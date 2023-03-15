РУС
Проводили якобы "разъяснительную работу": задержаны "народные дружинники", которые жестоко убили двух человек во время оккупации Харьковщины, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР разоблачили 4 человек, которые во время оккупации поселка Хотомля Чугуевского района Харьковской области жестоко убили двух местных жителей. Двое фигурантов задержаны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По информации следствия, бывший правоохранитель, сотрудник ГСЧС и двое гражданских во время временной оккупации поселка остались на захваченной россиянами территории. В марте 2022 года, после того как российские военные вошли в Чугуевский район, фигуранты решили не ждать, пока россияне организуют оккупационные органы власти в поселке и создали так называемую бригаду "народной дружины".

"Они начали "контролировать порядок", проводить с местными "разъяснительную работу" и наказывали их за воровство и другие проступки. В настоящее время ГБР проверяет информацию о сотрудничестве подозреваемых с вооруженными формированиями РФ, когда те находились в Хотомле", - говорится в сообщении.

Проводили якобы разъяснительную работу: задержаны народные дружинники, которые жестоко убили двух человек во время оккупации Харьковщины, - ГБР 01
Проводили якобы разъяснительную работу: задержаны народные дружинники, которые жестоко убили двух человек во время оккупации Харьковщины, - ГБР 02
Проводили якобы разъяснительную работу: задержаны народные дружинники, которые жестоко убили двух человек во время оккупации Харьковщины, - ГБР 03

Фигуранты, в частности, решили наказать двух местных жителей, заподозренных в кражах. Взяв с собой бейсбольную биту, арматуру, деревянные и металлические палки, они ворвались в дом пострадавших. Сначала мужчину и женщину жестоко избивали, после этого полуобморочных людей оттащили к местному озеру и сбросили еще живых в воду с крутого берега. Поскольку потерпевшие подавали признаки жизни, их решили добить. Для этого в головы людей начали бросать фрагменты находящегося на берегу бетонного фундамента. Убедившись, что потерпевшие умерли, фигуранты покинули место преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередную пособницу агрессора, которая "сливала" врагу данные о перемещении ВСУ, задержали на Купянщине, - прокуратура. ФОТО

Во время деоккупации поселка бывший милиционер и один его сообщник бежали в Российскую Федерацию. Двое других остались. Их задержали сотрудники ГБР.

В настоящее время двум задержанным сообщено о подозрении в умышленном убийстве двух лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины), в случае подтверждения информации, что фигуранты работали на оккупантов, им также будет сообщено о подозрении в госизмене.

Двум их сообщникам, бежавшим во время деоккупации, о подозрении сообщено заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

оккупация (10301) убийство (6610) Харьковщина (5577) хищение (684) народная дружина (6) ГБР (3212)
Топ комментарии
+10
Колишні мусора, ну це типово для колоборантів.
15.03.2023 11:54 Ответить
+7
Це просто жах.
Я проти смертної кари, але якщо є прямі докази і причетність цих покидьків до цього злочину доведено, то вони заслуговують на розтріл.
15.03.2023 11:41 Ответить
+7
мародеров во время войны нужно убивать, а коллаборантов вешать
15.03.2023 11:50 Ответить
а для таких окремі колонії?
15.03.2023 11:24 Ответить
Пожиттєве дати...
15.03.2023 11:40 Ответить
Дадуть пять років і випустять.
15.03.2023 11:44 Ответить
Ви суддя?
15.03.2023 12:02 Ответить
Це просто жах.
Я проти смертної кари, але якщо є прямі докази і причетність цих покидьків до цього злочину доведено, то вони заслуговують на розтріл.
15.03.2023 11:41 Ответить
Розстріл
15.03.2023 11:42 Ответить
Отож.. нічого панькатись з виродками.
Око за око
15.03.2023 11:43 Ответить
Ми повинні робити все за законом. Тому й нам й дають зброю та інше. Ми в безвиході.
15.03.2023 12:05 Ответить
мародеров во время войны нужно убивать, а коллаборантов вешать
15.03.2023 11:50 Ответить
Згідно якої статті КК України? Може спочатку змінимо закон? Я вважаю, що на період війни потрібно повернути смертну кару. За злочини проти людяності, за військові злочини та інше. Але повинен бути вичерпний перелік. Але це повинно бути, щоб мразота, подібна до той, знала, що нагорода - смертна кара.
15.03.2023 12:08 Ответить
не хотят вносить изменения в законы. Это нужно было делать еще в 2014 г., а то гуманность к предателям во время войны до хорошего не доводит.
15.03.2023 12:10 Ответить
Згоден з вами. Маю надію, що це виправиться. На період війни повинна бути смертна кара. Надзвичайна ситуація вимагає надзвичайних заходів. А то уроди, завдяки яким гинуть багато людей, іноді отримують смішні (до 10 років) терміни позбавлення волі. Навіть довічне тут ні до чого.
15.03.2023 12:16 Ответить
Колишні мусора, ну це типово для колоборантів.
15.03.2023 11:54 Ответить
Довічне. Самосуд - крок до хаосу.
15.03.2023 12:46 Ответить
Розстріляти ********** і все.
16.03.2023 13:15 Ответить
Клоун уж больно панькается с предателями. Расстрел для них в военное время, и только лишь - расстрел.
17.03.2023 20:27 Ответить
 
 