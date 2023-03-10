С воинами Олегом и Никитой Хомюками простились в Киеве: Отец и сын погибли в бою против оккупантов под Бахмутом. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве простились с Олегом и Никитой Хомюками. Отец и сын погибли в бою против российских оккупантов под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Брат и дядя погибших, воин Юрий Самсон ранее рассказал, что Олег и Никита с первых дней полномасштабного вторжения стали добровольцами.

В то же время 241-я бригада терробороны отметила: "С первых дней полномасштабного наступления пошли защищать свою землю в состав Сил территориальной обороны ВСУ. Отец с сыном вместе защищали Украину в составе нашего 206 батальона территориальной обороны ВСУ и вместе героически погибли".

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.