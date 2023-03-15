За прошедшие сутки рашисты убили одного гражданского в Донецкой области, 16 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
Из-за вражеских обстрелов продолжают страдать гражданские жители Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских! За 14 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Краматорске. Еще 16 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пішта Вуйко
показать весь комментарий15.03.2023 09:33 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль