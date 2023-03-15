РУС
Сутки в Донецкой области: ракетный удар по Краматорску, в Курахово повреждено 8 многоэтажек. ФОТОрепортаж

Накануне россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - 1 человек погиб, 9 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Как отмечается, на Волновахском направлении ранен человек и повреждены 3 дома в Пречистовке, под обстрелами Угледар и Новоукраинка.

"На Донецком направлении ночью было громко в Кураховской громаде - в Курахово повреждены 8 многоэтажек, 8 частных домов и трансформаторная подстанция, в Дачном повреждены здания сельхозпредприятия. Зафиксированы артобстрелы Марьинки Красногоровки, Победы и Звездного. В Галицыновке Новогродовской ТГ повреждена школа", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении известно еще о 2 поврежденных многоэтажках и 1 частном доме - информация о пострадавших не поступала. Под огнем оказались окрестности Часовоярской и Торецкой громад. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 8 домов; еще 1 дом поврежден в Александро-Шультино. В Соледарской громаде интенсивные обстрелы продолжались в Орехово-Василовке, Миньковке и Васюковке.

По словам Кириленко, на Лисичанском направлении ранен 1 человек и поврежден 1 дом в Колодцах Лиманской громады. В течение дня произошли многочисленные обстрелы Серебрянки Северской громады – без жертв.

армия РФ (20627) Краматорськ (2401) обстрел (29653) Донецкая область (10828) Кириленко Павел (647)
