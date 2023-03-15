Проводили якобы "разъяснительную работу": задержаны "народные дружинники", которые жестоко убили двух человек во время оккупации Харьковщины, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили 4 человек, которые во время оккупации поселка Хотомля Чугуевского района Харьковской области жестоко убили двух местных жителей. Двое фигурантов задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По информации следствия, бывший правоохранитель, сотрудник ГСЧС и двое гражданских во время временной оккупации поселка остались на захваченной россиянами территории. В марте 2022 года, после того как российские военные вошли в Чугуевский район, фигуранты решили не ждать, пока россияне организуют оккупационные органы власти в поселке и создали так называемую бригаду "народной дружины".

"Они начали "контролировать порядок", проводить с местными "разъяснительную работу" и наказывали их за воровство и другие проступки. В настоящее время ГБР проверяет информацию о сотрудничестве подозреваемых с вооруженными формированиями РФ, когда те находились в Хотомле", - говорится в сообщении.







Фигуранты, в частности, решили наказать двух местных жителей, заподозренных в кражах. Взяв с собой бейсбольную биту, арматуру, деревянные и металлические палки, они ворвались в дом пострадавших. Сначала мужчину и женщину жестоко избивали, после этого полуобморочных людей оттащили к местному озеру и сбросили еще живых в воду с крутого берега. Поскольку потерпевшие подавали признаки жизни, их решили добить. Для этого в головы людей начали бросать фрагменты находящегося на берегу бетонного фундамента. Убедившись, что потерпевшие умерли, фигуранты покинули место преступления.

Во время деоккупации поселка бывший милиционер и один его сообщник бежали в Российскую Федерацию. Двое других остались. Их задержали сотрудники ГБР.

В настоящее время двум задержанным сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины), в случае подтверждения информации, что фигуранты работали на оккупантов, им также будет сообщено о подозрении в госизмене.

Двум их сообщникам, бежавшим во время деоккупации, о подозрении сообщено заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.