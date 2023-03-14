РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4293 посетителя онлайн
Новости Фото Война
15 164 14

Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара. ФОТОрепортаж

Юная спортсменка Александра Паскаль, сильно пострадавшая в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, возвращается к тренировкам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета Одессы.

Отмечается, что благотворители помогли девочке получить современный бионический протез.

"Сейчас Саша проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике, которой занимается с трех лет", - говорится в сообщении.

Читайте: Я бы очень хотела, чтобы о Екатерине узнала Украина, - тренер погибшей в Мариуполе гимнастки Дяченко

Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара 01
Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара 02
Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара 03
Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара 04

Также смотрите: Бойцы выносят раненого побратима с поля боя в Бахмуте. ВИДЕО

Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело был ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.

Одесса (8026) Одесская область (3828) ранение (3427) гимнастика (95) Белгород-Днестровский (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+54
Ця дівчинка є одним з символів української незламної нації...
показать весь комментарий
14.03.2023 22:20 Ответить
+50
Яка мужня дівчинка. Здоров'я красуні.
Рашка гори у пеклі!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:22 Ответить
+19
Хай щастить дівчинці.!!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця дівчинка є одним з символів української незламної нації...
показать весь комментарий
14.03.2023 22:20 Ответить
Яка мужня дівчинка. Здоров'я красуні.
Рашка гори у пеклі!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:22 Ответить
Бедный ребёночек
показать весь комментарий
14.03.2023 22:25 Ответить
Неймовірно!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:26 Ответить
Хай щастить дівчинці.!!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:31 Ответить
Тримайся ! Ти переможеш все !!!
показать весь комментарий
14.03.2023 22:42 Ответить
слів нема....
показать весь комментарий
14.03.2023 22:53 Ответить
тільки сльози
показать весь комментарий
14.03.2023 23:18 Ответить
Головне, що спорт внє палітікі, а ногу і в дтп можна втратити. Так, мок?
показать весь комментарий
14.03.2023 23:23 Ответить
Рашистські скоти.
показать весь комментарий
15.03.2023 01:28 Ответить
а может Гутцайт, как президент НОК УКРАИНЫ, займётся своими прямыми обязанностями и покажет каких выплядков мок собирается пустить на ОИ?
показать весь комментарий
15.03.2023 07:17 Ответить
Рашизм-кацапізм має бути знищено раз і назавжди. Цим нелюдам не місце на планеті.
показать весь комментарий
15.03.2023 08:36 Ответить
Ох невозможно смотреть на эту девочку!!! Это трагедия для нее и для ее родителей !! Сволочи изуродовали ребенка! Будьте вы прокляты звери -убиицы!! Сердце разрывается...
показать весь комментарий
15.03.2023 08:51 Ответить
Щастя тобі, янголятко!
показать весь комментарий
15.03.2023 09:34 Ответить
 
 