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С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с Олегом и Никитой Хомюками. Отец и сын погибли в бою против российских оккупантов под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Брат и дядя погибших, воин Юрий Самсон ранее рассказал, что Олег и Никита с первых дней полномасштабного вторжения стали добровольцами.

В то же время 241-я бригада терробороны отметила: "С первых дней полномасштабного наступления пошли защищать свою землю в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Отец с сыном вместе защищали Украину в составе нашего 206 батальона территориальной обороны ВСУ и вместе героически погибли".

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С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 01
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 02
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 03
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 04
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 05
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 06
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 07
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 08
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 09
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 10
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 11
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 12
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 13
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 14
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 15
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 16
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 17
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 18
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 19
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 20
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 21
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 22
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 23
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 24
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 25
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 26
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 27
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 28
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 29
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 30
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 31
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 32
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 33
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 34
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 35
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 36
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 37
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 38
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 39
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 40
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 41
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 42
С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом 43

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

захоронения (221) Киев (25692) военнослужащие (6186) Богачук Олег (1462) ВСУ (6699)


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