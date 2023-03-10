За прошедшие сутки оккупанты нанесли 76 ударов по территории Запорожской области. ФОТОрепортаж

9 марта под вражеским огнем оказались объекты критической, гражданской и жилищной инфраструктуры Запорожской области.

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 4:00 и 20:00 российские военные нанесли 9 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры области и города. Взрывной волной и обломками повреждены здания двух учебных заведений", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки под вражеским огнем находились Запорожье и населенные пункты Пологовского и Васильевского районов. В результате вечерних обстрелов за медицинской помощью обратился 34-летний житель Запорожья. Во время ракетной атаки мужчина находился на территории гаражного кооператива, расположенного недалеко от места попадания.

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