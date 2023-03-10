США передали Украине древние артефакты, незаконно пытавшиеся ввести из России. ФОТОрепортаж
США передали Украине предметы исторического наследия, в частности скифские мечи VI-V вв. до н.э. и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., которые пытались незаконно ввести из России в Штаты.
Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы вернем все, что украла у нас Россия – территории, людей, предметы искусства и культурное наследие. Начинаем уже сейчас. Сегодня в Посольстве Украины в США состоялась официальная церемония передачи Украине предметов исторического наследия, задержанных таможенно-пограничной службой США при попытке незаконного ввоза из РФ в США", - говорится в сообщении.
Среди них: мечи-акинаки скифской культуры VI-V в до н.э. (ареал распространения – лесостепная, степная часть Украины и АР Крым) и кремневый шлифованный топор III тысячелетний до н.э., что, по информации Института археологии Украины, относится к культуре шаровидных амфор.
Ткаченко поблагодарил правоохранительные органы США и Украины и всех причастных, которые совершили такую операцию.
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це я показую, що це все ширпотреб нашого ринку старожитностей
В нормальній державі цими торговцями вже-б поліція займалася - бо там і незаконна торгівля культурними цінностями, і "фальсифікатом, процвітає Та й "шахрайство" проглядає! Суцільний "кримінал" А ти його "розхвалюєш"!
До речі, не факт, що затримані ці речі на кордоні Америки були протягом останнього року... знаючи неспішність їхнього правосуддя.
А зустрітись вони могли у любого торговця старовиною.
Я висловив одну з версій що мають право на існування - бо вона правдоподібна
Як я вже писав вище - зовсім не факт, що вони були вивезені з території України саме протягом останнього року.
В якому році Крим окупували?
Я вже мовчу про лісостеп!
1) Скіфи проживали на території північного Причорномор"я В Криму жили "таври" Вони воювали між собою
2) Скіфські поховання розвідані і там і там (У мене на батьківщині (Черкащині) часті наприклад поховання сарматів)
3) Частіш всього знайдені артефакти передавалися до музеїв за місцем знаходженняНайбільш цінні могли вивозиться до центральних музеїв
4 ) У музеїв є програма по обміну колекціями - музей формує експозицію та направляє до іншого музею на тимчасове експонування (так скіфське золото з Кримських музеїв потрапило до Нідерландів) І точно так само музейна колекція з Запоріжжя чи Херсону могла перебувать на експозиції того ж сімферопольського музею весною 2014-го
Можеш дать гарантію що подібні версії не можуть буть правдоподібними?
Але скажіть мені - на чому заснована Ваша впевненість, що ці артефакти були викрадені з музеїв, і саме під час окупації?
І археологи бувають різні.
І міжнародна торгівля теж може проходити чорними стежками.
А відтак - ці витвори цілком можливо ніколи не були в жодному музеї.