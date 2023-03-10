Из-за вражеских обстрелов в Антоновке на Херсонщине горел жилой дом, - ГСЧС. ФОТО
Враг не приостанавливает террор жителей Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью 9 марта в результате вражеских обстрелов возникло возгорание жилого дома в поселке Антоновка Херсонской области. Пожар удалось ликвидировать на площади 200 кв.
На месте происшествия работало 13 спасателей и 3 единицы техники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль