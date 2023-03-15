Агент ФСБ РФ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев, задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Харькове задержан российский агент, который занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным Службы безопасности, он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.
"В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.
"Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории России родственник. Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации по ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности", - добавили в Службе.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
*ідеру по максимуму. Без обміну.
Как он мог знать что за рулём авто летчик или командир?
А Гугл, як раз, слово "лётчик" перекладає як "льотчик".
працювати на окупантів !!
шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..
а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!
але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
Українське сонце - сяє.
гімно - зникає.