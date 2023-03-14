РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3979 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 413 12

Экс-чиновница "Укрпошти" в Лимане собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев, - СБУ. ФОТО

Бывшая чиновница одного из отделений "Укрпошти" добровольно пошла на сотрудничество с российскими оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что женщина присоединилась к рядам местной оккупационной администрации.

"Там ее назначили главой "отдела приема граждан управления труда и социальной защиты населения днр". Находясь на "должности", коллаборантка собирала персональные данные граждан, которые передавала российским оккупантам. Принуждала пенсионеров и льготников переводить соцвыплаты под "российскую юрисдикцию", – говорится в сообщении.

После освобождения Лимана она пыталась скрываться от правосудия и вернулась на прежнее место работы в Укрпошту. Однако, сотрудники СБУ установили факты коллаборационной деятельности пособницы врага и задержали ее.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ нуждаются минимум в 5000 авто ежемесячно, - эксперты

Экс-чиновница Укрпошти в Лимане собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев, - СБУ 01
Экс-чиновница Укрпошти в Лимане собирала для россиян персональные данные оставшихся в оккупации украинцев, - СБУ 02

СБУ (20435) Донецкая область (10828) Лиман (327) коллаборационизм (911)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
на гіляку запроданку кацапську !!!!
показать весь комментарий
14.03.2023 14:18 Ответить
+5
ще одна тупа курка.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:17 Ответить
+5
показать весь комментарий
14.03.2023 14:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще одна тупа курка.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:17 Ответить
на гіляку запроданку кацапську !!!!
показать весь комментарий
14.03.2023 14:18 Ответить
Таку погань треба розбирати на органи (нехай хоч якусь користь принесуть), а як хворе - то на корм для тварин.
показать весь комментарий
14.03.2023 14:21 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2023 14:24 Ответить
не тільки він, але усі зе 2.5 роки всіляко співпрацюволи з ворогом, дивлячись ***** в дупу та були готові здати 60-70% території країни під окупацію кацапам, лиш би ***** залишив його, банду зелених зрадників гауляртерами окупованої України, на кшталт чіпсовоного недо-бульбофюрера !!! тому хтось моє відповісти за здані, практично без бою, Херсон, Бердянськ, Малітополь, Енергодар, оточення Маріуполя, тощо !!!



показать весь комментарий
14.03.2023 16:32 Ответить
з нашими судами-вже кавою пригостили і бобіком додому завезли з вибаченнями
показать весь комментарий
14.03.2023 14:29 Ответить
тп....
показать весь комментарий
14.03.2023 14:57 Ответить
От **** продажна.
показать весь комментарий
14.03.2023 15:50 Ответить
почтальонша - чиновница?
показать весь комментарий
14.03.2023 15:51 Ответить
Прошу прощения, Новичёк на Цензоре?
Чино́вник в Русском царстве и Российской империи - лицо мужского пола, имеющее чин, и состоящее на статской (гражданской) или придворной службе. В настоящее время - обиходное название государственного служащего.
В Украине работники Укрпочты не имеют статус госслужащего
показать весь комментарий
14.03.2023 18:36 Ответить
Таким курвам потрібно одразу виносити вирок "довічно" ....
показать весь комментарий
14.03.2023 16:47 Ответить
Хоч підозрою "налякали"?
показать весь комментарий
14.03.2023 18:17 Ответить
 
 