Сообщено о подозрении так называемому главе "минтранспорта" оккупированной части Херсонщины, причастному к депортации украинских детей в РФ, - СБУ
Служба безопасности системно разоблачает и документирует преступления руководителей оккупационных органов во временно захваченных районах петуха и востока Украины.
В результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении так называемому "министру транспорта Херсонской области РФ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленником является гражданин РФ, получивший в мае прошлого года "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона.
"На этой "должности" он выполнял задачи Москвы по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд военных группировок страны-агрессора на южном фронте. Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонщины в Россию под видом поездок в детские лагеря", - говорится в сообщении.
Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ.
На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
– ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).
Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске.
Впрочем, сотрудники СБУ знают о местах его перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности.
Расследование проводили сотрудники и следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
moze , 6e ne pizno podaruvaty ih moskaljam?
виявляється зайда, окупант...
паРаша з перших днів повномасштабної війни викрадає українських дітей та віддає їх на усиновлення своїм громадянам чи поміщає у дитячі будинки.
Допомагає їй у цьому й встановлена на тимчасово окупованих територіях так звана адміністрація, одного з членів якої викрила СБУ.
Ним виявився очільник "мінтранспорту" тимчасово окупованої частини області на півдні України. У результаті слідчо-оперативних дій так званому "міністру транспорту Херсонської області росії" повідомили про підозру.
Окупант причетний не до одного злочину.
Як встановили співробітники і слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, зловмисником є не колаборант, а громадянин країни-окупантки. І хоч ім'я зловмисника правоохоронці не назвали, з опублікованого фото відомо, що мовиться про Тимура Худоярова.
Своє "призначення" до окупаційного органу у захопленій частині регіону він отримав ще у травні минулого року.
На своїй "посаді" він був одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини області до паРашії. Для цього він організовував буцімто поїздки до дитячих таборів.
Однак він був причетний не до одного злочину. Під керівництвом окупанта загарбники ерефії тоннами вивозили через море українське зерно до країни-терористки.
Також слідчі з'ясували, що чоловік виконував й інші доручення з кремля. Зокрема, він виконував завдання по перелаштуванню місцевої транспортної системи під забезпечення потреб військових угруповань паРашії на південному фронті.
