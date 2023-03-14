Вернулась к тренировкам юная гимнастка Александра Паскаль, потерявшая в прошлом году ногу в результате российского ракетного удара. ФОТОрепортаж
Юная спортсменка Александра Паскаль, сильно пострадавшая в результате российского ракетного удара по Затоке на Одесщине, возвращается к тренировкам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт городского совета Одессы.
Отмечается, что благотворители помогли девочке получить современный бионический протез.
"Сейчас Саша проходит реабилитацию и возвращается к тренировкам по гимнастике, которой занимается с трех лет", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 мая 2022 года самолеты стратегической авиации РФ нанесли удар по Одесщине. Был поражен объект туристической инфраструктуры, пострадали двое взрослых, тяжело был ранен ребенок. Шестилетняя Александра Паскаль более двух недель провела в реанимации. У нее был открытый перелом руки, сломаны четыре ребра, травма головы и многочисленные осколочные ранения. Врачи вынуждены были ампутировать ей ногу. Раньше девочка занималась танцами и гимнастикой, выступала на соревнованиях. Ее мать в результате обстрела потеряла слух.
