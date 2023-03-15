РУС
За прошедшие сутки рашисты убили одного гражданского в Донецкой области, 16 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Из-за вражеских обстрелов продолжают страдать гражданские жители Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских! За 14 марта россияне убили 1 жителя Донетчины - в Краматорске. Еще 16 человек в области получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки рашисты убили одного гражданского в Донецкой области, 16 человек ранены, - ОВА 01

Чесно? Не хочуть пригадати УПА, чекають манни небесної - Бог нє фрайєр. ДАВНО треба кучкуватися й партизанити, ще при совку про тоту мададуюхвардію міф виліпили луганський? ******! Надоїло! Ховаю своїх від лютого 2014-го, нафуй мені слухати про цивільних тих, які там раком ходять й ніхера не роБЛЯТЬ!
15.03.2023 09:33 Ответить
 
 