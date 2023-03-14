Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину: разрушены частные дома. ФОТОрепортаж

14 марта российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области и разрушили частные дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Сегодня с утра до самого вечера от обстрелов "содрогалась" Никопольщина. Враг атаковал район тяжелой артиллерией и БпЛА. Страдали Покровская, Никопольская и Марганецкая громады. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Покровской громаде из-за обстрелов загорелись хозяйственная постройка и авто. Пожар спасатели потушили. Поврежден магазин и частное предприятие, 10 домов и 5 хозяйственных построек, микроавтобус. Два автомобиля разбиты, еще один – уничтожен. Разбиты газопроводы и линии электропередач.

Также российские снаряды нанесли разрушения и в Никополе. Там повреждено частное предприятие и 6 домов.

В Марганецкой громаде последствия обстрелов еще выясняются.







