Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Россияне с утра обстреляли Константиновку из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган".
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"В результате атаки трое мужчин и четыре женщины получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - говорится в сообщении.
В результате обстрела повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.
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