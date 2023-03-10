Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Враг не приостанавливает террор жителей Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью 9 марта в результате вражеских обстрелов возникло возгорание жилого дома в поселке Антоновка Херсонской области. Пожар удалось ликвидировать на площади 200 кв.

На месте происшествия работало 13 спасателей и 3 единицы техники.







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