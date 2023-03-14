Экс-чиновница "Укрпошти" в Лимане собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев, - СБУ. ФОТО
Бывшая чиновница одного из отделений "Укрпошти" добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что женщина присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.
"Там ее назначили главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения днр". Находясь на "должности", коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", – говорится в сообщении.
После освобождения Лимана она пыталась скрываться от правосудия и вернулась на прежнее место работы в Укрпошту. Однако, сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности пособницы врага и задержали ее.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чино́вник в Русском царстве и Российской империи - лицо мужского пола, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время - обиходное название государственного служащего.
В Украине работники Укрпочты не имеют статус госслужащего