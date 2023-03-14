РУС
14 039 67

Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный. ФОТОрепортаж

Оборона Бахмута имеет очень важное стратегическое значение для сдерживания врага.

Об этом сообщил в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаю крепость, храбрость и несокрушимость наших военных в Бахмуте. Оборонная операция на этом направлении имеет сверхважное стратегическое значение для сдерживания врага. Она ключевая в устойчивости обороны всего фронта. Спасибо каждому защитнику и защитнице, кто дает достойный отпор оккупантам и приближает победу". – отмечает главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сырский о Бахмуте: Сложно, но оборона крепости продолжается

Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный 01
Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный 02
Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный 03
Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный 04
Оборонная операция на Бахмутском направлении – ключевая в устойчивости обороны всего фронта, – Залужный 05

Бахмут (1609) Залужний Валерій (673)
Топ комментарии
+17
миллионы! Долбанный орк
показать весь комментарий
14.03.2023 16:41 Ответить
+15
кацапи
показать весь комментарий
14.03.2023 16:35 Ответить
+14
Правильно. Те 300тыс. чмобиков и вагнеровцев нужно как то перемолоть и не дать им разползтись. Рашисты в Бахмуте как лиса застрявшая зубами в смолу. И не могут захватить и не могут бросить потому что пострадает их имидж.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:56 Ответить
От відповідь Головнокомандувача по Бахмуту.
"Сумніви боягузіа роблять з нас..." (с)
показать весь комментарий
14.03.2023 16:31 Ответить
Коротко та ясно.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
кацапи
показать весь комментарий
14.03.2023 16:35 Ответить
Ну про это не кацапские сми писали а немецкие, так что хз, может залужный не хочет показывать, что зелебоба лезет в военные дела.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:07 Ответить
А то у кацапов нет возможности вбросов через немецкую прессу.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:11 Ответить
Ну "вброс" был в Deutsche Welle, что то сильно круто даже для кацапов учитывая что издание у них заблокировано роскомнадзором.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:16 Ответить
Bild?.... самая жёлтая пресса Германии
показать весь комментарий
14.03.2023 21:55 Ответить
По дорозі з Бахмута тисячі розбитоі техніки -- прожимают .
показать весь комментарий
14.03.2023 16:37 Ответить
миллионы! Долбанный орк
показать весь комментарий
14.03.2023 16:41 Ответить
Обстрілюється -- з півночі до півдня 4 км .
показать весь комментарий
14.03.2023 16:46 Ответить
Залужному краще зосередитись на справі і уникати будь-яких публічних заяв, особливо в політичній площині, рано чи піздно зелені його на цьому підставлять
показать весь комментарий
14.03.2023 16:48 Ответить
можливо і вже підставили... з Бахмутом.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:53 Ответить
випередили, нижче відписав
показать весь комментарий
14.03.2023 16:55 Ответить
ЗІ Я про те, наприклад, що наразі обороною Бахмуту фактично командує Сирській (якщо https://glavcom.ua/longreads/jurij-lutsenko-mene-vidklikali-iz-bakhmuta-za-rishennjam-zelenskoho-914305.html вірити Луценку), а відповідати буде Залужний
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
Чому ж це? Якщо вірити міністу оборони ,то хто набідокурив,тей і несе відповідальність. А Сирський дійсно працює. Не на оп,а для Перемоги України. Досить таких вкидів
показать весь комментарий
14.03.2023 17:10 Ответить
яких саме вкидів? що обороною Бахмуту командує Сирський? це написав Луценко, читайте за посиланням, я йому вірю

щоб робити власні висновнки я не маю необхідної інформації, але якби довелося на основі наявної, то сказав би що без принципових змін на фронті оточення Бахмуту - справа часу
показать весь комментарий
14.03.2023 17:16 Ответить
ЗІ Скільки часу - залежить від людей, але їм складно, надзвичайно складно
показать весь комментарий
14.03.2023 17:40 Ответить
> Якщо вірити міністу оборони
Пробачте, що?
Пропонується вірити особі "яйця по 17"?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:18 Ответить
Це його слова, коли йому корупцію приписали. Значить його слова юридично переводять усі важелі на Генерала Сирського, як відповідального за цей фронт. Особу з яблуками за 51для ЗСУ не поважаю
показать весь комментарий
14.03.2023 17:23 Ответить
Ви хвора таки. Я топовий підписчик сайту Залужного, а гнати зраду відносно управління фронтом це маячня або оп або русні. Ваша недовіра ЗСУ зашкалює.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:33 Ответить
Новенький троль...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:49 Ответить


Мене читають: 3

Я читаю: 0

Реєстрація:13.01.2023
показать весь комментарий
14.03.2023 16:50 Ответить
Що це значить ?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:13 Ответить
До ці чого ці тупі посилання на дату реєстрації?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:15 Ответить
Так наче всім зрозуміло. Питання в тому, щоб не потрапити в оточення у місті Бахмут, якщо загроза незначна то добре. А на Бахмутському напрямку надалі продовжувати оборонну операцію.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:52 Ответить
Правильно. Те 300тыс. чмобиков и вагнеровцев нужно как то перемолоть и не дать им разползтись. Рашисты в Бахмуте как лиса застрявшая зубами в смолу. И не могут захватить и не могут бросить потому что пострадает их имидж.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:56 Ответить
Так, повна аналогія з ДАПом
показать весь комментарий
14.03.2023 17:24 Ответить
Бахмут вже давно не має значення, загроза під Авдіївкою і кацапи рвонули на Міньківку, толку з того Бахмута, дороги весь час під обстрілом.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
Не має там загрози. Наразі війна і фронт увесь час має зміни
показать весь комментарий
14.03.2023 17:01 Ответить
Ви хвора? Апелюйте фактами, а не слиною
показать весь комментарий
14.03.2023 17:11 Ответить
Просто відкрийте карту і почитайте коменти. Що за графа і що таке соціал і хто виїхав? Якщо про мене, то особисту неприязнь не переводьте на дискусії відносно війни.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:26 Ответить
Та і північніше Бахмуту орки потроху пішли у бік Слов'янська та Краматорська.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:11 Ответить
А ГШ тіпа цього не бачить? В них сайт deepstate не завантажується?
Може це такий тактичний задум - запустити орків поглибше, а потім зрізати клешні боковими контрударами?
Ми звідки можемо знати?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:20 Ответить
там справа навіть не в "зрізанні клішнів" а в тому що бійці в Бахмуті тримають значні сили ворога, відкриваючи вікно для дій на інших напрямках

тож краще лишити питання "необхідності" профессіоналам
показать весь комментарий
14.03.2023 18:18 Ответить
Где-то я уже слышала точно такую фразу: "а в тому що бійці в ....... тримають значні сили ворога, відкриваючи вікно для дій на інших напрямках". Ах да! - Азовсталь! Не боитесь, что в результате тех, кто там сейчас героически сражается, ждёт так же участь, что и героических защитников Азовстали! - то, что ганебно назвали экстрадицией, а для народа дали другое определение - эвакуация! Так вот с защитниками Бахмута, зелёная плесень может сделать тоже самое! Нет, не дело задумали в Бахмуте, не дело.
показать весь комментарий
14.03.2023 20:23 Ответить
Порохоботи тепер байстрючать на кремлядську ОПу
показать весь комментарий
15.03.2023 01:16 Ответить
Цікаво чим і як ОПЗЄ змусило Залужного.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:01 Ответить
А що таке? Зраду розвінчав? Який жах...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:10 Ответить
У фейсбуці...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:13 Ответить
Я би поставив питання трохи ширше: "які в них комунікації?"
Пам'ятаєте, як напередодні 24-го лютого, допоки ОПа готоувалася до шашликів і порівнювала CNN до RT, Залужний, на ничку, готовувся. Про що виплило лише згодом, в інтев'ю іноземним ЗМІ.

Тепер, на такі інтев'ю треба питати дозволу. А ставка збирається чи не щодня - дуже схоже на тотальний контроль.

Може, бояться повторення Харківського наступу, про який не знали ані зе, ані єрмак?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:51 Ответить
ОПЗЄ має тепер у ГШ свою "крису" - Сирського.
Вони спочатку Безумну підглядати та підслуховувати посилали. А пртім вирішили просто придбати собі когось прямо з ГШ.

Тому від цих підарів тепер фіг шо приховаєш.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:08 Ответить
Ну давайте так!
Коли кацапи стояли в Мощуні - в 1,5 км від околиці Києва, на окружній Харкова - біля зоопарка Фельдмана, в аеропорту Миколаїва - тоді була небезпека.

Зараз кацапи чи зайшли, чи не зайшли на вулицю Чайковського, чи у провулок Чайковського у Бахмуті. Це дуже велика небезпека?

Кіпішують зараз із приводу Бахмута або кацапські тролі, або свої паникери...
показать весь комментарий
14.03.2023 17:14 Ответить
Там справді поки що мало оптимістичного. І підкріплення не допомогли.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:17 Ответить
Да почекай, не поспішай!
показать весь комментарий
14.03.2023 17:22 Ответить
Бахмут превели з військової площини у політичну. Восновному зусиллями президента Зеленського.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:29 Ответить
Теж так подумав,хочуть для себе зробити другий ДАП і "кіборгів"
показать весь комментарий
14.03.2023 17:57 Ответить
ДАП свою справу зробив, а Кіборги - герої, всі до одного, а от фінал має бути інший.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:02 Ответить
А небезпека нікуди не зникла. У Мощуні і на околиці Харкова Україна воювала власною зброєю і власним коштом. А зараз?
І "формула миру" Зеленського ніякої трансформації сусіднього Мордору не передбачає.
І де гарантія, що через 20 років Московія не обережно собі чергового фюрера, а Україна - чергову версію "достаточно перестать стрелять".
показать весь комментарий
14.03.2023 17:37 Ответить
Путін і його оточення мріяли стати переможцями у Гальській війні, але опинилися на Пелопонесській. Москва виявилася ближчою до Трої, ніж до Риму.
Після здачі гальського Порошенко Юлію Цезарю ніякого ЗЕ з його "формулою миру" вже не могло і бути. От тільки в цій "формулі миру" не записано, чим буде Московія: улусом Китаю, частиною європейського проекту, і чи буде вона взагалі? Який Україна планує результат і чи є в Україні Генштаб?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:16 Ответить
Зрадофилам уже даже Залужный не авторитет ) Ох и чепуши )
показать весь комментарий
14.03.2023 17:25 Ответить
Якби Москва за допомогою підкупу не воювала, то зрадофілів було би значно менше.
Перемога Петра І під Полтавою в значній мірі була обумовлена "подвигом" батуринського полковника Носа. І в цей раз у Гостомелі і на Чонгарі ми побачили те ж саме. Можна було б і передбачити, що щось подібне трапиться.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:42 Ответить
авторитет чи ні, але робити із нього Месію Всемогутнього теж не варто. Жива людина, якій властиво помилятися і підпадати під чужий вплив
показать весь комментарий
14.03.2023 18:51 Ответить
Оборонна операція на Бахмутському напрямку - ключова у стійкості оборони всього фронту, - Залужний Джерело:

А на Соледар интересно почему такая логика не распрастранялась? ... спросите у Сирского ... сдал город и весь фланг рашистам за пару дней
показать весь комментарий
14.03.2023 17:47 Ответить
Может хоть теперь зрадоепы заткнутся?

пс. Нет, почитал комменты - не заткнулись (((
показать весь комментарий
15.03.2023 00:17 Ответить
 
 