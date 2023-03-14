РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4230 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники Война
16 652 32

$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задержан заместитель начальника одного из управлений Министерства обороны Украины при передаче документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста об оформлении за денежные средства документов о снятии с военного учета для того, чтобы последний не подпадал под призыв по мобилизации и имел возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

​Стоимость своих услуг чиновник оценил в $9 тыс. Его задержали после передачи документов и получения средств.

Во время обысков, проведенных по месту жительства чиновника, изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства. Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

​Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель кадрового подразделения батальона терробороны разоблачен на взятке: требовал более 1,2 млн грн за перевод 14 воинов с фронта в тыл, - Офис генпрокурора. ФОТО

$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 01
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 02
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 03
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 04
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 05
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 06
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 07
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 08
$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора 09

взятка (6232) Минобороны (9582) Офис Генпрокурора (2641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Поки той чиновник не буде під Бахмутом, нічого в Україні не зміниться.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:58 Ответить
+6
когда суд и лишения все нажитого "непосильным" трудом?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
+6
От же ж падло...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.03.2023 16:53 Ответить
когда суд и лишения все нажитого "непосильным" трудом?
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
От же ж падло...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:54 Ответить
Затримано заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України Джерело:
показать весь комментарий
14.03.2023 16:55 Ответить
а вони заробляють...
показать весь комментарий
14.03.2023 16:57 Ответить
Курва при погонах! В хату його до опущених.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:58 Ответить
Поки той чиновник не буде під Бахмутом, нічого в Україні не зміниться.
показать весь комментарий
14.03.2023 16:58 Ответить
для Бахмуту краще якщо його там не буде
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
Як м'ясо піде.
показать весь комментарий
14.03.2023 19:27 Ответить
Україна зараз в тому стані коли вкрай важливо щоб жоден боєць ЗСУ не був "м"ясом".

Вже писав але продублюю

мета путіна на цьому єтапі - закріпитися на окупованих територіях завдяки "мирним переговорам" і підготувати плацдарм для наступних атак (нові лднри)

досягти цієї мети на данному етапі він може тільки завдаши великих втрат ЗСУ (удари по цивільним як бачимо результату не принесли), щоб довести а) Заходу що матеріальна підтримка ЗСУ не має сенсу, б) україцям - що треба домовлятися
показать весь комментарий
14.03.2023 19:35 Ответить
тому перевод війни в обоюдне "закидування м"ясом" шлях до програшу бо у ворога і "м"яса" більше і ставлення до нього інше
показать весь комментарий
14.03.2023 19:39 Ответить
до речі в багатьох ТЦК цим займаються такса починається від 5 тис. долл, в деяких ТЦК через таке огульне рішалово навіть міняли по кілька раз керівництво, голів та членів ВЛК....
показать весь комментарий
14.03.2023 17:17 Ответить
При зміні керівництва суми хабарів зростають.
показать весь комментарий
14.03.2023 17:33 Ответить
)))
саме так, ви влучно підмітили це.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:50 Ответить
Можна тільки уявити, скільки грошви поприлипало до рук таких хабарменів..
Якщо є підтвердження про працевлаштування за кордоном, там трудовий договір чи контракт - чому б не випустити офіційно, а ті ж умовні 9000 зобов'язати сплатити, як податки?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:25 Ответить
тому що скрисив, не поділився...давно кажу: зробіть систему за 5к у.е. офіційно і всім буде легше
показать весь комментарий
14.03.2023 17:43 Ответить
в цьому є резон, далі зробити громадський контроль за коштами і переправляти їх тим хто на передовій і частково тим хто в тилу але зайнятий тільки на практичних роботах типу ремонти машин, доставка снарядів (не таким дармоїдам як роти охорони воєнкоматів тощо)....Таким чином кожному солдату буде належатись гігантська сумма за яку вже будуть хотіти йти ризикувати багато чоловіків і жінок...якщо наприклад за 3 міс. можна буде купити багатокімнатне житло в новобудові то мабуть варто ризикнути
показать весь комментарий
14.03.2023 20:36 Ответить
а ще ж є тема моряків і дозволу на роботу від воєнкоматів...золоте дно!
показать весь комментарий
14.03.2023 17:44 Ответить
І тут Рєзніков заробляє?
показать весь комментарий
14.03.2023 17:57 Ответить
Цікаво, де більше тут чи на яйцях....
показать весь комментарий
14.03.2023 18:24 Ответить
Резніков за це не відповідає то індивідуальна відповідальність цікаво за що він відповідає
показать весь комментарий
14.03.2023 22:14 Ответить
Один из многих в МОУ
показать весь комментарий
14.03.2023 18:00 Ответить
Замість Міноборони треба писати:мінхабарників.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:08 Ответить
Теперь доведеться йому з ДБР ділитися )
показать весь комментарий
14.03.2023 18:22 Ответить
аркуші з печатками військових частин РФ - може вони розвідника затримали ??
Алаверди до ГУР ? Не дай Б...х ...
показать весь комментарий
14.03.2023 18:25 Ответить
Наши офицеры успевают и воевать, и молодых лупить, и шабашкой заниматься. Интересно, этот то хоть порох понюхал.
показать весь комментарий
14.03.2023 18:31 Ответить
а шо то за стяття з розкладу хворіб у тій на фото бамажці 52а ....
показать весь комментарий
14.03.2023 18:54 Ответить
Зараз знову скажуть, що рєзніков не повинен відповідати за правопорушення своїх підлеглих. Не розхитуйте, бо в рєзнікова новий Рамштайн на носі
показать весь комментарий
14.03.2023 19:53 Ответить
Нічого собі! 9 тис баксів щоб відкосити. Це певно вплив яблук по 50 грн і яєць пр 17 грн
показать весь комментарий
15.03.2023 10:50 Ответить
 
 