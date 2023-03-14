Украинские добровольцы сражаются ежедневно за нашу страну и непременно победят: Зеленский вручил награды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские добровольцы сражаются ежедневно за страну.

Об этом президент сказал во время торжеств по случаю Дня украинского добровольца, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

"Украинские добровольцы бьются ежедневно за нашу страну, бьются в Украине, бьются на передовой. В рядах Вооруженных сил Украины и нашей Национальной гвардии. В рядах наших Сил безопасности", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинские добровольцы учат, спасают, лечат, волонтерят, и непременно – победят.

"24 февраля, 14-й год, борьба за свободу для Украины в XX веке, освободительные битвы более ранних времен - все это будет увенчано победой Украины, которую мы изо всех сил приближаем сейчас каждый день. Слава нашим воинам! Слава всем вам, слава украинским добровольцам ", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, каждый год 14 марта в Украине отмечается День украинского добровольца. Памятная дата установлена Верховной Радой Украины в 2017 году, чтобы почтить мужество и героизм защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.