Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный. ФОТОрепортаж

Оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших военных в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу". – отмечает главнокомандующий.

