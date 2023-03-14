РУС
Акция в честь Дня добровольца состоялась на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в честь добровольцев, которые принимают участие в войне с РФ, прошла на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"14 марта отмечаем День добровольца – один из самых значимых праздников, появившихся в нашей стране в результате российского вторжения. В этот день мы благодарим мужественных героев-защитников, которые добровольно взяли в руки оружие, и чтим память павших добровольцев в ожесточенных боях по всем направлениям нашего фронта. День добровольца призван напомнить каждому украинцу подвиг о тех, кто, не имея военного опыта, поменяли семейный уют на окопы в самое тяжелое для государства время. Добровольческие подразделения внесли весомый вклад в историю нашей борьбы с оккупантом, многие из них могли бы написать целые книги о своем участии за девять лет войны", - отметили организаторы акции.

В мероприятии приняли участие представители добровольческого движения Беларуси и Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Акция в честь Дня добровольца состоялась на Софийской площади в Киеве 01
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як то ТАК??? Добровольців?
"не маючи військового досвіду". Без підготовки добровольців?
14.03.2023 20:29 Ответить
14.03.2023 21:17 Ответить
 
 