$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Задержан заместитель начальника одного из управлений Министерства обороны Украины при передаче документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"По данным следствия, полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста об оформлении за денежные средства документов о снятии с военного учета для того, чтобы последний не подпадал под призыв по мобилизации и имел возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения", - говорится в сообщении.
Стоимость своих услуг чиновник оценил в $9 тыс. Его задержали после передачи документов и получения средств.
Во время обысков, проведенных по месту жительства чиновника, изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства. Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже писав але продублюю
мета путіна на цьому єтапі - закріпитися на окупованих територіях завдяки "мирним переговорам" і підготувати плацдарм для наступних атак (нові лднри)
досягти цієї мети на данному етапі він може тільки завдаши великих втрат ЗСУ (удари по цивільним як бачимо результату не принесли), щоб довести а) Заходу що матеріальна підтримка ЗСУ не має сенсу, б) україцям - що треба домовлятися
саме так, ви влучно підмітили це.
Якщо є підтвердження про працевлаштування за кордоном, там трудовий договір чи контракт - чому б не випустити офіційно, а ті ж умовні 9000 зобов'язати сплатити, як податки?
Алаверди до ГУР ? Не дай Б...х ...