$9 тыс. за оформление документов о снятии с военного учета: Задержан чиновник Минобороны, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Задержан заместитель начальника одного из управлений Министерства обороны Украины при передаче документов о снятии военнообязанного с военного учета для беспрепятственного выезда за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"По данным следствия, полковник договорился с гражданином Украины призывного возраста об оформлении за денежные средства документов о снятии с военного учета для того, чтобы последний не подпадал под призыв по мобилизации и имел возможность беспрепятственного выезда за границу в период действия военного положения", - говорится в сообщении.

​Стоимость своих услуг чиновник оценил в $9 тыс. Его задержали после передачи документов и получения средств.

Во время обысков, проведенных по месту жительства чиновника, изъяты документы и военные билеты третьих лиц, выписки из медицинских карт, листы с печатями воинских частей РФ, оружие и денежные средства. Сейчас задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

​Также принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанного преступления, в том числе среди работников районного центра комплектации и социальной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководитель кадрового подразделения батальона терробороны разоблачен на взятке: требовал более 1,2 млн грн за перевод 14 воинов с фронта в тыл, - Офис генпрокурора. ФОТО

















