Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле г. Шебекино. ФОТОрепортаж

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил об обстреле населенного пункта Шебекино.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также есть задымление в районе подстанции, горит сухая трава", - говорится в сообщении.

