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Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО

Враг не приостанавливает террор жителей Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью 9 марта в результате вражеских обстрелов возникло возгорание жилого дома в поселке Антоновка Херсонской области. Пожар удалось ликвидировать на площади 200 кв.

На месте происшествия работало 13 спасателей и 3 единицы техники.

Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС 01
Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС 02
Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС 03

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обстрел (27913) пожар (5976) ГСЧС (5026) Херсонская область (4898)


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