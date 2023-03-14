Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

Юная спортсменка Александра Паскаль, сильно пострадавшая в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, возвращается к тренировкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета Одессы.

Отмечается, что благотворители помогли девочке получить современный бионический протез.

"Сейчас Саша проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике, которой занимается с трех лет", - говорится в сообщении.

Читайте: Я бы очень хотела, чтобы о Екатерине узнала Украина, - тренер погибшей в Мариуполе гимнастки Дяченко









Также смотрите: Бойцы выносят раненого побратима с поля боя в Бахмуте. ВИДЕО

Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело был ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.