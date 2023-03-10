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Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Россияне с утра обстреляли Константиновку из зенитно-ракетного комплекса С-300 и реактивной системы залпового огня "Ураган".

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"В результате атаки трое мужчин и четыре женщины получили телесные повреждения разной степени тяжести. Также осколочное ранение получил 53-летний водитель маршрутного такси", - говорится в сообщении.

В результате обстрела повреждены или полностью разрушены около 14 частных домовладений, 9 автомобилей, газовая труба, гаражи, хозяйственные постройки и объекты гражданской инфраструктуры.

Смотрите: В течение суток российские войска 41 раз атаковали населенные пункты Донецкой области, - полиция. ФОТОрепортаж

Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 01
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 02
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 03
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 04
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 05
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 06
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 07
Обстрел Константиновки: количество раненых возросло до 8, - Офис Генпрокурора 08

обстрел (27913) Донецкая область (10009) Константиновка (1804)


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Цензор лови відос ..Думаю завтра ви його полюбому покажете .Отже - політ орка ,тройний тулуп з окопа аж в лісосмугу
https://twitter.com/antiputler_news/status/1634097031445639168 https://twitter.com/antiputler_news/status/1634097031445639168

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10.03.2023 16:27 Ответить
 
 