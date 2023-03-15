РУС
Враг массированно обстреливает приграничье Харьковщины, есть погибшие и раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из самых обстреливаемых врагом городов является Волчанск. В результате вчерашних обстрелов в городе повреждено здание пожарно-спасательной части, объекты гражданской промышленности и магазина. В результате попадания снаряда в гражданский автомобиль погибла 55-летняя женщина, 47-летний водитель этого автомобиля получил ранения и был госпитализирован.

"В результате обстрела с. Колодезное Купянского района повреждены частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Погиб 42-летний гражданский мужчина, который в момент обстрела ехал в машине. В пгт Двуречная Купянского района осколочное ранение получил 58-летний гражданский мужчина. Получил медицинскую помощь на месте", – говорится в сообщении.

В области продолжаются работы по гуманитарному разминированию. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 142 взрывоопасных предмета.

Читайте: Воин с Харьковщины Денис Николенко погиб на фронте

Враг массированно обстреливает приграничье Харьковщины, есть погибшие и раненые, - ОВА 01
Враг массированно обстреливает приграничье Харьковщины, есть погибшие и раненые, - ОВА 02
Враг массированно обстреливает приграничье Харьковщины, есть погибшие и раненые, - ОВА 03

"На линии столкновения враг не оставляет попыток наступления, но получает решительный отпор и несет потери. Наши Защитники надежно удерживают свои позиции", - отмечает глава региона.

Тривога по всій Україні.
15.03.2023 09:48
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
15.03.2023 10:24
 
 