США передали Украине древние артефакты, незаконно пытавшиеся ввести из России. ФОТОрепортаж

США передали Украине предметы исторического наследия, в частности скифские мечи VI-V вв. до н.э. и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., которые пытались незаконно ввести из России в Штаты.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы вернем все, что украла у нас Россия – территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Сегодня в Посольстве Украины в США состоялась официальная церемония передачи Украине предметов исторического наследия, задержанных таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ в США", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мужчина пытался ввезти из Румынии 2,2 млн грн, спрятав наличные под одеждой, - МВД. ФОТО

Среди них: мечи-акинаки скифской культуры VI-V в до н.э. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и АР Крым) и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., что, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.

Ткаченко поблагодарил правоохранительные органы США и Украины и всех причастных, которые совершили такую операцию.





