За прошедшие сутки рашисты убили одного гражданского в Донецкой области, 16 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Из-за вражеских обстрелов продолжают страдать гражданские жители Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 14 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Краматорске. Еще 16 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.







