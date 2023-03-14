Сообщено о подозрении так называемому главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, причастному к депортации украинских детей в РФ, - СБУ

Служба безопасности системно разоблачает и документирует преступления руководителей оккупационных органов во временно захваченных районах петуха и востока Украины.

В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области РФ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленником является гражданин РФ, получивший в мае прошлого года "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона.

"На этой "должности" он выполнял задачи Москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте. Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в Россию под видом поездок в детские лагеря", - говорится в сообщении.

Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ.

На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

– ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске.

Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.

Расследование проводили сотрудники и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.