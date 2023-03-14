Экс-чиновница "Укрпошти" в Лимане собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев, - СБУ. ФОТО

Бывшая чиновница одного из отделений "Укрпошти" добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что женщина присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.

"Там ее назначили главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения днр". Находясь на "должности", коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", – говорится в сообщении.

После освобождения Лимана она пыталась скрываться от правосудия и вернулась на прежнее место работы в Укрпошту. Однако, сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности пособницы врага и задержали ее.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

