С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве простились с Олегом и Никитой Хомюками. Отец и сын погибли в бою против российских оккупантов под Бахмутом.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Брат и дядя погибших, воин Юрий Самсон ранее рассказал, что Олег и Никита с первых дней полномасштабного вторжения стали добровольцами.
В то же время 241-я бригада терробороны отметила: "С первых дней полномасштабного наступления пошли защищать свою землю в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Отец с сыном вместе защищали Украину в составе нашего 206 батальона территориальной обороны ВСУ и вместе героически погибли".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль