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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области. ФОТОрепортаж

9 марта под вражеским огнем оказались объекты критической, гражданской и жилищной инфраструктуры Запорожской области.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 4:00 и 20:00 российские военные нанесли 9 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры области и города. Взрывной волной и обломками повреждены здания двух учебных заведений", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Запорожье и населенные пункты Пологовского и Васильевского районов. В результате вечерних обстрелов за медицинской помощью обратился 34-летний житель Запорожья. Во время ракетной атаки мужчина находился на территории гаражного кооператива, расположенного недалеко от места попадания.

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За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 01
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 02
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 03
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 04
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 05
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 06
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 07
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области 08

Запорожье (2682) обстрел (27913) Нацполиция (16564) Запорожская область (3210)


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