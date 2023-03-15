РУС
Агент ФСБ РФ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев, задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове задержан российский агент, который занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

"В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

"Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории России родственник. Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации по ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности", - добавили в Службе.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киллера, который планировал убийства Резникова и Буданова, приговорили к 12 годам за решеткой, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ теракт Харьков
+21
Це не гуманно, треба той пакет до нього примотати і задзвонити по номеру примотаного телефону і спитати чи не туго примотали.
15.03.2023 10:24 Ответить
+19
А нельзя ли в военное время этих ссук сразу на ближайшем фонаре вешать, чтобы другим гнидам было о чём подумать ?
15.03.2023 10:21 Ответить
+13
Пусть тварь идет разминировать самые опасные участки
15.03.2023 10:20 Ответить
А наводчиков привязывать к тем обьектам на которые они навели ракеты врага
15.03.2023 10:52 Ответить
Цілями повинні бути дерев"яні будки посеред чистого поля, чи вражі позиції.
15.03.2023 10:58 Ответить
При війні ні до льотчиків, ні до спеців не дістатися. Хоча тільки до бункера щоневтік.
15.03.2023 10:23 Ответить
Таких треба знищувати під час затримання.
15.03.2023 10:28 Ответить
При попитке к бегству. Отпускаєм, бежи.
15.03.2023 10:32 Ответить
Зима. Так це раніше?
*ідеру по максимуму. Без обміну.
15.03.2023 10:31 Ответить
Я й досі не бачив жодної , так би мовити, показової страти подібних ви...лядків невідомими патріотами. Чому це не робити? Вважаю, що такий підхід полібшив би ситуацію з тваринами існуючими серед нас.😎
15.03.2023 10:31 Ответить
І, серед них. Щоби всі московіти боялись України.
15.03.2023 10:33 Ответить
Показательно для кого? Для московитских пропагандистов и их прикормышей в США\ЕС? Уничтожать надо тихо. Главное, количество дохлых московитов, а не театральное представление. В окувалдивании вагинеровца половина форума Украину винила. Представьте, какой вой будет от публичной казни.
15.03.2023 10:44 Ответить
Откуда у него уже были эти данные?
Как он мог знать что за рулём авто летчик или командир?
15.03.2023 10:34 Ответить
А откуда вообще у шпионов и диверсантов бывают какие-то данные?
15.03.2023 11:03 Ответить
Какие такие лётчики, кацапы же уничтожили нашу всю авиацию в первые три дня войны? 🤡
15.03.2023 10:36 Ответить
Льотчик це російьске слово підлаштоване на український манер, на українській це буде пілот. А льотчікі це на кацапії, Реально вухо ріже, навіть той хто вживає це слово в українській мові несвідомо розуміє що щось тут не те,тому що це слово явно як неприший кобилі хвіст
15.03.2023 10:37 Ответить
просто редактори Цензора перекладають на українську тексти з російської через Гугл-перекладач, адже української не знають.
А Гугл, як раз, слово "лётчик" перекладає як "льотчик".
15.03.2023 10:53 Ответить
так на відео чоловік також слово "льотчік" вживає і не задумується як це слово чужорідно звучть в українській мові
15.03.2023 11:07 Ответить
Але ж так чи інакше, це слово офіційно вживане в українській мові. Звідки воно взялося це абсолютно інша справа. Пілот також слово не українського походження і до слова літати має ще менше прив'язки ніж льотчик.
15.03.2023 12:39 Ответить
Вот тут народ в комментах лютует: казнить, четвертовать, отправить в Бастилию, правда непонятно, что им самим мешает это сделать... Но вот что-то эти задерживаемые "агенты" частенько на лиц ведущих бродяжнический образ жизни стали похожи. Чтобы у нас не получилось как у фсбэшиков в своё время на Кавказе: годами гнали липу со схронами оружия вечно без счастливых хозяев этих самых схронов и "террористами", которые потом оказывались "агентами" этих самых гбэшников, которых заманивали в засады и героически уничтожали, получая всю грудь в орденах, внеочередные звания и усиленное денежное содержание
15.03.2023 10:40 Ответить
За надруганием над классической Nokia из 3ей фотки его надо было забыть до смерти той самой нокией.
15.03.2023 10:40 Ответить
Повісити падлюку на площі Свободи в Харкові , щоби іншим не кортіло
працювати на окупантів !!
15.03.2023 10:45 Ответить
В мусорном контейнере схрон???)
15.03.2023 11:09 Ответить
А что не так? Или ящик посреди улицы поставить с надписью "Схрон"?
15.03.2023 12:19 Ответить
Оправдать, наградить и подарить новый Айфон! Все остальное анти гуманно.
15.03.2023 11:13 Ответить
в Харькове и области таких много.
15.03.2023 12:07 Ответить
5-колона в Україні ...це НАЙСТРАШНІША зброя рашистів....

шуфричі, льовочкіни, смірнови, ізовітови, бойки,волошини, трухіни, дубінскі, бужанскі, безуглі, татарови, ківалави, арахамії та інші адепти руSSкого міра, на жаль ЩЕ бігають по Києву та всій Україні..

а чим тільки НЕ "займався" агент Друг баканафф ванюшка...?!

але виборці України...хотіли..."па-пріколу"...
15.03.2023 12:37 Ответить
Зима скінчилась
Українське сонце - сяє.
гімно - зникає.
16.03.2023 00:48 Ответить
 
 