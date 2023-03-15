РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4242 посетителя онлайн
Новости Фото Война
6 647 19

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Шебекино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Белгороде раздались взрывы, российские власти заявили о сбитии 3 ракет. ВИДЕО

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино 01
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино 02
Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино 03

обстрел (29653) россия (97311) Белгород (464)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
причім тут ЗСУ
московити самі себе обстріляли
показать весь комментарий
15.03.2023 12:40 Ответить
+7
кацапы сами обстреливают и потом сопли пускают... укурок из ********* подворотни так к власти пришел...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:46 Ответить
+7
Это фейк и фотомонтаж
показать весь комментарий
15.03.2023 12:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не ми!!
показать весь комментарий
15.03.2023 12:36 Ответить
це внутрішньо-слобожанські боротьба за єдину слобожанщину...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:57 Ответить
Ше,Бекіно?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:37 Ответить
причім тут ЗСУ
московити самі себе обстріляли
показать весь комментарий
15.03.2023 12:40 Ответить
кацапы сами обстреливают и потом сопли пускают... укурок из ********* подворотни так к власти пришел...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:46 Ответить
отак бути там на рашкє прикордонним містом, в будь який момент щось від своїх може прилетіти...
показать весь комментарий
15.03.2023 12:46 Ответить
Разве щебекино раньше иначе выглядело?
показать весь комментарий
15.03.2023 12:49 Ответить
Дебилы на гаражах разбирали снаряд....молотком!
показать весь комментарий
15.03.2023 12:53 Ответить
Это фейк и фотомонтаж
показать весь комментарий
15.03.2023 12:54 Ответить
Нехай не триндять, якщо б наші ввалили по цьому селу, то від нього вирва б тільки залишилась..на московіїї все таке занедбане..а тачилу то мабудь по бухому в дтп перекинули
показать весь комментарий
15.03.2023 13:06 Ответить
Курская народная республика против БНР
показать весь комментарий
15.03.2023 13:18 Ответить
принуждение к миру со стороны Курской Народной Республики! Начинайте переговоры!
показать весь комментарий
15.03.2023 13:31 Ответить
Інтєрєсно, пачіму так праісходіт?
показать весь комментарий
15.03.2023 13:37 Ответить
то не ми, то кацапська брянщина оголосила війну кацапській белгородчині )))))))))))))
показать весь комментарий
15.03.2023 13:38 Ответить
настамніт ...адокаж...
показать весь комментарий
15.03.2023 13:41 Ответить
Це від яких снарядів така фігня? 76 мм? чи з сорокоп'ятки?
показать весь комментарий
15.03.2023 14:00 Ответить
Курська народна республіка розв"язала братовбивчу війну з Бєлгородською народною республікою, війна йде за право користуватися покладами валєжнвка на кордоні між двома братніми народами...
показать весь комментарий
15.03.2023 14:21 Ответить
Это гражданская война.
показать весь комментарий
15.03.2023 14:49 Ответить
Там пол паРашки в таком "нормальной" и обыденном состоянии как на фото! так, что на доказательство не тянет!
показать весь комментарий
15.03.2023 18:16 Ответить
 
 