Украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разрушенного дома обнаружили издание "Кобзаря" 1917 года. Книгу передадут на реставрацию. ФОТОрепортаж

Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря" 1917 года. Книга будет передана на реставрацию.

Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Сегодня, в день рождения Кобзаря, украинские воины в полуокруженном Бахмуте среди обломков разбитого дома нашли издание "Кобзаря", осторожно его подняли и заметили, что книга редкая, издание 1917 года. Воины - участники общественной организации "Сокол", решили передать книгу на реставрацию, потому что она нуждается в восстановлении. К сожалению, владелец книги неизвестен, но редкая книга не будет потеряна", - рассказал журналист.

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