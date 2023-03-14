РУС
8 370 47

Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

нагороди

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские добровольцы сражаются ежедневно за страну.

Об этом президент сказал во время торжеств по случаю Дня украинского добровольца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Украинские добровольцы бьются ежедневно за нашу страну, бьются в Украине, бьются на передовой. В рядах Вооруженных сил Украины и нашей Национальной гвардии. В рядах наших Сил безопасности", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинские добровольцы учат, спасают, лечат, волонтерят, и непременно – победят.

Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Память воинов, павших с 2014 года в войне с РФ, почтили в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды 02
Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды 03

"24 февраля, 14-й год, борьба за свободу для Украины в XX веке, освободительные битвы более ранних времен - все это будет увенчано победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем сейчас каждый день. Слава нашим воинам! Слава всем вам, слава украинским добровольцам ", – заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг хочет нас сломить, но нация добровольцев - непобедима, - Залужный

Как сообщалось, каждый год 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца. Памятная дата установлена Верховной Радой Украины в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Зеленский Владимир (21993) награда (1851) добровольцы (1209)
+15
«Добровольці отримують нагороди з рук ухилянта!» - картина маслом.
14.03.2023 20:10 Ответить
+8
і пакет з яблуками
14.03.2023 20:06 Ответить
+7
А в это время министерство мародёрства бьётся с поставщиками продуктов за цены.
Спалились на яйцах - перешли на яблоки, спалились на яблоках - переходят на пирожки.
На последние большая ставка: с начинкой - какая начинка, без начинки - без какой, с посыпкой -без посыпки, на штуки - на вес - на калории.....
14.03.2023 20:13 Ответить
і пакет з яблуками
14.03.2023 20:06 Ответить
Я тебе конечно верю...
14.03.2023 20:09 Ответить
А недавно я видал
Как *уйло в сосновых ветках висел
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?🤣🤣🤣
14.03.2023 20:12 Ответить
Ну что тебе сказать...)))
14.03.2023 20:22 Ответить
А во время звездопада
Я видал, как по небу
Две звезды летели рядом - (накрили *уйла)
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
14.03.2023 20:25 Ответить
Верю.
14.03.2023 21:07 Ответить
Мені подобається пісня мого дитинства.
15.03.2023 03:07 Ответить
Наш с тобой секрет.
14.03.2023 20:13 Ответить
Вже сам з собою,під вечір?🤣🤣🤣
14.03.2023 20:41 Ответить
Скільки вже за комірець залив?
14.03.2023 20:45 Ответить
Ну скільки?Тільки чесно.І я нікому не скажу.
14.03.2023 20:50 Ответить
«Добровольці отримують нагороди з рук ухилянта!» - картина маслом.
14.03.2023 20:10 Ответить
А приміщення то яке. В кращих традиціях Київської русі. По фільмах.
14.03.2023 20:18 Ответить
Сусальне золото. Ні одна ракета не пошкодила.
Нагороджувати героїв України треба. Це правильно.
14.03.2023 20:20 Ответить
5й госпіталь знаходиться в Молдові?
15.03.2023 13:38 Ответить
А в это время министерство мародёрства бьётся с поставщиками продуктов за цены.
Спалились на яйцах - перешли на яблоки, спалились на яблоках - переходят на пирожки.
На последние большая ставка: с начинкой - какая начинка, без начинки - без какой, с посыпкой -без посыпки, на штуки - на вес - на калории.....
14.03.2023 20:13 Ответить
А ще "квартал 95" активно боронять країну, гастролюючи по ЄС, навіть нагородами відзначені.
14.03.2023 20:34 Ответить
як що відраховують гроші на допомогу, ту куй з ними
хай їздять
воювати все одно не підуть
а як що не допомагають
то підери гнойні....
14.03.2023 21:15 Ответить
конёчно жаль что возможно воруют, но им нё повавидуёшь - будут горёть вёчно. че, махнулся бы мёстами с Рёзниковым? ты то никому нё нужён, а ёго Аллах будёт вёчно жёчъ. правда, ёсли он нё вёрит в Аллаха - то и жёчъ никто нё будёт
16.03.2023 13:20 Ответить
Це тупе зелене непорозуміння якщо і має щось робити у час війни, то хіба що вручати нагороди. А керувати державою має наказний гетьман. Як у часи козацтва. Бо немає нічого важливішого, ніж перемога у війні. А ці зелені макаки вже вистроїлися в чергу по гроші для відбудови.
14.03.2023 20:19 Ответить
А де тоді був пан Зеленський, коли хлопці і дівчата у 2014 році завершивши Майдан пішли на фронт?
14.03.2023 20:29 Ответить
То були зовсім їнші добровольці. Неправильні !
14.03.2023 20:38 Ответить
В москве прятался, его родственник рассказывал.
14.03.2023 20:43 Ответить
Ось тут. І не ховався - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

14.03.2023 21:20 Ответить
ще б держслужбовці так бились за Україну, а не займались грабунком і корупцією
14.03.2023 20:38 Ответить
А хто тоді в країні буде підтримувати Путлера ?
14.03.2023 20:41 Ответить
Зеленский прост понял, что с москалями ему Оскара не видать точно. А с Украиной можно попробовать, овации на Западе, как у Гагарина.... Такая всемирная слава с Путиным ему точно не светила.... гавкать пуделем из под барских сапог - потолок.
14.03.2023 20:44 Ответить
Якби ''воно'' займалося б зброєю,а не асфальтом то не було б такої війни!
14.03.2023 20:45 Ответить

14.03.2023 20:48 Ответить
А хто там зкраю зліва тінню стоїть над сонцесяйним? Невже єрмак? Черговий доброволець?
14.03.2023 20:56 Ответить
а когда появятся еврейские добровольцы, или они только у корыта, бабло хавать
14.03.2023 21:27 Ответить
Трухин штоли ?
14.03.2023 21:43 Ответить
і ніхто в морду не плюне?
14.03.2023 22:13 Ответить
До сих пір не можу збагнути, як можна потиснути руку купі лайна....

Мені вистачило одного разу побачити його вживу у себе в "конторі". І то я пішов на вулицю перекурити, не дочекавшись кінця його "промови" до нас.

Це просто мєрзость!!!
14.03.2023 23:52 Ответить
може вже час квартири почати передавати людям на плечах яких лежить все майбутнє !!! від мільяржів доларів допомоги до ф 16 все на плечах простої піхоти яка пізди дає русні . !!!
******** піаритися на чужих подвигах. Так президент має право вручати нагороди так це навіть певним чином відзнака з рук президента стимулює воїна і суспільство ，але вже час фінансово забезпечувати цих людей серйозними грошима . Офіцери повинні отримувати квартири ，солдати високу заробітну плату не нижче 100 тисяч а учасники бойовиї дій і того більше .Якщо від армії залежить усе то вже зробіть так щоб йте в армію було престижно . Молоді люди шарахаються від армії - в армії зараз середній вік 50 років ，а в 50 років у людини вже не та реакція !!! Не той рівень витримки стресу !!! Раджу пошукати відео де молодий хлопчина років 20 разом з старшим товаришем близько 40 років ********* проти русні і в той час як старший чоловік занервував і тільки подавав бк молодий піздив ****** русню аж гай шумів!!!!
15.03.2023 06:24 Ответить
Яке лицемірство, зрадник і покидьок вручає нагороди Героям,.але Бог є і клоун і єрмак і абрахамія всі інші покидьки будуть сидіти в тюрмі.
15.03.2023 09:19 Ответить
Кожен день бачимо як "добровольців" здоровані пакують у буси. То яке відношення може бути у людей до держави?
15.03.2023 11:06 Ответить
Я б не брав ті нагороди із рук Віслюка.
15.03.2023 15:20 Ответить
Зрадник зєлєнський вручає нагороди Героям, це просто нонсенс але он разумков каже що 83 відсотків дегенератів це подобається ,ну тоді питань немає ,ці 83 відсотки мають іти на фронт ,якось так.
16.03.2023 07:36 Ответить
 
 