку, КОМУ НАВЧАТИ ДІТЕЙ?
показать весь комментарий
10.03.2023 10:21 Ответить
Мають бути і хіхоньки і танці і телевізор, бо не заборонений законом. Молоді мають веселитися, не все моралі читати одне другому. А Катерина що, бездумну мала поведінку? Це її біологія, молодість і гормони. Ну вродила, життя дала! якби сильно добре вчили тої Катерини, то багато хто не родився б.
показать весь комментарий
10.03.2023 10:32 Ответить
Так, якби добре вчили тої Катерини, то в України були би повноцінними родини і діти не росли без батька.

якби добре вчили Катерину на Донбасі, то не було б ВОСКРЕСНЫХ ДЕТЕЙ, котрі потім позвали хутина
показать весь комментарий
10.03.2023 10:43 Ответить
Чи були б вони, ті родини такими вже повноцінними? не спрощуйте, це більш складна проблема.Одружуються, розводяться.
Але який вплив на психіку 13 річної семикласниці чинить та депресивна, просто така, що викликає розпач, та Катерига
показать весь комментарий
10.03.2023 10:54 Ответить
У 13 років багато дівчиною вже мають місячні. На східі і у 10 років заміж віддають.

Батьки не завжди приділяють цьому питанню увагу. У церкву діти не ходять. Ви в курсе статистики СКІЛЬКІ дівчат вагитнюють в ранні роки? Нехай вивчають Катерину і народжують в нормальні роки , коли вони вже можуть про дитину піклуватися
І НЕ СПЕРИЧАЙТЕСЯ З ЖИНКОЮ
показать весь комментарий
10.03.2023 11:02 Ответить
От тут не треба про Донбас, не на Донбасі жила Катерина. Не всі наші біди від Донбасу. Нещасні, бо Донбас нам
показать весь комментарий
10.03.2023 11:00 Ответить
В часи , коли писалась Катерина , Донбас ще не був заселен кацапами . Після Голодомору на Донбас свезли всякий непотріб , що Україну досі порочит по всьому світу
ФОТО З Донеччини. Єнакієве, 1924 рік
показать весь комментарий
10.03.2023 11:08 Ответить
На окупованій частині Донбасу нині намагаються нав'язати думку, нібито регіон є російським - навіть через історію народного вбрання. Мовляв, на Луганщині і Донеччині вдягали кокошники і сарафани.

‼️‼️‼️Ні: головними уборами на Донбасі були очіпки, віночки й різні варіанти в'язання хусток; традиційним одягом була, звичайно, вишиванка, хоча і зі своїм унікальним орнаментом
показать весь комментарий
10.03.2023 11:09 Ответить
Ми ж про катерину? У сухому залишку: дівка завагітніла, це позорище, осуд, гидке- бридке, з чоловіком спала ( а ніхто ж не спить!), Ось картина Катерина: дівка з животом, подивіться, як на неї зириться той дядько, вона спала!з хлопом!
А має бути: з животом ходити не стидно, родити не стидно, за це з дому не виганяють, на смерть не карають! Як добре, що зараз випинають живіт з-під футболки і не дивляться. Не стидно! Не 'бридке". Вагітніють і раді. Життя дала! Вийде ще заміж. Не смертельно. Добре, що не як у Катерині.
показать весь комментарий
10.03.2023 11:35 Ответить
Та ні в сухому залишку: вагітність = смерть. Це не має викладатися дітям
показать весь комментарий
10.03.2023 11:41 Ответить
Достойна знахідка. Слава Героям!
показать весь комментарий
10.03.2023 00:52 Ответить
А Зе і Шмигаль вінки к пам'ятнику Тараса принесли ?

показать весь комментарий
10.03.2023 00:53 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/pfbid02D44JLgndq7xhAmNPfTfomUsfgBBJcfPv4TFvJTGBBmdnXLEu7hoqEN3nj2k51iXWl?__cft__[0]=AZXXD8y64EWe4qSatfxuAK82DuOwhXeDRjABougy0cjb0WwmiySAWNRYLnkpO4QYr4LyI_08ajho6SHwZAQRcBVDNK9JmNk_FnJ2o2WWWC_qq5P1AMovw11ek8rL8W65FpoULlpjDtvPO-uRa-rVtU8QqcQyfKIZ0YzrHC5tT_-ASoWt-OzecOguQoqvIUSwCSo&__tn__=%2CO%2CP-R ОКСАНА ЗАБУЖКО
2 ч. ·

На ваші прохання: ось та моя "шевченківська лекція», якою відкривався 1.02.2014 р. запланований задовго до Майдану літературний лекторій у "Майстер-класі". БК «Майстер-клас» тоді містився навпроти Лаври, і це варт пам'ятати, дивлячись це відео, - бо це вже почалась війна, вже були вбиті Вербицький, Нігоян і Жизнєвський, а в Лавру прибули автобусами з Росії молоді, спортивного вигляду "паломники", буцім на виставку «Дары волхвов» (дивно, що ніхто не згадував про цю «спецоперацію», коли СБУ прийшли нарешті - через 9 років - до «батальйону МП» з обшуком) - тобто ми зібралися в самому, сказати б, "серці тьми": 400 душ в залі, 400 в фойє (туди було винесено монітор, і йшов стрім), - і 2,5 години говорили про Шевченка.

І от з того вечора я знала: щО б не чекало попереду - ми переможемо.

З Днем нашого генія нас усіх, так вичерпно ним означених, - «і мертвих, і живих, і ненарожденних земляків, в Украйні і не в Украйні».

Хай береже нас і надалі
показать весь комментарий
10.03.2023 00:58 Ответить
Оксана Забужко «Шевченко у ХХІ столітті: спроба перезавантаження»

https://www.youtube.com/live/aCzjHbZ9EjU?feature=share
показать весь комментарий
10.03.2023 01:00 Ответить
.

горiти вам вiчно у пеклi, кацапо-ординськi вилупки !
показать весь комментарий
10.03.2023 08:23 Ответить
Як це можливо? Україну та "укрАинский язьік" придумав же Ленін вже після 1917 року
показать весь комментарий
10.03.2023 19:11 Ответить
бо до 30-х років минулого століття там жили корінні українці і всі в містах та селах розмовляли чисто на рідній мові і шанували традиції. Сталінська колективізація та Голодомор винищили майже все українське і натомість заселили міста та села що лишились після голоду "приїзжим" кацапським бидлом яке і сприяло потім пнр та днр
показать весь комментарий
12.03.2023 08:47 Ответить
 
 