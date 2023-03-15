Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино. ФОТОрепортаж
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Шебекино.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава", - говорится в сообщении.
московити самі себе обстріляли