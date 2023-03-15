Агент ФСБ РФ, готовивший теракты против украинских летчиков и спецназовцев, задержан в Харькове, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове задержан российский агент, который занимался подготовкой терактов против военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, он следил за украинскими защитниками – пытался установить места их временной дислокации и проживания, а также маршруты передвижения на собственных автомобилях.

"В "зоне особого внимания" вражеского агента находились военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности. Задокументированы факты скрытой фото и видеофиксации прилегающей территории мест базирования украинских защитников и их транспортных средств.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в попытке передачи агрессору разведывательной информации. В то же время, вблизи одного из домов, где проживают украинские военнослужащие, обнаружен вражеский тайник со взрывчаткой, которую враг планировал применить для совершения терактов", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантом является местный житель, которого в ноябре прошлого года завербовал кадровый сотрудник оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицев А.П.

"Установлено, что содействие в контактах харьковчанина с российской спецслужбой оказывал проживающий на территории России родственник. Кроме слежки за украинскими защитниками злоумышленник выполнял враждебные задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Координаты стратегических объектов требовались оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по городу. Для коммуникации по ФСБ их агент использовал анонимные мессенджеры, а передачу разведданных сопровождал медиафайлами с привязкой к местности", - добавили в Службе.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

